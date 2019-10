Tiborcz István cégének, az Elios-előd ES Holdingnak az alvállalkozójaként is felbukkant kilenc évvel ezelőtt az a Vill-Korr Hungária kft, amelynek alapító-vezetőjét, Gasztonyi Lászlót szerdán Borkai Zsolt kiruccanásainak szereplőjeként nevezte meg a győri polgármestert korrupcióval vádoló és nőügyeiről író, magát az ördög igazi ügyvédjének nevező blog szerzője.

A Győr nagy tiszteletben álló, 2017-ben díszpolgárrá is választott vállalkozó cége azon a 2010-es, hódmezővásárhelyi közvilágítási tenderen sietett a későbbi miniszterelnöki vő segítségére, amely prototípusként szolgált az ES - későbbi Elios - meneteléséhez, és ami később az Európai Unió Csalás Elleni hivatalának (OLAF) a figyelmét is felkeltette. A Vill-Korr segítsége ahhoz kellett, hogy az előző két évben minimális forgalmat bonyolító, közvilágítási tapasztalattal nem bíró Tiborcz-cég megfeleljen egyáltalán az elvárt szakmai és pénzügyi feltételeknek a pályázaton.

Az 1990-ben egy csirkeólból átalakított műhelyből indult, villamosipari, majd közvilágítási munkákban utazó családi cég tíz éven belül országos jelentőségűvé nőtte ki magát (felívelésében nagy szerepet játszott az Audi 1993-as Győrbe települése is), újabb tíz év elteltével Gasztonyi Lászlónak pedig már bérelt helye volt a leggazdagabb magyarok 100-as listáján. A városban egyfajta mecénásszerepet is betöltő üzletember cége építhette sok egyéb megbízás mellett a Budavári Palota, a budapesti Nemzeti Színház, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Sándor-palota díszkivilágítását. De, mint a vállalat 25. születésnapján Gasztonyi László is fogalmazott, a társaság közben otthon maradt saját városában is: 2018-ban egyedüli ajánlattevőként nyerte el például a város köz- és díszvilágításának üzemeltetésére kiírt 1,4 , illetve 2,72 milliárdos pályázatát, három évvel korábban félmilliárdért csak a díszvilágítás üzemeltetését, illetve mindezeken túl 2008 és 2019 között – vagyis csak Borkai Zsolt polgármestersége alatt - összesen majdnem 40 különböző kisebb, villamossággal, közvilágítással kapcsolatos feladatot. A 2018-ban az év legjobb építőipari kis- és középvállalatának választott Vill-Korr említett, nagyszabású Győri Nemzeti Színházban tartott 25.születésnapján Borkai Zsolt nemcsak polgármesterként, hanem barátként is elismeréssel szólt az alapító-tulajdonos - illetve ezek szerint útitárs - tevékenységéről.

Gasztonyi László © MTI / Krizsán Csaba

A győri közbeszerzések örökös-visszatérő nyertesei között említette az ezazordogugyvedje oldal - és a Borkai-lavina - elindítója Neumann Zoltánt, a Kultúrmérnök Kft. ügyvezető- tulajdonosát is, és nehéz vitatkozni ezzel az állításával: a főként közműépítésben utazó vállalkozás az utóbbi tíz évben másfél milliárd forint feletti megbízást nyert el a várostól. Egy nem egészen két hónapos dokumentum szerint a Kultúrmérnök kft. jogi képviselője pedig egy bizonyos Rákosfalvy Zoltán. Igen, az a Borkai Zsoltról kiszivárgott fotókon és videókon szereplő győri ügyvéd, akit a botrányt kirobbantó blog a fideszes politikus barátjaként-jobbkezeként írt le, és akit bizonyíthatóan évekre visszamenő, komoly üzleti szálak is fűznek a polgármesterhez.

