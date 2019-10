Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar kormányfő a Türk Tanács VII. csúcstalálkozóján beszélt arról, hogy sok magyarban kipcsak vér van.","shortLead":"A magyar kormányfő a Türk Tanács VII. csúcstalálkozóján beszélt arról, hogy sok magyarban kipcsak vér van.","id":"20191015_Orban_Vannak_kipcsakok_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d140d9d0-a584-464c-b9ff-18276deaa81a","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Orban_Vannak_kipcsakok_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 15. 18:01","title":"Orbán: Vannak kipcsakok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ELMŰ zuglói kábelhálózatában keletkezett üzemzavar, ez okozta az áramszünetet.","shortLead":"Az ELMŰ zuglói kábelhálózatában keletkezett üzemzavar, ez okozta az áramszünetet.","id":"20191015_zuglo_aramszunet_puskas_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b8f174-c2b0-44e3-92f5-850dee9ee36f","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_zuglo_aramszunet_puskas_arena","timestamp":"2019. október. 15. 12:12","title":"Állítják, nem a Puskás Aréna miatt ment el az áram Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48aea70-f821-4b73-8361-befa9850ad8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Babakocsikhoz fejleszt intelligens hajtásrendszert a Bosch: az intelligens érzékelők szabályozzák az elektromos hajtást és az automatikus fékezést, mérik a sebességet és értékelik az útfelszín minőségét is. Az okostelefonnal összekapcsolható rendszer először 2020 elején egy svéd babakocsigyártó kínálatában lesz elérhető.","shortLead":"Babakocsikhoz fejleszt intelligens hajtásrendszert a Bosch: az intelligens érzékelők szabályozzák az elektromos hajtást...","id":"20191015_bosch_estroller_emmaljunga_babakocsi_intelligens_hajtas_bluetooth_riaszto_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48aea70-f821-4b73-8361-befa9850ad8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fa1ea6-eab2-4e3e-8fa7-80a2607ee519","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_bosch_estroller_emmaljunga_babakocsi_intelligens_hajtas_bluetooth_riaszto_funkcio","timestamp":"2019. október. 15. 13:03","title":"Jövőre jön a Bosch-féle intelligens babakocsi, és több értelme lehet, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két anyagi káros baleset történt Hatvan térségében, kilenc jármű ütközött össze.","shortLead":"Két anyagi káros baleset történt Hatvan térségében, kilenc jármű ütközött össze.","id":"20191016_tomegbaleset_m3_hatvan_torlodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840faab8-8a15-48b6-b8c2-d987109b0fe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_tomegbaleset_m3_hatvan_torlodas","timestamp":"2019. október. 16. 09:30","title":"Tömegbaleset után kilométeres dugó az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722f6d1e-c4d4-4d58-a6d8-20707c5bdc4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti ülésszak megnyitásakor szerdán. Inkább előre rögzített videóüzenetben szólt a képviselőkhöz.","shortLead":"Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti...","id":"20191016_carrie_lam_hongkong_kormanyzo_ellenzek_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722f6d1e-c4d4-4d58-a6d8-20707c5bdc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2351b758-9af4-48e1-9cc7-5a253d22eedd","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_carrie_lam_hongkong_kormanyzo_ellenzek_parlament","timestamp":"2019. október. 16. 09:54","title":"Belefojtotta a szót az ellenzék a hongkongi kormányzóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent az iTunes új verziója, amelyet most a windowsos felhasználóknak is érdemes mielőbb telepíteniük. A sürgetés oka a frissítés előtti változatban felfedezett sérülékenység, amelyre egy különösen problémás zsarolóvírus is ráharapott.","shortLead":"Megjelent az iTunes új verziója, amelyet most a windowsos felhasználóknak is érdemes mielőbb telepíteniük. A sürgetés...","id":"20191015_apple_itunes_pc_frissites_zsarolovirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52cda17-75e7-4757-a738-4aa8c3038d35","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_apple_itunes_pc_frissites_zsarolovirus","timestamp":"2019. október. 15. 11:03","title":"iPhone-osok, figyelem: sürgősen frissíteni kell az iTunes-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1d0b45-f484-4c6e-a974-0aef09e455be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy István a Nutellát is gyártó Ferrero cégcsoport képviselőivel tárgyalt.","shortLead":"Nagy István a Nutellát is gyártó Ferrero cégcsoport képviselőivel tárgyalt.","id":"20191015_Mogyoroultetvenyeket_telepitene_az_agrarminiszter_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1d0b45-f484-4c6e-a974-0aef09e455be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8659bd1b-3708-4572-aa25-8b69b5098e9c","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Mogyoroultetvenyeket_telepitene_az_agrarminiszter_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 15. 18:05","title":"Mogyoróültetvényeket telepítene az agrárminiszter Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy norvég parlamenti képviselő szerint a demokráciáért tüntető hongkongiak megérdemelnék a Nobel-békedíjat. Bejelentése várhatóan újabb konfliktust gerjeszt Oslo és Peking között.","shortLead":"Egy norvég parlamenti képviselő szerint a demokráciáért tüntető hongkongiak megérdemelnék a Nobel-békedíjat...","id":"20191016_nobel_bekedij_norveg_politikus_hongkong_demokracia_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60ae181-ad52-45be-81d7-a388985d094f","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_nobel_bekedij_norveg_politikus_hongkong_demokracia_tuntetes","timestamp":"2019. október. 16. 14:11","title":"Nobel-díjra terjesztették fel Hongkong népét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]