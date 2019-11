Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a szerdán pályára lépő csapatok közül az FC Barcelona és az RB Leipzig tudta bebiztosítani nyolcaddöntős szereplését.\r

","shortLead":"A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a szerdán pályára lépő csapatok közül az FC Barcelona és...","id":"20191128_barcelona_leipzig_salzburg_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d00e3f-9953-450b-bb71-9cf6d52971c0","keywords":null,"link":"/sport/20191128_barcelona_leipzig_salzburg_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. november. 28. 06:09","title":"BL: Messiék és Gulácsiék továbbjutottak, Szoboszlaiék is örülhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d907ff-1808-43f3-b785-2068baeb2c6d","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201948_felre_atrefat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d907ff-1808-43f3-b785-2068baeb2c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77455de5-700a-4beb-bdeb-c3973f601931","keywords":null,"link":"/itthon/201948_felre_atrefat","timestamp":"2019. november. 28. 19:20","title":"Gergely Márton: Félre a tréfát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1193561-40a9-4e34-88e4-f0fcbc64b8e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötven kilométeres távolságban is érezhető robbanás történt a texasi Port Neches városában lévő vegyi üzemben.","shortLead":"Ötven kilométeres távolságban is érezhető robbanás történt a texasi Port Neches városában lévő vegyi üzemben.","id":"20191127_robbanas_texasi_vegyi_uzemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1193561-40a9-4e34-88e4-f0fcbc64b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6bac61-35e0-4249-9d6a-35ecb217a70a","keywords":null,"link":"/vilag/20191127_robbanas_texasi_vegyi_uzemben","timestamp":"2019. november. 27. 13:37","title":"Hatalmas robbanás történt egy texasi vegyi üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5256f4dd-ea1b-4b08-a37b-40f53d25414f","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A szervezett bűnözőkkel üzletelő szakszervezeti vezető testőrének története csupán elegáns keret, Az ír című alkotásával az Oscar-díjas amerikai rendező, Martin Scorsese megható búcsút vesz kedvenc filmhőseitől, de magától a mozitól is. ","shortLead":"A szervezett bűnözőkkel üzletelő szakszervezeti vezető testőrének története csupán elegáns keret, Az ír című...","id":"201948__martin_scorsese__azir__aveg_kezdete__temetesi_menet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5256f4dd-ea1b-4b08-a37b-40f53d25414f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1291b0a-a52a-4e80-b737-81e43df47c67","keywords":null,"link":"/360/201948__martin_scorsese__azir__aveg_kezdete__temetesi_menet","timestamp":"2019. november. 28. 13:00","title":"Máig sem tisztázott politikai összefüggések Scorsese legújabb gengszterfilmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c204ee-7ed6-4e52-92f6-2aa13cf8602b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A csúcstechnológia és a hagyomány egyesül abban a városnegyedben, amelyet a Google anyavállalata, az Alphabet tervez felépíteni Toronto tóparti részén.","shortLead":"A csúcstechnológia és a hagyomány egyesül abban a városnegyedben, amelyet a Google anyavállalata, az Alphabet tervez...","id":"20191116_A_Google_varos_terve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26c204ee-7ed6-4e52-92f6-2aa13cf8602b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c18b726-c779-49be-9ac7-da0dc1c4fefd","keywords":null,"link":"/360/20191116_A_Google_varos_terve","timestamp":"2019. november. 27. 12:25","title":"A Google építi a jövő városát Torontóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem is volt meg a szükséges engedélye annak az ingatlannak, ahová a kötelező tanórákon dzsúdóoktatásra vitték a helyi általános iskolásokat, pedig ide terveztek földalatti sportlőteret és a honvédelmi sportközpontot is – derült ki, miután a felháborodott szülők vizsgálatot kezdeményeztek. Az ezek szerint illegálisan működő sportközpontot nagy felhajtással fideszes képviselők adták át, és a tankerületi központ is hihetetlen kreativitással mentegeti utólag a kínos ügy érintettjeit. ","shortLead":"Nem is volt meg a szükséges engedélye annak az ingatlannak, ahová a kötelező tanórákon dzsúdóoktatásra vitték a helyi...","id":"20191128_csomor_testneveles_altalanos_iskola_tankerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f28279-bb10-468e-88db-fbd92767c89d","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_csomor_testneveles_altalanos_iskola_tankerulet","timestamp":"2019. november. 28. 11:30","title":"Kötelező tesióra a fideszes csarnokban? A tankerület szerint így spóroltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2666465-9525-49a3-bd9f-856c2ebcd705","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előre be nem jelentett látogatásra Afganisztánba érkezett csütörtökön az amerikai elnök. Donald Trump az amerikai hálaadás ünnepén ellátogatott az afgán fővároshoz, Kabulhoz közeli Bagramban lévő amerikai légitámaszpontra.","shortLead":"Előre be nem jelentett látogatásra Afganisztánba érkezett csütörtökön az amerikai elnök. Donald Trump az amerikai...","id":"20191128_Trump_egyszercsak_Afganisztanban_termett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2666465-9525-49a3-bd9f-856c2ebcd705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ea7398-e89e-4973-b641-2015e7fdd37d","keywords":null,"link":"/vilag/20191128_Trump_egyszercsak_Afganisztanban_termett","timestamp":"2019. november. 28. 20:41","title":"Trump egyszer csak Afganisztánban termett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római látogatásán részt vett a pápa szokásos szerdai általános kihallgatásán a Szent Péter téren. Az ajándék mellé némi statisztikával is készült.","shortLead":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római...","id":"20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf3cbb2-7f2c-4432-9ee3-f218f15c8b76","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","timestamp":"2019. november. 27. 20:16","title":"Ajándékot is vitt a fideszes államtitkár Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]