Az építőcégen túl családtagjaival közösen két ingatlanos vállalkozást is vivő Neumann Zoltán neve a 2009-es győri parkolóház-ügyben kulcsszerepet játszó Arrabona Parkolóház kft-ben is feltűnt, a Tiborcz István jelenlegi üzlettársaként emlegetett Paár Attila tulajdonostársaként. A kft pár hónap múlva már a luxembrugi I.B.C. Györ Luxemburg 2 S.A. tulajdonaként adta bérbe a létesítményt a győri önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló városi kommunális szolgáltatónak, hogy két évvel később 1,1 milliárd forintért, immár Paár egy másik luxemburgi cégén keresztül eladja az ügyletet csak hitelből finanszírozni képes önkormányzat.nak (A Borkai-ügy szereplőinek csaknem átláthatatlan offshore céghálójáról ebben a cikkünkben írtunk részletesen.)

Paár Attila © MTI / Illyés Tibor

A NER második számú építőcégét, a tavaly már hétmilliárdos nyereséget elérő West Hungária Baut (WHB) vezető, szintén győri Paár amúgy kimaradt az ördögügyvéd-blogger felsorolásából, városi forrásaink szerint nem véletlenül. Bár kezdeti, városi megbízásaik miatt vállalkozását építőipari berkekben egy ideig Bo-Bo műveknek gúnyolták - a polgármester Borkai Zsolt, és a „végrehajtójaként” ismert kabinetfőnök, Bolla Péter szerepére utalva -, a 2010-es kormányváltás után Paár „feljebb lépett egy polccal”, vagy, ha az utóbbi pár évét nézzük, már egy egész ligával.

A blog szerint a polgármester egyfajta mesterének, egyben mindenesének számító Bolla Péter viszont nem szakított meg minden kapcsolatot a milliárdossal: a három fia nevén lévő Olla Invest kft 2016-ban szállt be Paár WHB Premium Ingatlan Kft-jébe. Az üzleti kapcsolat idén februárban véget ért, de a Bolla fiúk mára kiterjedt, közel tíztagú cégcsoportot működtetnek – az ingatlanos, lakópark-építő és jachtos cégek mellett azt a nagy vihart kavart Tagore Projekt kft-t is, amely Balatonfüreden, a különleges adottságú, világörökség-várományos területen, mellékesen rászoruló vasutasok korábbi pihenőhelyén épít és kínál kétszázötvenmillió forinttól kezdődően luxuslakásokat. Bár a cégben papíron nincs szerepe Bollának, a kabinetfőnök-polgármesteri biztos győri forrásaink szerint oda vonult vissza, miután megromlott a kapcsolata Borkaival és utolsó megbízásától, a 2017-es győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál szervezéséért felelős polgármesteri biztosi megbízásától is elköszönt.

A Bolla-cégháló egyik korábbi tagját, Bolla Patrik Péter Raab Gastro nevű vállalkozását Neumann Zoltán felesége és fia, Ádám vette át 2013-ban.

Bolla Péter © onkormanyzat.gyor.hu

A Borkai-blogban hűséges hivatali végrehajtóként leírt Csörgits Lajosnak nincsen cégbirodalma, de a jelek szerint ő sem csak a megyeszékhelyen mozgott együtt a 2017-ig a Magyar Olimpiai Bizottságot (MOB) is vezető főnökével: a győri aljegyző igazgatósági tagja volt a meghiúsult budapesti olimpiai pályázat előkészítésére két év alatt több mint 16 milliárd forintot költő Budapest 2024 Nonprofit Zrt-nek.

A blogon megnevezett győri üzletemberek eddig nem igyekeztek tisztázni magukat: mindannyiukat kerestük telefonon, de csak Neumann Zoltánt sikerült elérni, aki viszont kategorikusan kijelentette, hogy nem akart nyilatkozni. Gasztonyi László titkárnője visszahívást ígért, Bolla Péter száma pedig ki van kapcsolva. Szerdán a 444 is megkísérelte elérni mindannyiukat, hasonló sikerrel.