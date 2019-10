Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal lesz hűvösebb - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal...","id":"20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87af3ca8-11a6-4cdd-8cf8-aab67b63acd3","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2019. október. 20. 17:16","title":"Száraz, napos idő várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kétéves ütemterv keretében több olyan módosítást is bevezetne a Facebook, amelyek a fiatalok védelmét szolgálják. ","shortLead":"Egy kétéves ütemterv keretében több olyan módosítást is bevezetne a Facebook, amelyek a fiatalok védelmét szolgálják. ","id":"20191021_facebook_online_zaklatas_fiatalok_vedelme_titkositott_uzenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ad1b5f-7b8e-4928-9775-78f78d1842ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_facebook_online_zaklatas_fiatalok_vedelme_titkositott_uzenet","timestamp":"2019. október. 21. 10:03","title":"Itt a Facebook nagy terve: egyesével vadásszák le a zaklatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az autógyártó Törökországba vitte volna új gyárát, a bolgárok most mindent bevetnek, hogy ne így legyen. ","shortLead":"Az autógyártó Törökországba vitte volna új gyárát, a bolgárok most mindent bevetnek, hogy ne így legyen. ","id":"20191020_Bulgaria_meg_tobb_allami_tamogatassal_probalja_elcsabitani_a_Volkswagent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1259b582-faa5-45c8-ac64-a5b01d762130","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Bulgaria_meg_tobb_allami_tamogatassal_probalja_elcsabitani_a_Volkswagent","timestamp":"2019. október. 20. 11:10","title":"Bulgária még több állami támogatással próbálja elcsábítani a Volkswagent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73be113-d634-4c03-acbb-2d1930a7c892","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Pedig a konferencia elnöke Veres András, aki győri megyéspüspök is.","shortLead":"Pedig a konferencia elnöke Veres András, aki győri megyéspüspök is.","id":"20191022_Egyetlen_mondattal_elintezte_a_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_a_Borkaiugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a73be113-d634-4c03-acbb-2d1930a7c892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e625aae-fbf9-4daa-976c-31f07c4db23d","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Egyetlen_mondattal_elintezte_a_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_a_Borkaiugyet","timestamp":"2019. október. 22. 06:00","title":"Egyetlen mondattal elintézte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Borkai-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58f74d-e79b-4012-b634-5bf55d06f9c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki akció fogadta az Országgyűlés őszi ülésszakán felszólaló miniszterelnököt, aki nem zavartatta magát, hanem a maga kezébe vette az irányítást. A kormányfő rövid beszédében a sikerekről beszélt, szerinte nevetséges a 21. században a sajtószabadságot hiányolni, Gyurcsány Ferencet pedig az őszödi beszédre emlékeztette. ","shortLead":"Ellenzéki akció fogadta az Országgyűlés őszi ülésszakán felszólaló miniszterelnököt, aki nem zavartatta magát, hanem...","id":"20191021_Botrany_Parlament_Orban_Viktor_Hadhazy_Akos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a58f74d-e79b-4012-b634-5bf55d06f9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fb4204-6641-4099-8fd7-89e762abdee8","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Botrany_Parlament_Orban_Viktor_Hadhazy_Akos","timestamp":"2019. október. 21. 15:31","title":"Botránnyal kezdődött az ülésszak a Parlamentben: Orbán, Hadházy és Gyurcsány a főszerepekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente mintegy hétmillió embert öl meg a szennyezett levegő. Lehet, hogy hamarosan a gyilkosságok számát is hozzá kell adni ehhez a statisztikai adathoz? Esetleg a légszennyezettség függvényében kellene átcsoportosítani a rendőröket?","shortLead":"Évente mintegy hétmillió embert öl meg a szennyezett levegő. Lehet, hogy hamarosan a gyilkosságok számát is hozzá kell...","id":"20191020_legszennyezettseg_bunesetek_szamanak_novekedese_kapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce323cf-6c5a-452b-ac90-1d6b1b6af2ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_legszennyezettseg_bunesetek_szamanak_novekedese_kapcsolat","timestamp":"2019. október. 20. 16:03","title":"Bizarr összefügges lehet a légszennyezettség és a gyilkosságok száma között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467f0155-29e3-4323-9a7f-9ff526c44d42","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Szinte minden lakásban található legalább egy tükör, amely előtt életünk során – pár perces etapokban – rengeteg időt eltöltünk. Egy magyar találmánynak köszönhetően ezt az időt mostantól egy kicsit jobban is kihasználhatjuk.","shortLead":"Szinte minden lakásban található legalább egy tükör, amely előtt életünk során – pár perces etapokban – rengeteg időt...","id":"20191020_infotukor_teszt_intelligens_tukor_magyar_fejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=467f0155-29e3-4323-9a7f-9ff526c44d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857bcee9-eb58-470e-87ad-8bb387e006a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_infotukor_teszt_intelligens_tukor_magyar_fejlesztes","timestamp":"2019. október. 20. 14:00","title":"Kipróbáltuk a magyar okostükröt: szebbé nem tesz, de picit okosabbá igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Opus a befektetők védelme érdekében bejelentést tett az MNB-nél.","shortLead":"Az Opus a befektetők védelme érdekében bejelentést tett az MNB-nél.","id":"20191021_piaci_visszaeles_gyanuja_meszaros_lorinc_opus_global_reszveny_mnb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665045a4-80ac-4a41-bf25-a4d78a840906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_piaci_visszaeles_gyanuja_meszaros_lorinc_opus_global_reszveny_mnb","timestamp":"2019. október. 21. 18:44","title":"Mészárosék szerint tőzsdei visszaélés történhetett az Opus-részvényekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]