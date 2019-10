Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d937407d-109a-4480-b343-6e931820c147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esővel indított, aztán havazásra váltott az idő a Nagy-Hideg-hegyen.","shortLead":"Esővel indított, aztán havazásra váltott az idő a Nagy-Hideg-hegyen.","id":"20191030_borzsony_nagy_hideg_hegy_ho_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d937407d-109a-4480-b343-6e931820c147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b968f9-2e27-46c4-83cd-60b918ccfa50","keywords":null,"link":"/elet/20191030_borzsony_nagy_hideg_hegy_ho_havazas","timestamp":"2019. október. 30. 11:44","title":"Havazik a Börzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a861a3ff-ad1d-4b8b-a390-325e9a92165c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két milliárdos összeállt, és nem egyszerű pékséget épít, hanem azzal kombinált élményközpontot.","shortLead":"Két milliárdos összeállt, és nem egyszerű pékséget épít, hanem azzal kombinált élményközpontot.","id":"20191030_Mindennapi_kenyerunket_is_a_NER_adja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a861a3ff-ad1d-4b8b-a390-325e9a92165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91274fdf-a7b4-4f51-8b07-ce8da5dacd87","keywords":null,"link":"/360/20191030_Mindennapi_kenyerunket_is_a_NER_adja","timestamp":"2019. október. 30. 10:00","title":"Mindennapi kenyerünket is a NER adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d072ae0b-1af7-4578-ac98-8c9537abcf0f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy olyan helyek is gazdára találtak, ahonnan nem lehet tökéletesen látni a pályát.","shortLead":"Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy olyan helyek is gazdára találtak, ahonnan nem lehet tökéletesen látni a pályát.","id":"20191029_Puskas_Arena_Ha_telt_haz_van_nem_mindenki_latja_jol_a_merkozeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d072ae0b-1af7-4578-ac98-8c9537abcf0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e7ddeb-eef8-4513-a85a-1d40df97beea","keywords":null,"link":"/sport/20191029_Puskas_Arena_Ha_telt_haz_van_nem_mindenki_latja_jol_a_merkozeseket","timestamp":"2019. október. 29. 15:42","title":"Ha telt ház van, nem mindenki látja jól a meccset az új Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a085368-b52d-4e43-9787-f4bb76fd6332","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A folyókat is meg akarja tisztítani a műanyaghulladékoktól a csendes-óceáni szemétgyűjtő rendszer feltalálója.","shortLead":"A folyókat is meg akarja tisztítani a műanyaghulladékoktól a csendes-óceáni szemétgyűjtő rendszer feltalálója.","id":"20191030_folyok_megtisztitasa_muanyaghulladek_csendes_oceani_szemetgyujto_rendszer_the_interceptor_hajo_the_ocean_cleanup_project","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a085368-b52d-4e43-9787-f4bb76fd6332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e60060-1699-420d-89a9-23d26cb5b0e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_folyok_megtisztitasa_muanyaghulladek_csendes_oceani_szemetgyujto_rendszer_the_interceptor_hajo_the_ocean_cleanup_project","timestamp":"2019. október. 30. 11:03","title":"Ilyen hajó kellene a Dunára, Tiszára is: zabálja a szemetet, hogy tiszta legyen a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA csoport felügyelőbizottsága jóváhagyta a fúziós javaslatot a olasz-amerikai Fiat Chryslerrel.","shortLead":"A francia PSA csoport felügyelőbizottsága jóváhagyta a fúziós javaslatot a olasz-amerikai Fiat Chryslerrel.","id":"20191031_psa_fca_autogyartas_fuzio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99affa2f-d1f3-4227-96b9-b88cadbdaa26","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_psa_fca_autogyartas_fuzio","timestamp":"2019. október. 31. 09:58","title":"Rábólintottak: összeállhat a gigantikus autókonszern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven évvel korábban, 1969-ben sikerült először szöveges üzenetet továbbítani egy számítógépről egy másikra. Értelme mondjuk nem volt, de fontos mérföldkövet jelentett.","shortLead":"Ötven évvel korábban, 1969-ben sikerült először szöveges üzenetet továbbítani egy számítógépről egy másikra. Értelme...","id":"20191029_internet_arpanet_lo_uzenetkuldes_halozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b5bb86-8dcc-47a0-a912-064a97670bda","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_internet_arpanet_lo_uzenetkuldes_halozat","timestamp":"2019. október. 29. 21:44","title":"Ma 50 éve, hogy elindult az internet – egy értelmetlen üzenettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila szerint csődközeli helyzet várta Pécsen, miközben a fideszes vezetés ennek ellenkezőjét kommunikálta.","shortLead":"Péterffy Attila szerint csődközeli helyzet várta Pécsen, miközben a fideszes vezetés ennek ellenkezőjét kommunikálta.","id":"20191029_pecs_ellenzek_polgarmester_pava_zsolt_peterffy_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97188b2a-26a9-4d10-8f45-44f682c34e08","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_pecs_ellenzek_polgarmester_pava_zsolt_peterffy_attila","timestamp":"2019. október. 29. 20:44","title":"Pécs ellenzéki polgármestere szerint a fideszes városvezetés 23 milliárdos adósságot hagyott hátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kiadta a friss számokat a Központi Statisztikai Hivatal.","shortLead":"Kiadta a friss számokat a Központi Statisztikai Hivatal.","id":"20191030_ksh_atlagkereset_augusztus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad373c75-71a5-4d0f-9e56-b97ad94583cf","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_ksh_atlagkereset_augusztus","timestamp":"2019. október. 30. 16:22","title":"Augusztusban 238 ezer fölé nőtt a nettó átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]