[{"available":true,"c_guid":"c662981b-809c-4455-b3a2-2a1718915f6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több ezer tüntető amerikai zászlókat is égetett, illetve azt kiabálták, hogy \"Halál Izraelre\" és \"Le Trumppal\".","shortLead":"A több ezer tüntető amerikai zászlókat is égetett, illetve azt kiabálták, hogy \"Halál Izraelre\" és \"Le Trumppal\".","id":"20191231_Tuntetok_tortek_be_az_Egyesult_Allamok_bagdadi_nagykovetsegere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c662981b-809c-4455-b3a2-2a1718915f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b64fb5-993b-41b9-8d44-00838dbc61ba","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_Tuntetok_tortek_be_az_Egyesult_Allamok_bagdadi_nagykovetsegere","timestamp":"2019. december. 31. 12:44","title":"Tüntetők törtek be az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Kárpáti Dániel megtalálásához.","shortLead":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Kárpáti Dániel megtalálásához.","id":"20191231_Ot_keresi_a_rendorseg_a_kobanyai_no_megolese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe28cc3-c551-4f11-b725-a1521ec38bad","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Ot_keresi_a_rendorseg_a_kobanyai_no_megolese_miatt","timestamp":"2019. december. 31. 11:20","title":"Őt keresi a rendőrség a kőbányai nő megölése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint eddig nem volt olyan év, hogy elmaradtak volna a tárgyalások a fizetésemelésről.","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint eddig nem volt olyan év, hogy elmaradtak volna a tárgyalások a fizetésemelésről.","id":"20191230_A_BKV_megfeledkezett_a_beremelesrol_nagy_a_feszultseg_a_jarmuvezetoknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737092dc-2880-4de8-80ea-3b164030f9d1","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_A_BKV_megfeledkezett_a_beremelesrol_nagy_a_feszultseg_a_jarmuvezetoknel","timestamp":"2019. december. 30. 15:53","title":"A BKV megfeledkezett a béremelésről, nagy a feszültség a dolgozók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94b1cf6-c7d4-4c98-aea0-52e172d5f6fc","c_author":"Marabu","category":"360","description":"Szemelvények 2019 politikai eseményeiből, ahogy a HVG karikaturistája látta.","shortLead":"Szemelvények 2019 politikai eseményeiből, ahogy a HVG karikaturistája látta.","id":"20191231_Best_of_Marabu_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c94b1cf6-c7d4-4c98-aea0-52e172d5f6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84de0ca5-c9b1-4b39-83c0-783aaab9d366","keywords":null,"link":"/360/20191231_Best_of_Marabu_2019","timestamp":"2019. december. 31. 09:00","title":"Képeken a képtelenségek – Best of Marabu 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64196707-139e-4a4f-8940-b3b0523ce68d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház egy forintot sem kap az előadó-művészeti szervezeteknek járó keretből.","shortLead":"A színház egy forintot sem kap az előadó-művészeti szervezeteknek járó keretből.","id":"20191230_Forrashiany_miatt_tagadtak_meg_a_tamogatast_az_Atriumtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64196707-139e-4a4f-8940-b3b0523ce68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742d4eb7-68ca-46a4-9b16-6052331a1577","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Forrashiany_miatt_tagadtak_meg_a_tamogatast_az_Atriumtol","timestamp":"2019. december. 30. 18:26","title":"Forráshiány miatt tagadták meg a támogatást az Átriumtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is veszélyt jelent a madárinfluenza, ezért ügyelni kell a madarak védelmére.","shortLead":"Továbbra is veszélyt jelent a madárinfluenza, ezért ügyelni kell a madarak védelmére.","id":"20191230_Figyelmeztette_a_Nebih_a_baromfitartokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb1097f-5c91-4265-8941-63c8b809cc28","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Figyelmeztette_a_Nebih_a_baromfitartokat","timestamp":"2019. december. 30. 16:30","title":"Figyelmeztette a Nébih a baromfitartókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Tűz volt az újév első napjára virradó éjjel a németországi Krefeld állatkertjében, a lángokban több mint harminc állat pusztult el, köztük csimpánzok, orángutánok és két idősebb gorilla is.","shortLead":"Tűz volt az újév első napjára virradó éjjel a németországi Krefeld állatkertjében, a lángokban több mint harminc állat...","id":"20200101_Tobb_mint_harminc_majom_pusztult_el_egy_allatkerti_tuzben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca79960-9226-4c2b-a3dc-7d03ec79f679","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Tobb_mint_harminc_majom_pusztult_el_egy_allatkerti_tuzben","timestamp":"2020. január. 01. 11:32","title":"Több mint harminc majom pusztult el egy állatkerti tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98f24e0-0bb1-44f8-af64-2c57e4094132","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vitelki Zoltán nem tudott nemet mondani a bajnokságban nyolcadik csapat hívására.","shortLead":"Vitelki Zoltán nem tudott nemet mondani a bajnokságban nyolcadik csapat hívására.","id":"20191230_Diosgyori_legenda_lett_a_Debrecen_uj_vezetoedzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d98f24e0-0bb1-44f8-af64-2c57e4094132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782db99d-adc2-46fa-ab52-1629d883061b","keywords":null,"link":"/sport/20191230_Diosgyori_legenda_lett_a_Debrecen_uj_vezetoedzoje","timestamp":"2019. december. 30. 18:40","title":"Diósgyőri legenda lett a Debrecen új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]