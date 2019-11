Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dad1124-9480-4f12-8140-df8c258a0258","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végre fény derült a japán gyártó formabontó kompakt divatterepjáró újdonságának hazai áraira.","shortLead":"Végre fény derült a japán gyártó formabontó kompakt divatterepjáró újdonságának hazai áraira.","id":"20191129_579_millio_forinttol_indul_itthon_a_teljesen_uj_nissan_juke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dad1124-9480-4f12-8140-df8c258a0258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d90a9b-ccf0-4d1a-b917-01b6e2b509fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_579_millio_forinttol_indul_itthon_a_teljesen_uj_nissan_juke","timestamp":"2019. november. 29. 07:59","title":"5,79 millió forinttól indul itthon a teljesen új Nissan Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525162f9-9a77-49f0-ac84-3b7ebd3df786","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kutatócsoport szerint 30 év alatt lehetne elérni a zéró kibocsátást, kérdés, hogy van-e ennyi ideje az emberiségnek.","shortLead":"Egy kutatócsoport szerint 30 év alatt lehetne elérni a zéró kibocsátást, kérdés, hogy van-e ennyi ideje az emberiségnek.","id":"20191128_Ujabb_kutatas_allitja_visszafordithatatlannak_tunik_a_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=525162f9-9a77-49f0-ac84-3b7ebd3df786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f7f43d-ade4-48f2-991c-8bcd8b3813f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_Ujabb_kutatas_allitja_visszafordithatatlannak_tunik_a_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 28. 17:22","title":"Újabb kutatás állítja: visszafordíthatatlannak tűnik a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Thomas Cook és az osztrák leányvállalatának csődje után új tulajdonoshoz kerül a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.","shortLead":"A Thomas Cook és az osztrák leányvállalatának csődje után új tulajdonoshoz kerül a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató...","id":"20191128_Uj_tulajdonoshoz_kerult_a_Neckermann_magyar_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d110bc68-ec91-4d89-bee9-0463e2281748","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_Uj_tulajdonoshoz_kerult_a_Neckermann_magyar_cege","timestamp":"2019. november. 28. 19:13","title":"Új tulajdonoshoz került a Neckermann magyar cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1e1f8b-2538-43d3-bf40-dda0f583c16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatókat is megdöbbentő méretű fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszerben: a szakértők szerint olyan hatalmas, hogy „nem is létezhetne” a galaxisban. A csillagászoknak még magyarázatot kell találniuk a jelenségre.","shortLead":"A kutatókat is megdöbbentő méretű fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszerben: a szakértők szerint olyan hatalmas...","id":"20191128_Akkora_fekete_lyukat_talaltak_amekkora_elvileg_nem_is_letezhetne_a_galaxisban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe1e1f8b-2538-43d3-bf40-dda0f583c16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d85cde-de2e-4ad8-9c0c-f6e9ef93cda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_Akkora_fekete_lyukat_talaltak_amekkora_elvileg_nem_is_letezhetne_a_galaxisban","timestamp":"2019. november. 28. 21:18","title":"Akkora fekete lyukat találtak, amekkora elvileg nem is létezhetne a galaxisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Módosítják a SZÉP-kártya kibocsátását és felhasználását szabályozó kormányrendeletet, ahogy előre beígérték, így a belvízi személyszállításon belül a keskeny nyomközű, vagyis kisvasút díját is ki lehet majd ilyen módon fizetni. ","shortLead":"Módosítják a SZÉP-kártya kibocsátását és felhasználását szabályozó kormányrendeletet, ahogy előre beígérték...","id":"20191129_SZEPkartyaval_is_lehet_majd_kisvonatozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62085387-2784-4f1e-a95d-f927bb745a90","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_SZEPkartyaval_is_lehet_majd_kisvonatozni","timestamp":"2019. november. 29. 11:24","title":"SZÉP-kártyával is lehetne kisvonatozni – hátha így megtelik Orbán felcsúti fantomjárata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Netpincéren leadható rendelések közt facsemete is választható. Ha valaki kifizeti, elültetik.","shortLead":"A Netpincéren leadható rendelések közt facsemete is választható. Ha valaki kifizeti, elültetik.","id":"20191129_myforest_erdosites_facsemete_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98acf498-5b6b-4ee6-afce-235270e68fbe","keywords":null,"link":"/kkv/20191129_myforest_erdosites_facsemete_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 29. 15:39","title":"Már egy kávé árával is beszállhat a Föld megmentésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti képviselő nem tud az eljárásról.","shortLead":"A kispesti képviselő nem tud az eljárásról.","id":"20191129_Kabitoszer_miatt_is_nyomoznak_Lackner_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b753e01-cbf5-40e5-9463-a6d3c375cb85","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Kabitoszer_miatt_is_nyomoznak_Lackner_ugyeben","timestamp":"2019. november. 29. 12:05","title":"Kábítószer miatt is nyomoznak Lackner ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff51f4d-565b-469d-8b9b-77c706f93795","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kicsit perspektívát váltunk, és máris új értelmet nyer a mai költekezés.","shortLead":"Kicsit perspektívát váltunk, és máris új értelmet nyer a mai költekezés.","id":"20191129_Egy_Black_Friday_amely_eleteket_menthet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff51f4d-565b-469d-8b9b-77c706f93795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f24d9e-4e6f-49cf-9bb7-dfbdddd833e8","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Egy_Black_Friday_amely_eleteket_menthet","timestamp":"2019. november. 29. 09:22","title":"Egy Black Friday, amely életeket menthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]