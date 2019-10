Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba39d885-bbcd-4fe5-95d0-78230ea97e70","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A válogatottnak még így is van az esélye a továbbjutásra csoportjából a brazíliai világbajnokságon.","shortLead":"A válogatottnak még így is van az esélye a továbbjutásra csoportjából a brazíliai világbajnokságon.","id":"20191030_u17_foci_vilagbajnoksag_brazilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba39d885-bbcd-4fe5-95d0-78230ea97e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48554ddc-9be9-4996-8685-bf492179abd3","keywords":null,"link":"/sport/20191030_u17_foci_vilagbajnoksag_brazilia","timestamp":"2019. október. 30. 10:21","title":"U17-es vb: ismét két gólt szerzett, de megint nem tudott győzni Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook részvényesei valószínűleg pezsgőt bontottak, amikor Mark Zuckerbergék közölték az elmúlt három hónap pénzügyi eredményeit.","shortLead":"A Facebook részvényesei valószínűleg pezsgőt bontottak, amikor Mark Zuckerbergék közölték az elmúlt három hónap...","id":"20191031_facebook_penzugyi_jelentes_2019q3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2438e8e5-fbb9-4fc1-87b8-5bf388dbec47","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_facebook_penzugyi_jelentes_2019q3","timestamp":"2019. október. 31. 11:03","title":"Tudta? 1056 forintot ér ön a Facebooknak minden hónapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rómából indult, Dél-Oszétiába tartott egy csapat ketrecben szállított tigris, de a lengyel-belarusz határon elakadtak az állategészségügyi papírok problémái miatt. Az egyikük időközben elpusztult, a szállítás körülményei rosszak voltak, például csirkével etették őket, ami nekik nem jó táplálék. Most Poznanban erősödhetnek meg, ha élve megérkeznek.\r

","shortLead":"Rómából indult, Dél-Oszétiába tartott egy csapat ketrecben szállított tigris, de a lengyel-belarusz határon elakadtak... A vétót Szijjártó Péter jelentette be.