Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Naszályi Mártát a volt polgármester értesítette, a Pikó Andrással szembeni kifogást viszont formai okokra hivatkozva elutasították.","shortLead":"V. Naszályi Mártát a volt polgármester értesítette, a Pikó Andrással szembeni kifogást viszont formai okokra hivatkozva...","id":"20191017_Megtamadtak_a_valasztasi_eredmenyt_az_I_es_a_VIII_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc64e50d-7bf0-444a-b02b-ce65d701aa17","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Megtamadtak_a_valasztasi_eredmenyt_az_I_es_a_VIII_keruletben","timestamp":"2019. október. 17. 18:00","title":"Megtámadták a választási eredményt az I. és a VIII. kerületben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lesz krumpli, úgyhogy választást is lehet tartani.","shortLead":"Lesz krumpli, úgyhogy választást is lehet tartani.","id":"20191018_A_marsi_novenytermesztesrol_rendeztek_kiallitast_Londonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d79574-ee9a-4d7f-b788-c17bdfc85da1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_A_marsi_novenytermesztesrol_rendeztek_kiallitast_Londonban","timestamp":"2019. október. 18. 10:49","title":"A marsi növénytermesztésről rendeztek kiállítást Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276b4a22-6cc2-4335-8321-219d17885d8c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt hosszú vita az Európai Tanácsban. ","shortLead":"Nem volt hosszú vita az Európai Tanácsban. ","id":"20191017_Elfogadtak_az_EUtagorszagok_vezetoi_a_Brexitrol_szolo_uj_megallapodast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=276b4a22-6cc2-4335-8321-219d17885d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d36b1b6-097d-4910-9677-8dfdb907c307","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Elfogadtak_az_EUtagorszagok_vezetoi_a_Brexitrol_szolo_uj_megallapodast","timestamp":"2019. október. 17. 18:37","title":"Elfogadták az EU-tagországok vezetői a Brexitről szóló új megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg Budapestről több ezren leléptek, addig Pest megye lakossága növekedett – derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely a hivatalos demográfiai adatok alapján mutatja be az országon belüli vándorlások, költözések tavalyi mérlegét.","shortLead":"Míg Budapestről több ezren leléptek, addig Pest megye lakossága növekedett – derül ki az ingatlan.com legfrissebb...","id":"20191018_Tobb_ezer_fovel_csokkent_Budapest_lakossaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1448d0d4-4ba9-445a-a704-1f31c1c7dff9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191018_Tobb_ezer_fovel_csokkent_Budapest_lakossaga","timestamp":"2019. október. 18. 10:02","title":"Több ezer fővel csökkent Budapest lakossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb24c7-655d-4d9f-ba9f-1dd4501dc08c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2020-ban visszatér az EU a két ország csatalkozásának kérdésére, mert nem volt egyetértés a tárgyalások megnyitását illetően. Jean-Claude Juncker súlyos történelmi hibának nevezte a lépést.\r

\r

","shortLead":"2020-ban visszatér az EU a két ország csatalkozásának kérdésére, mert nem volt egyetértés a tárgyalások megnyitását...","id":"20191018_Csuszik_EszakMacedonia_es_Albania_EUcsatlakozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ecb24c7-655d-4d9f-ba9f-1dd4501dc08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780c60b4-0d8b-4815-93bc-e2cbff129c06","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Csuszik_EszakMacedonia_es_Albania_EUcsatlakozasa","timestamp":"2019. október. 18. 15:57","title":"Csúszik Észak-Macedónia és Albánia EU-csatlakozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d05946-bf2d-47af-bea5-b19a7a3ec1a2","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Éppen száz éve született Csao Ce-jang, aki kínai pártfőtitkárként nem lövetett volna a Tienanmen téren, amikor pedig ez megtörtént, az ő nyakába varrták. Az ország tényleges vezetője, Teng Hsziao-ping leváltotta, és élete hátralévő részét házi őrizetben kellett töltenie.","shortLead":"Éppen száz éve született Csao Ce-jang, aki kínai pártfőtitkárként nem lövetett volna a Tienanmen téren, amikor pedig...","id":"20191017_csao_cejang_kina_teng_hsziaoping_tienanmen_ter_gorbacsov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0d05946-bf2d-47af-bea5-b19a7a3ec1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f905cd60-20b8-4bea-8568-790ac1cba397","keywords":null,"link":"/360/20191017_csao_cejang_kina_teng_hsziaoping_tienanmen_ter_gorbacsov","timestamp":"2019. október. 17. 16:00","title":"Kína Gorbacsovja lehetett volna, de kihúzta a gyufát Teng Hsziao-pingnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942f85c2-1f41-424c-9da3-f4800e427a06","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál humoristái mindig rátapintanak a lényegre: néhány nappal Tóbiás József lemondása előtt Hadházi László ismertette az MSZP-s politikus utolsó felszólalását. Lehet, hogy egy Shakira-idézet buktatta meg a volt pártelnököt?","shortLead":"A Duma Aktuál humoristái mindig rátapintanak a lényegre: néhány nappal Tóbiás József lemondása előtt Hadházi László...","id":"20191017_Itt_sincs_chorizobol_a_kerites__elcsiptuk_Tobias_Jozsef_utolso_parlamenti_beszedet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=942f85c2-1f41-424c-9da3-f4800e427a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0659f30-4e30-4402-9a8d-38557a4a99d6","keywords":null,"link":"/360/20191017_Itt_sincs_chorizobol_a_kerites__elcsiptuk_Tobias_Jozsef_utolso_parlamenti_beszedet","timestamp":"2019. október. 17. 19:00","title":"Itt sincs chorizóból a kerítés - elcsíptük Tóbiás József utolsó parlamenti beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9d4d9c-8640-40d9-a430-a1f030e19d5d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem csupán a nosztalgia hajtja, immár a legfiatalabbak is rákaptak a hagyományos hanglemezekre, amelyek eladásai évről évre rekordokat döntenek.","shortLead":"Nem csupán a nosztalgia hajtja, immár a legfiatalabbak is rákaptak a hagyományos hanglemezekre, amelyek eladásai évről...","id":"20191018_bakelit_eladasok_statisztika_cd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f9d4d9c-8640-40d9-a430-a1f030e19d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728dba5a-f19d-424b-a97f-bc5280c2171f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_bakelit_eladasok_statisztika_cd","timestamp":"2019. október. 18. 16:33","title":"Miért vesznek egyre többen bakelitlemezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]