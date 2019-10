Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Glázer Tímea ellenzéki polgármester-jelölt szerint Borkai Zsoltnak azonnal távoznia kellene a város éléről. Az ellenzék újraszámoltatná a szavazatokat, a szükséges iratokat most adják a helyi választási bizottsághoz.



","shortLead":"Glázer Tímea ellenzéki polgármester-jelölt szerint Borkai Zsoltnak azonnal távoznia kellene a város éléről. Az ellenzék...","id":"20191015_Az_ellenzeki_polgarmesterjelolt_szerint_Borkainak_fontosabb_a_Fidesz_mint_Gyor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6075d54a-4748-468e-bf51-9b10fbdf0453","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Az_ellenzeki_polgarmesterjelolt_szerint_Borkainak_fontosabb_a_Fidesz_mint_Gyor","timestamp":"2019. október. 15. 11:54","title":"Glázer: Borkainak fontosabb a Fidesz, mint Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint Borkai Zsoltnak elsősorban a családjával szemben kell elszámolnia a nemrég kirobbant botránya után.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint Borkai Zsoltnak elsősorban a családjával szemben kell elszámolnia a nemrég...","id":"20191013_Szijjarto_Peter_Orban_hetfon_dont_Borkairol_azt_erdemes_kivarni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248f430e-302b-491d-9859-8028adc8f008","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Szijjarto_Peter_Orban_hetfon_dont_Borkairol_azt_erdemes_kivarni","timestamp":"2019. október. 13. 22:59","title":"Szijjártó Péter: Orbán hétfőn dönt Borkairól, azt érdemes kivárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nem sokat időzött Magyarországon a kormánypártok számára kudarcos önkormányzati választás után.","shortLead":"A miniszterelnök nem sokat időzött Magyarországon a kormánypártok számára kudarcos önkormányzati választás után.","id":"20191014_orban_viktor_azerbajdzsan_szijjarto_peter_turk_tanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca47dd52-a6ec-492e-b62f-a8d502ac3f77","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_orban_viktor_azerbajdzsan_szijjarto_peter_turk_tanacs","timestamp":"2019. október. 14. 16:05","title":"Orbán már Azerbajdzsánban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500e5e0f-4188-4e80-87aa-4acb90a3d816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független, de ellenzéki támogatással induló Veres Pál polgármester csapatának tagja a humorista.","shortLead":"A független, de ellenzéki támogatással induló Veres Pál polgármester csapatának tagja a humorista.","id":"20191014_Erdei_Sandor_vagyis_Rokker_Zsoltti_is_kepviselo_lett_Miskolcon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=500e5e0f-4188-4e80-87aa-4acb90a3d816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9696d96c-9e0a-4709-99ce-d5ca288caac3","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Erdei_Sandor_vagyis_Rokker_Zsoltti_is_kepviselo_lett_Miskolcon","timestamp":"2019. október. 14. 17:17","title":"Erdei Sándor, vagyis Rokker Zsoltti is képviselő lett Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8a9a4-6a85-4c6d-91c0-86f79f32f782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"75 százalékot kapott a rekorder.","shortLead":"75 százalékot kapott a rekorder.","id":"20191014_54_ev_utan_sokadszor_is_ujravalasztottak_a_veresegyhazi_polgarmestert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8a9a4-6a85-4c6d-91c0-86f79f32f782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b9e9c0-8142-4442-a98f-5e8b519b5778","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_54_ev_utan_sokadszor_is_ujravalasztottak_a_veresegyhazi_polgarmestert","timestamp":"2019. október. 14. 05:34","title":"54 év után sokadszor is újraválasztották a veresegyházi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy motoros megcsúszott és egy betonfalnak ütközött.","shortLead":"Egy motoros megcsúszott és egy betonfalnak ütközött.","id":"20191015_Halalos_baleset_Piliscsaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b43ca97-75cd-4e7e-aef4-31e93168c2ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20191015_Halalos_baleset_Piliscsaban","timestamp":"2019. október. 15. 05:25","title":"Halálos baleset Piliscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8928b48b-aef5-4d67-8e99-5cb1e4652596","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szinte teljesen lecserélődött a Filmszakmai Döntőbizottság tagsága. Az új testületben egyetlen nő sem lesz.","shortLead":"Szinte teljesen lecserélődött a Filmszakmai Döntőbizottság tagsága. Az új testületben egyetlen nő sem lesz.","id":"20191014_Kael_Csaba_tisztogatasba_kezdett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8928b48b-aef5-4d67-8e99-5cb1e4652596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d99168-6bc6-4bbb-b4e3-9fa07dde53fc","keywords":null,"link":"/kultura/20191014_Kael_Csaba_tisztogatasba_kezdett","timestamp":"2019. október. 14. 15:13","title":"Káel Csaba tisztogatásba kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Ha Pécsen nem nyer az ellenzék, akkor sehol – írtuk még a kampány kezdetén a baranyai megyeszékhelyről. Az ellenzék számára nagy volt a tét: visszaveszik-e az egykor szocialista fellegvárként számon tartott várost a Fidesztől vagy sem. Visszavették. Nem is kicsit.","shortLead":"Ha Pécsen nem nyer az ellenzék, akkor sehol – írtuk még a kampány kezdetén a baranyai megyeszékhelyről. Az ellenzék...","id":"20191014_Tonkreverte_az_ellenzek_a_Fideszt_Pecsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d287fee-a11d-4d44-9d8b-113df7936567","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tonkreverte_az_ellenzek_a_Fideszt_Pecsen","timestamp":"2019. október. 14. 00:24","title":"Tönkreverte az ellenzék a Fideszt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]