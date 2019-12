Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5","c_author":"HVG/hvg.hu","category":"kultura","description":"Milyen az, amikor Spielbergtől jön a hívás, hogy kikölcsönözne egy filmet, és mit tesz az egyszeri videotékás, amikor fegyvert fognak rá? Csizmazia Gábor Volt egyszer egy téka című dokumentumfilmje egy mára teljesen eltűnt szakmának állít emléket. \r

","shortLead":"Milyen az, amikor Spielbergtől jön a hívás, hogy kikölcsönözne egy filmet, és mit tesz az egyszeri videotékás, amikor...","id":"20191212_Ebbol_a_magyar_filmbol_Tarantinonak_is_van_egy_peldanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c3a4de-8f05-4f26-8e29-6607b8f3e095","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Ebbol_a_magyar_filmbol_Tarantinonak_is_van_egy_peldanya","timestamp":"2019. december. 13. 17:25","title":"Ebből a magyar filmből Tarantinónak is van egy példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nagyszabású razziát tartott Lutonban.","shortLead":"A rendőrség nagyszabású razziát tartott Lutonban.","id":"20191212_luton_magyar_prostitualtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec7e4f2-938b-49b2-8be2-6b60c952fa22","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_luton_magyar_prostitualtak","timestamp":"2019. december. 12. 15:46","title":"Magyar nőket szabadítottak ki angol bordélyházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd720f9-cb72-4405-8b67-0a7471106718","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Már csak pár hét van hátra 2019-ből, így itt az ideje körbenézni, hogy milyen újdonságokra, izgalmas fejlesztésekre számíthatunk jövőre. ","shortLead":"Már csak pár hét van hátra 2019-ből, így itt az ideje körbenézni, hogy milyen újdonságokra, izgalmas fejlesztésekre...","id":"samsungbch_20191213_geek_cyberpunk_technologia_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd720f9-cb72-4405-8b67-0a7471106718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3638f6c9-65a3-4161-97f8-594929d3aabc","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191213_geek_cyberpunk_technologia_2020","timestamp":"2019. december. 13. 07:30","title":"5 fejlesztés, ami megdobogtatja a geekek szívét 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"0d6c9a48-f020-4ee2-8847-98c780532d8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Willi Orbán térdét november közepén műtötték, de még legalább két hónap, amíg újra edzésbe állhat.","shortLead":"Willi Orbán térdét november közepén műtötték, de még legalább két hónap, amíg újra edzésbe állhat.","id":"20191213_willi_orban_serules_gyogyulas_visszateres_magyar_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d6c9a48-f020-4ee2-8847-98c780532d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc0cec6-384e-4efe-b043-d21919d5809b","keywords":null,"link":"/sport/20191213_willi_orban_serules_gyogyulas_visszateres_magyar_valogatott","timestamp":"2019. december. 13. 12:10","title":"Februárban térhet vissza a magyar válogatott kulcsjátékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1c7f01-ce21-4f24-922f-d2b85a79d01b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsz év után újra beköltözhetnek otthonunkba a Szomszédok című teleregény szereplői. A folytatást Bujtás János rendezné, az egykori szereplők szívesen folytatnák a sikersorozatot, kivéve Ábel Anitát.\r

\r

","shortLead":"Húsz év után újra beköltözhetnek otthonunkba a Szomszédok című teleregény szereplői. A folytatást Bujtás János...","id":"20191213_Folytatodhat_a_Szomszedok_de_Abel_Anita_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de1c7f01-ce21-4f24-922f-d2b85a79d01b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41efa063-0740-43d8-94bc-d6e8019d2002","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Folytatodhat_a_Szomszedok_de_Abel_Anita_nelkul","timestamp":"2019. december. 13. 09:35","title":"Folytatódhat a Szomszédok, de Ábel Anita nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750f171b-affc-4bf3-a4f6-23e4ff7edae3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt írta, a magyarok szimpátiával követték a britek küzdelmét.","shortLead":"Azt írta, a magyarok szimpátiával követték a britek küzdelmét.","id":"20191213_Orban_levelben_gratulalt_Johnsonnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=750f171b-affc-4bf3-a4f6-23e4ff7edae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e07492f-d54a-4ef2-a79b-6595970927c3","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Orban_levelben_gratulalt_Johnsonnak","timestamp":"2019. december. 13. 12:29","title":"Orbán levélben gratulált Boris Johnsonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ada16-c9a7-4ede-bc10-120d7c2cb88c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A náci rezsim nyertese volt a Reimann család, amely most kényszermunkásoknak, holokauszttúlélőknek, illetve közvetlen leszármazottaiknak szeretne kártérítést fizetni.","shortLead":"A náci rezsim nyertese volt a Reimann család, amely most kényszermunkásoknak, holokauszttúlélőknek, illetve közvetlen...","id":"20191212_reimann_csalad_holokauszttulelo_kenyszermunka_adomany_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d05ada16-c9a7-4ede-bc10-120d7c2cb88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7337fda7-911a-47c6-b74a-90ad0ed95146","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_reimann_csalad_holokauszttulelo_kenyszermunka_adomany_karterites","timestamp":"2019. december. 12. 13:59","title":"Óriási kártérítést fizet kényszermunkások után a Calgon és a Gucci tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"Seres László","category":"vilag","description":"Nem mi mondtuk, hogy a NATO agyhalott állapotban van, de az tény, hogy valamit képtelen átgondolni. Vélemény. ","shortLead":"Nem mi mondtuk, hogy a NATO agyhalott állapotban van, de az tény, hogy valamit képtelen átgondolni. Vélemény. ","id":"20191212_Seres_Ellenseg_a_kapukon_belul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2996c581-4e67-424e-868b-35fd0a56979e","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Seres_Ellenseg_a_kapukon_belul","timestamp":"2019. december. 12. 14:05","title":"Seres: Ellenség a kapukon belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]