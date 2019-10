Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén már lehet, hogy ezer alatt lesz a Magyarországon ellopott autók száma.","shortLead":"Idén már lehet, hogy ezer alatt lesz a Magyarországon ellopott autók száma.","id":"20191016_Csokken_az_autolopasok_szama_mert_az_orgazdakat_sorra_kapcsoljak_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e2a00a-3bb3-4875-97b4-f96165a2e8f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Csokken_az_autolopasok_szama_mert_az_orgazdakat_sorra_kapcsoljak_le","timestamp":"2019. október. 16. 19:47","title":"Hűvösre kerültek az orgazdák, csökken az autólopások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Erdogan nem köt tűzszünetet, Gulyás levonta a választás tanulságát, az IMF jó híreket közölt. Reggeli hírösszefoglaló a hvg360-on.","shortLead":"Erdogan nem köt tűzszünetet, Gulyás levonta a választás tanulságát, az IMF jó híreket közölt. Reggeli hírösszefoglaló...","id":"20191016_Radar_360_Orban_kipcsakokrol_Karacsony_klimaveszhelyzetrol_beszelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0bca28-0235-4796-848c-39fbb5f80c0b","keywords":null,"link":"/360/20191016_Radar_360_Orban_kipcsakokrol_Karacsony_klimaveszhelyzetrol_beszelt","timestamp":"2019. október. 16. 08:00","title":"Radar 360: Orbán kipcsakokról, Karácsony klímavészhelyzetről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4a8ef5-af69-4340-9cd9-d104c6a7404d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több vonat jár a Balaton és Budapest között is.","shortLead":"Több vonat jár a Balaton és Budapest között is.","id":"20191016_Uj_esti_es_ejszakai_vonatokat_indit_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4a8ef5-af69-4340-9cd9-d104c6a7404d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbf3b62-da5a-45a6-a2b0-e7df78027076","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Uj_esti_es_ejszakai_vonatokat_indit_a_MAV","timestamp":"2019. október. 16. 09:36","title":"Új esti és éjszakai vonatokat indít a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383840b2-1866-4662-a8a9-c5b59c699dde","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191017_Marabu_FekNyuz_Ez_ki_van_zarva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383840b2-1866-4662-a8a9-c5b59c699dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ae400e-1e03-46a9-8abb-85fd8a7bc665","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Marabu_FekNyuz_Ez_ki_van_zarva","timestamp":"2019. október. 17. 08:10","title":"Marabu FékNyúz: Ez ki van zárva!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány órával az EU-csúcs kezdete előtt, hat nap tárgyalás után. Lecserélték a backstopot, de az érintett északírek még mindig nem elégedettek. Ismét minden a brit parlamenttől függ.","shortLead":"Néhány órával az EU-csúcs kezdete előtt, hat nap tárgyalás után. Lecserélték a backstopot, de az érintett északírek még...","id":"20191017_Megszuletett_a_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7b283d-1cd4-4766-8004-c80e6d02aa30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Megszuletett_a_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2019. október. 17. 11:47","title":"Megszületett a megállapodás a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"velemeny","description":"Teljesen oké, ha felnőtt emberek önkéntesen és többen megcsinálják egymást. Kivéve, ha.","shortLead":"Teljesen oké, ha felnőtt emberek önkéntesen és többen megcsinálják egymást. Kivéve, ha.","id":"20191016_A_csoportos_szexhez_valo_alapjogrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e61f24-0860-4302-b145-86a750e3f265","keywords":null,"link":"/velemeny/20191016_A_csoportos_szexhez_valo_alapjogrol","timestamp":"2019. október. 16. 15:08","title":"Ceglédi: A csoportos szexhez való alapjogról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c536e-988d-4ef8-9e46-5c86448f780f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Emellett a végletekig tuningolt Jeep mellett még a 700 lóerős legdurvább gyári változat is csak szerénykedhet.","shortLead":"Emellett a végletekig tuningolt Jeep mellett még a 700 lóerős legdurvább gyári változat is csak szerénykedhet.","id":"20191016_tobb_mint_szigoru_ez_az_1200_loeros_jeep_grand_cherokee","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=406c536e-988d-4ef8-9e46-5c86448f780f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f6e966-0201-46da-ad75-bfedbcf317d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_tobb_mint_szigoru_ez_az_1200_loeros_jeep_grand_cherokee","timestamp":"2019. október. 16. 11:21","title":"Több mint szigorú ez az 1200 lóerős Jeep Grand Cherokee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdbe4c4-0d3a-4ff3-9bb9-829600c7af0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban minden nap összecsapnak a törökök és a kurdok, a szerda esti összetűzésben kilenc ember, köztük öt rendőr sérült meg. A Németországban is jelentős kisebbségnek számító nemzeti csoportok viszonya azután romlott meg látványosan, hogy a török hadsereg átfogó támadást indított az észak-szíriai kurdok ellen.","shortLead":"Németországban minden nap összecsapnak a törökök és a kurdok, a szerda esti összetűzésben kilenc ember, köztük öt...","id":"20191017_Nemetorszagban_is_dul_mar_a_torokkurd_haboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cdbe4c4-0d3a-4ff3-9bb9-829600c7af0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fdfc42-ea91-41cc-aeec-51c03f5da452","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Nemetorszagban_is_dul_mar_a_torokkurd_haboru","timestamp":"2019. október. 17. 17:32","title":"Németországban is dúl már a török-kurd háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]