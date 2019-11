Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5ea8c43-d35e-410a-b51c-3f19570c3e68","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozás borokat kóstoltat, de innentől a luxemburgi ügyekben elmerülő Kacsóh nélkül kénytelenek működni. ","shortLead":"A vállalkozás borokat kóstoltat, de innentől a luxemburgi ügyekben elmerülő Kacsóh nélkül kénytelenek működni. ","id":"201946_dorottya_experience_visszavonuloban_borkaiek_ugyvedje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ea8c43-d35e-410a-b51c-3f19570c3e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b0fa02-704d-4705-ba65-bd99e9405b13","keywords":null,"link":"/360/201946_dorottya_experience_visszavonuloban_borkaiek_ugyvedje","timestamp":"2019. november. 14. 10:00","title":"Visszavonulóban Borkaiék ügyvédje, távozott egy boros cég vezetéséből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0876f6d-6fc8-4fef-9507-28bcf15eed8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nitrogénszennyezés csökkentése érdekében országosan legfeljebb óránként 100 kilométerre csökkenti a gépjárművek legnagyobb megengedett sebességét Hollandia – jelentette be Mark Rutte miniszterelnök szerdán.","shortLead":"Nitrogénszennyezés csökkentése érdekében országosan legfeljebb óránként 100 kilométerre csökkenti a gépjárművek...","id":"20191113_Felejtse_el_a_szaguldozast_Hollandiaban_drasztikusan_csokkentettek_a_sebesseghatart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0876f6d-6fc8-4fef-9507-28bcf15eed8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc66d14-cc06-41c1-9e05-e2bd4e2e4948","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Felejtse_el_a_szaguldozast_Hollandiaban_drasztikusan_csokkentettek_a_sebesseghatart","timestamp":"2019. november. 13. 18:55","title":"Felejtse el a száguldozást Hollandiában, drasztikusan csökkentették a sebességhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hamarosan érkezik a legújabb filmje is, amelyben 30 évvel fiatalabb önmagával együtt szerepel.","shortLead":"Hamarosan érkezik a legújabb filmje is, amelyben 30 évvel fiatalabb önmagával együtt szerepel.","id":"20191113_Robert_De_Niro_eletmudijat_kap_a_hollywoodi_szineszcehtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914b7a37-07dd-4138-81f2-226f80c07dd8","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Robert_De_Niro_eletmudijat_kap_a_hollywoodi_szineszcehtol","timestamp":"2019. november. 13. 10:40","title":"Robert De Niro fontos díjat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25079894-5536-4218-9622-b13ed8c38557","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A magyar biztosjelölt azt ígérte, mindent megtesz, hogy a csatlakozásra váró országokban betartsák az emberi jogokat és biztosítsák a sajtószabadságot. Azt pedig már csütörtök reggeli európai parlamenti meghallgatása előtt leszögezte, \"nem kérek és fogadok el utasítást egyetlen kormánytól – beleértve a magyart\". ","shortLead":"A magyar biztosjelölt azt ígérte, mindent megtesz, hogy a csatlakozásra váró országokban betartsák az emberi jogokat és...","id":"20191113_Varhelyi_Oliver_meghallgatas_Europai_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25079894-5536-4218-9622-b13ed8c38557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bb62f3-6701-4e9c-b685-92bb2ca82a96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Varhelyi_Oliver_meghallgatas_Europai_Bizottsag","timestamp":"2019. november. 13. 18:40","title":"Meghallgatása előtt már elhatárolódott a kormányzati befolyástól Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d507915-c5d3-42a8-8c86-e252e33217c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utca egyik fele Szigetszentmiklóshoz tartozik, a lakók attól tartanak, hogy nem fognak tudni kihajtani az utcára, ha befejeződik az útfelújítás. ","shortLead":"Az utca egyik fele Szigetszentmiklóshoz tartozik, a lakók attól tartanak, hogy nem fognak tudni kihajtani az utcára, ha...","id":"20191114_Csak_az_utca_egyik_felet_csinaljak_meg_Csepel_hataraban_haborognak_a_lakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d507915-c5d3-42a8-8c86-e252e33217c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5c01a4-aee3-463f-b8b8-8c9663ae44bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_Csak_az_utca_egyik_felet_csinaljak_meg_Csepel_hataraban_haborognak_a_lakok","timestamp":"2019. november. 14. 20:16","title":"Csak az utca egyik felét csinálják meg Csepel határában, háborognak a lakók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73078f37-d3a9-4fd4-89fb-ae6177aad851","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig a horvát tengerparton kedden és szerdán; a tenger elöntötte az isztriai városokat, Dalmáciában pedig komoly károkat okozott a viharos erejű szél.","shortLead":"Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig a horvát tengerparton kedden és szerdán; a tenger elöntötte az isztriai...","id":"20191113_Hatalmas_vihar_volt_a_horvat_tengerparton_varosokat_ontott_el_a_tenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73078f37-d3a9-4fd4-89fb-ae6177aad851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303ae46f-7996-4af6-b436-b9fae172e174","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Hatalmas_vihar_volt_a_horvat_tengerparton_varosokat_ontott_el_a_tenger","timestamp":"2019. november. 13. 17:49","title":"Hatalmas vihar volt a horvát tengerparton, városokat öntött el a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468ade2a-9561-43d4-b4bb-a0b472fadde7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset Los Angelestől 56 kilométerre történt, Santa Claritában. A 15 éves elkövetőt elfogták. A 15 éves elkövetőt elfogták.","id":"20191114_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_iskolaban_sok_a_serult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=468ade2a-9561-43d4-b4bb-a0b472fadde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ae45c5-898e-4b60-ae9d-474d9727f3a3","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_iskolaban_sok_a_serult","timestamp":"2019. november. 14. 18:41","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai iskolában, egy halottról tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vállalkozások szemszögéből. A köztársasági elnök szerint \"klímabajnokok\" vagyunk.","shortLead":"A vállalkozások szemszögéből. A köztársasági elnök szerint \"klímabajnokok\" vagyunk.","id":"20191114_ader_janos_klimavaltozas_uzleti_lehetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99471aee-1d58-4141-8e97-98bccf13e694","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_ader_janos_klimavaltozas_uzleti_lehetoseg","timestamp":"2019. november. 14. 05:36","title":"Áder szerint a klímaváltozás üzleti lehetőségnek is tekinthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]