Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"Blogíró, bestsellerszerző, boldogságkutató, motivációs tréner, manapság pedig mozgóképes vonalra váltott. Mosolyka, azaz Hozleiter Fanny és férje, Sándor (Sankó), valamint Vékony Zoli producer a közelmúltban fejezték be első közös filmjük, a Mosolyka – Majd helyett MOST forgatását. Csuja Imrétől Udvaros Dorottyáig, Kiss Tibitől Szabó Győzőig a művészvilág nagy nevei csatlakoztak a szerethetőnek és különlegesnek ígérkező vállalkozáshoz. Mosolyka történetére ugyanis tényleg azt lehet mondani, hogy filmbe illő. ","shortLead":"Blogíró, bestsellerszerző, boldogságkutató, motivációs tréner, manapság pedig mozgóképes vonalra váltott. Mosolyka...","id":"20191227_Hozleiter_Fanny_Mosolyka_Nem_akarom_senkivel_elhitetni_hogy_mindig_boldog_vagyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2ebf98-9585-46f6-ae48-9930ec43adf1","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Hozleiter_Fanny_Mosolyka_Nem_akarom_senkivel_elhitetni_hogy_mindig_boldog_vagyok","timestamp":"2019. december. 27. 20:00","title":"Hozleiter Fanny Mosolyka: Nem akarom elhitetni, hogy mindig boldog vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064e3a7-db38-4c18-ad9c-e2a3f0740fe6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legöregebb fosszilis erdejének maradványait fedezték fel a New York állambeli Cairo városának elhagyatott kőfejtőjénél.","shortLead":"A világ legöregebb fosszilis erdejének maradványait fedezték fel a New York állambeli Cairo városának elhagyatott...","id":"20191227_vilag_legidosebb_erdeje_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5064e3a7-db38-4c18-ad9c-e2a3f0740fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ac8c68-b693-4942-9fd3-ceef777e1838","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_vilag_legidosebb_erdeje_usa","timestamp":"2019. december. 27. 12:03","title":"Találtak egy 386 000 000 éves erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A német légiutas-kísérők független szakszervezete jelentett be munkabeszüntetést a Lufthansa csoporthoz tartozó Germanwings légitársaságnál hétfőtől három napig.","shortLead":"A német légiutas-kísérők független szakszervezete jelentett be munkabeszüntetést a Lufthansa csoporthoz tartozó...","id":"20191227_sztrajk_germanwings_utaskiserok_evvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ca72b7-f2e9-45fb-a702-63f28e03d09c","keywords":null,"link":"/kkv/20191227_sztrajk_germanwings_utaskiserok_evvege","timestamp":"2019. december. 27. 19:21","title":"Sztrájkot hirdettek az év végére a Germanwingsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3619e2f-af79-4bcb-8dee-d43a862c0ce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX internetet sugárzó műholdjai húztak át a karácsonyi égbolton – írja az Időkép.","shortLead":"A SpaceX internetet sugárzó műholdjai húztak át a karácsonyi égbolton – írja az Időkép.","id":"20191227_Furcsa_fenycsikok_jelentek_meg_Magyarorszag_felett_de_van_rajuk_magyarazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3619e2f-af79-4bcb-8dee-d43a862c0ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f709c3-6e5e-4500-b2bf-51d58f2aebf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_Furcsa_fenycsikok_jelentek_meg_Magyarorszag_felett_de_van_rajuk_magyarazat","timestamp":"2019. december. 27. 08:20","title":"Furcsa fénycsíkok jelentek meg Magyarország felett, de van rájuk magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Járműbeszerzési támogatásról kötött szerződést a MÁV-Start Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM).","shortLead":"Járműbeszerzési támogatásról kötött szerződést a MÁV-Start Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM).","id":"20191227_106_milliard_forintert_vehet_motorvonatokat_a_MAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f93351-3cde-4ca2-8461-99475e339e8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_106_milliard_forintert_vehet_motorvonatokat_a_MAV","timestamp":"2019. december. 27. 15:00","title":"106 milliárd forintért vehet motorvonatokat a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs szó utólagos törvénymódosításról, hogy helyettes államtitkár lehessen Rácz Zsófia, hiszen még a kinevezése előtt írták át a törvényt – magyarázta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.","shortLead":"Nincs szó utólagos törvénymódosításról, hogy helyettes államtitkár lehessen Rácz Zsófia, hiszen még a kinevezése előtt...","id":"20191228_Novak_Katalin_ugy_vedte_meg_Racz_Zsofia_kinevezeset_hogy_bar_inkabb_ne_tette_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350f2f11-e148-4ae1-aa91-d113f3fd0e7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Novak_Katalin_ugy_vedte_meg_Racz_Zsofia_kinevezeset_hogy_bar_inkabb_ne_tette_volna","timestamp":"2019. december. 28. 14:53","title":"Novák Katalin úgy védte meg Rácz Zsófia kinevezését, hogy bár inkább ne tette volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre jobb üzletnek bizonyulhat a zsarolóvírusok (ransomware-ek) fejlesztése és terjesztése, ugyanis egyre több szervezet hajlandó váltságdíjat fizetni.","shortLead":"Egyre jobb üzletnek bizonyulhat a zsarolóvírusok (ransomware-ek) fejlesztése és terjesztése, ugyanis egyre több...","id":"20191228_zsarolovirusoknak_fizeto_szervezetek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0689d5ba-30c9-472a-8393-58b7e58379c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_zsarolovirusoknak_fizeto_szervezetek_szama","timestamp":"2019. december. 28. 12:03","title":"Ennek nem lesz jó vége, vérszemet kaphatnak a zsarolóvírusok fejlesztői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az alapkő már megvan, egy év múlva készen lesz a hagymakupolás templom. ","shortLead":"Az alapkő már megvan, egy év múlva készen lesz a hagymakupolás templom. ","id":"20191227_Olyan_sok_orosz_el_vagy_fordul_meg_Hevizen_hogy_ortodox_templomot_epitenek_nekik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c739a99b-8c17-445a-a43c-9feae72c2a97","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_Olyan_sok_orosz_el_vagy_fordul_meg_Hevizen_hogy_ortodox_templomot_epitenek_nekik","timestamp":"2019. december. 27. 13:15","title":"Olyan sok orosz él vagy fordul meg Hévízen, hogy ortodox templomot építenek nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]