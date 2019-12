Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áll a forgalom az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, mert Kál térségében több gépkocsi karambolozott - közölte az Útinform szombat délben a honlapján.","shortLead":"Áll a forgalom az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, mert Kál térségében több gépkocsi karambolozott - közölte...","id":"20191130_Sulyos_baleset_az_M3ason_all_a_sztrada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b6db70-473f-4ae5-9ec6-b03c46b622d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_Sulyos_baleset_az_M3ason_all_a_sztrada","timestamp":"2019. november. 30. 12:51","title":"Súlyos baleset az M3-ason, áll a sztráda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143e789f-5471-43dc-828f-73ec5e0fec82","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ceglédi Zoltán politikusokat és ismert személyeket képzelt el új szerepkörben. A Duma Aktuál csapatának pályaválasztási tanácsai, kellő iróniával. ","shortLead":"Ceglédi Zoltán politikusokat és ismert személyeket képzelt el új szerepkörben. A Duma Aktuál csapatának pályaválasztási...","id":"20191129_Duma_Aktual_politikusok_mas_pozicioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=143e789f-5471-43dc-828f-73ec5e0fec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48920899-8d89-4afc-bc0f-8d86410879c6","keywords":null,"link":"/360/20191129_Duma_Aktual_politikusok_mas_pozicioban","timestamp":"2019. november. 29. 19:00","title":"Duma Aktuál: Amíg Bayer Zsolt lelkisegélyt nyújt, Hadházy Ákos illemtanból korrepetál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d734e61-b26a-419f-870f-15c7bb8fd117","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Kormányforrásokból származó péntek esti brit médiaértesülés szerint két halálos áldozata van a London belvárosában elkövetett késeléses terrortámadásnak.","shortLead":"Kormányforrásokból származó péntek esti brit médiaértesülés szerint két halálos áldozata van a London belvárosában...","id":"20191129_Ket_halalos_aldozata_van_a_londoni_keseleses_tamadasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d734e61-b26a-419f-870f-15c7bb8fd117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976f2539-e7f9-4061-81ac-921d92510851","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_Ket_halalos_aldozata_van_a_londoni_keseleses_tamadasnak","timestamp":"2019. november. 29. 21:13","title":"Két halálos áldozata van a londoni késeléses támadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videón mutatta be az SMA-s kis Zente anyukája, hogyan \"motorozik\" a kisfiú, akiért az egész ország összefogott, hogy összegyűljön a ritka betegségének kezelésére szükséges 700 millió forint. ","shortLead":"Videón mutatta be az SMA-s kis Zente anyukája, hogyan \"motorozik\" a kisfiú, akiért az egész ország összefogott...","id":"20191201_Hazatert_Zente_lathato_a_javulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9d2873-8313-4f46-bb62-7c44bcf306a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Hazatert_Zente_lathato_a_javulas","timestamp":"2019. december. 01. 08:53","title":"Zente lábai erősödnek, már \"motorozni\" tanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csütörtöki történelmi mélypont után most korrigál az árfolyam.","shortLead":"A csütörtöki történelmi mélypont után most korrigál az árfolyam.","id":"20191129_Erosodik_a_forint_mar_csak_333_forintba_kerul_egy_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e7c0cd-0129-4ae8-aefe-da17983d2825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Erosodik_a_forint_mar_csak_333_forintba_kerul_egy_euro","timestamp":"2019. november. 29. 12:10","title":"Erősödik a forint, már csak 333 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2750e73c-2b67-4077-a39b-37b69f5b52ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrorcselekményért elítélt férfi követett el pénteken London belvárosában késeléses merényletet, amelyben ketten meghaltak.","shortLead":"Terrorcselekményért elítélt férfi követett el pénteken London belvárosában késeléses merényletet, amelyben ketten...","id":"20191130_Megneveztek_a_londoni_merenylot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2750e73c-2b67-4077-a39b-37b69f5b52ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02888a70-38f5-4bee-a9d7-ec87bb02683d","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Megneveztek_a_londoni_merenylot","timestamp":"2019. november. 30. 08:04","title":"Megnevezték a londoni merénylőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc88b5aa-df59-4ba0-93b8-a73bed5ee1a8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld második leghosszabb folyója, a Nílus az eddig gondoltnál jóval régebben létezik, és a tudósok azt is tudni vélik, minek köszönheti hosszú túlélését.","shortLead":"A Föld második leghosszabb folyója, a Nílus az eddig gondoltnál jóval régebben létezik, és a tudósok azt is tudni...","id":"201948_a_sok_millio_eves_nilus_legujabb_felismeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc88b5aa-df59-4ba0-93b8-a73bed5ee1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442eb2fe-dca1-4b6c-a59c-0299a798ea86","keywords":null,"link":"/360/201948_a_sok_millio_eves_nilus_legujabb_felismeres","timestamp":"2019. november. 29. 16:00","title":"Megfejtették a Nílus 30 millió éves titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c321f2-e0b4-40c3-940f-de4f14850006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor decemberben teszi elérhetővé az autók okosórájaként beharangozott Drivey-t. Azt ígérik, a különösebb szakértelem nélkül, egyszerűen beépíthető eszközzel bárki felokosíthatja még az autóját, még akkor is, ha az már régebbi.","shortLead":"A Telenor decemberben teszi elérhetővé az autók okosórájaként beharangozott Drivey-t. Azt ígérik, a különösebb...","id":"20191129_telenor_autookosito_drivey_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02c321f2-e0b4-40c3-940f-de4f14850006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a75c528-d48b-47f9-8a9f-0474e1db524e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_telenor_autookosito_drivey_alkalmazas","timestamp":"2019. november. 29. 13:38","title":"Új szolgáltatást indít az autósoknak a Telenor: sokan fognak örülni neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]