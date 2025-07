David Pressman azt üzente az amerikai elitnek, hogy tanuljon a Pride-on vonuló magyar fiataloktól

„Gyakran kérdezik meg tőlem, hogy ismerős-e számomra a Trump-kormány taktikája és politikája. A rövid válaszom az, hogy igen. De a még ennél is fontosabb és nyugtalanítóbb kérdés az, hogy az amerikaiak erre adott reakciói is ismerősek-e nekem” – kezdte a The New York Times című amerikai lapba írt véleménycikkét David Pressman.

Az Egyesült Államok volt budapesti nagykövete távozása óta nem először szólalt meg a magyar belpolitikáról, most viszont minden eddiginél hosszabban írt arról, milyen hasonlóságok vannak Orbán Viktor és Donald Trump kormányzása között, valamint arról, hogyan asszisztált a demokrácia leépítéséhez a társadalom.

Példaként rögtön az igazságügyet hozta fel, és felidézte, amikor 2022 októberében találkozott az Országos Bírói Tanács két akkori vezetőjével, Matusik Tamás és Vasvári Csaba bírókkal. A megbeszélésük után a két bíró, valamint az ő arcképével voltak tele az újságok, árulókként, külföldi ügynökként mutatták be őket csak azért, mert aggodalmukat fejezték ki a magyar jogállamiság miatt.

„És erre mi volt a reakció más, nagyhatalmú bíráktól? Csend” – tette hozzá Pressman.

A volt nagykövet hasonló példaként mutatta be a magyar gazdasági élet vezetőit, akik nem emelték fel a szavukat, amikor 2010 óta több milliárdnyi közbeszerzést nyert meg Orbán veje, Tiborcz István és gyerekkori barátja, Mészáros Lőrinc. Amikor pedig tavaly a miniszterelnök közeli munkatársai állítólag arra kértek egy multinacionális kiskereskedelmi láncot, hogy a kormányfő családjának adjon részesedést, a többi multi szintén nem emelte fel a hangját – figyelmeztetett. És bár voltak alkalmanként tüntetések, a hatalommal rendelkezők akkor is csendben maradtak.

Pressman szerint a Magyarországon élő amerikai hivatalnokok és tudósok a magyarok alázatosságát és szelídségét általában az ország kommunista múltjával magyarázták, és azzal, hogy túl fiatal a magyar demokrácia ahhoz, hogy ellenálljon egy erőskezű vezetőnek. Csakhogy mióta visszatért az Egyesült Államokba, ott is egyre gyakrabban találkozik ezzel a jelenséggel. A hatalomban lévők Amerikában sem ellenállással reagálnak az autoriter tendenciákra, hanem meghátrálással, mert azt gondolják, hogy így megőrizhetik függetlenségüket és ki tudnak maradni a harcokból.

A nagyvállalatok, amelyek logói egykor ott voltak a Pride-felvonulásokon, ma már inkább a háttérben maradnak. Azok az intézmények és szakmák, amelyek hosszú ideig a kritikus gondolkodás, a civilizált viták és a kormányzati elszámoltathatóság bástyáiként működtek, ma már hallgatnak. Sok ügyvédi iroda is inkább eszköz, mintsem a jogállamiság őrzője – sorolta Pressman, aki maga is egy ügyvédi irodában dolgozik, mióta visszatért az Egyesült Államokba.

Ők a volt nagykövet szerint ragaszkodnak ahhoz az illúzióhoz, hogy megőrizhetik a függetlenségüket és integritásukat, eközben viszont alkut kötnek az erős kezű vezetővel, és – hasonlóan Magyarország elitjéhez – azt gondolják, hogy sértetlenül megúszhatják.

Pressman szerint Magyarországon gyakran tapasztalta, hogy a polgármesterek jó stratégiának tartják a megalkuvást, még akkor is, ha Orbán gyakorlatilag megfosztja őket a bevételeiktől és a hatalmuktól. Hozzájuk hasonlóan a befektetők is elhitték a narratívát, még akkor is, ha a vállalkozásaik és egész ágazatok áldozatul estek azoknak a gazdaságpolitikáknak, amelyek a miniszterelnök családját és barátait gazdagították. És ugyanez történt a magyar bírákkal is, miközben a kormány gépezete szép lassan felemésztette a szakmájukat.

„Mindannyian belementek az Orbán által kidolgozott megállapodásokba: békét kötöttek vele, cserébe alávetettséget és megaláztatást kaptak. Az alkalmazkodás volt a végzetük” – írta.

Pressman szerint Magyarország példájából azt a tanulságot kell levonni, hogy a demokráciával nem csak akkor kell törődni, amikor az nem kerül semmibe. Bár Donald Trump azt gondolja, hogy mindenki megvásárolható, ha komolyan gondolják a demokrácia védelmét, nem elég a kormányt bíróság előtt felelősségre vonni.

A volt nagykövet felidézte, hogy a múlt hónapban magyar fiatalok vonultak fel a budapesti Pride-on annak ellenére is, hogy Orbán betiltotta. A hatalommal és kiváltságokkal rendelkező magyarok azonban, mint általában, többnyire távol maradtak.

Az Egyesült Államok nagy kulturális és kereskedelmi vezetőinek azt üzente: ne áltassák magukat, hiszen az csak egy illúzió, hogy a csenddel túljutnak az erős vezető eszén. Ehelyett elvi vezetői képességekre van szükség.

„Nézzétek meg azokat a gyerekeket, akik a múlt hónapban Budapest utcáin tüntettek – és tanuljatok tőlük” – fejezte be cikkét Pressman.