[{"available":true,"c_guid":"7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere hosszú Facebook-bejegyzésben reagált a pénteki hírekre. A színházak ügye is előjött.","shortLead":"Budapest főpolgármestere hosszú Facebook-bejegyzésben reagált a pénteki hírekre. A színházak ügye is előjött.","id":"20200103_karacsony_gergely_orosz_metrokocsi_rozsda_lanchid_lezarasa_turistabusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a576d5-7bd7-45a3-a999-3ec26b472a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_karacsony_gergely_orosz_metrokocsi_rozsda_lanchid_lezarasa_turistabusz","timestamp":"2020. január. 03. 18:48","title":"Karácsony a metrókocsikról: Itt az ideje egy átfogó vizsgálatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4828d-82e8-409e-9298-61e13177e3d2","c_author":"Bankmonitor / Sándorfi Balázs","category":"gazdasag","description":"Még alacsonyabb hitelkamatok? Fordulat az ingatlanpiacon? Olcsóbbá váló banki szolgáltatások? Az állam fenntartja a legjobb ajánlatát a megtakarítóknak? Semmi kockázat, válságmentes övezet lesz Magyarország 2020-ban? Azért ennyire távolról sem rózsaszín a kép. Szubjektív pénzügyi kitekintő a Bankmonitor.hu-tól. ","shortLead":"Még alacsonyabb hitelkamatok? Fordulat az ingatlanpiacon? Olcsóbbá váló banki szolgáltatások? Az állam fenntartja...","id":"20200103_Mire_szamithatunk_2020ban_ami_befolyasolhatja_a_penzugyeinket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a4828d-82e8-409e-9298-61e13177e3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22b008c-a987-4f4f-be64-c7f5a35685f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Mire_szamithatunk_2020ban_ami_befolyasolhatja_a_penzugyeinket","timestamp":"2020. január. 03. 07:39","title":"Mire számíthatunk 2020-ban, ami befolyásolhatja a pénzügyeinket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61869270-4ed5-4da0-b841-788347b8ec29","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Kínában az állam már szó nélkül megfigyeli az embereket, Európában pedig hamarosan önként fogják átadni az állampolgárok a róluk összegyűjthető információkat. A Corvinus Egyetem jövőkutatója, Rab Árpád szerint a digitális forradalom a teljes kontrollnak kedvez, de ettől lesz biztonságos a mindennapi életünk.","shortLead":"Kínában az állam már szó nélkül megfigyeli az embereket, Európában pedig hamarosan önként fogják átadni...","id":"202001__rab_arpad__informacios_tarsadalomrol_vilagkormanyrol__buborekban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61869270-4ed5-4da0-b841-788347b8ec29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082748e6-3d0f-4a94-89c8-1c4bca2afaac","keywords":null,"link":"/360/202001__rab_arpad__informacios_tarsadalomrol_vilagkormanyrol__buborekban","timestamp":"2020. január. 04. 08:15","title":"A totális megfigyelés elkerülhetetlen, ha nyugodtan akarunk élni a városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817b81c9-b4bd-4a72-8193-d67dfc9e69c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás sportkocsi limitált szériáját egy a Forma–1-et is megjárt hatszoros Le Mans-i bajnok neve fémjelzi.","shortLead":"A legendás sportkocsi limitált szériáját egy a Forma–1-et is megjárt hatszoros Le Mans-i bajnok neve fémjelzi.","id":"20200103_itt_az_uj_porsche_911_elso_igen_kulonleges_kiadasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=817b81c9-b4bd-4a72-8193-d67dfc9e69c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc3043f-7814-42c6-8376-709519597983","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_itt_az_uj_porsche_911_elso_igen_kulonleges_kiadasa","timestamp":"2020. január. 03. 11:21","title":"Itt az új Porsche 911 első igen különleges kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megölte élettársát egy férfi Zalaegerszegen. A bűnös önként feladta magát. ","shortLead":"Megölte élettársát egy férfi Zalaegerszegen. A bűnös önként feladta magát. ","id":"20200104_Ujabb_csaladon_beluli_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee877753-4972-44d6-8725-d2787434f4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Ujabb_csaladon_beluli_gyilkossag","timestamp":"2020. január. 04. 16:50","title":"Családon belüli gyilkosság történt Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8a00e7-a2eb-4757-a927-e52d8f5256f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira megdrágultak az építőipari beruházások, hogy az Egészséges Budapest Program 55 milliárdjának a pótlására mehet el az atlétikai világbajnokságért cserébe kapott pénz jelentős része.","shortLead":"Annyira megdrágultak az építőipari beruházások, hogy az Egészséges Budapest Program 55 milliárdjának a pótlására mehet...","id":"20200103_Az_aremelesek_vihetik_el_Karacsony_kialkudott_50_milliardjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb8a00e7-a2eb-4757-a927-e52d8f5256f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935cdcbf-44aa-43f1-83e1-d781aca7f0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Az_aremelesek_vihetik_el_Karacsony_kialkudott_50_milliardjat","timestamp":"2020. január. 03. 12:31","title":"Az áremelések vihetik el Karácsony kialkudott 50 milliárdját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e0ab41-8401-4e22-8b50-031e6b50eca7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Törlesztette régi adósságát a Samsung, megérkeztek ugyanis a tavalyi Note10 és S10 olcsóbb, de egyáltalán nem gyenge kiadásai.","shortLead":"Törlesztette régi adósságát a Samsung, megérkeztek ugyanis a tavalyi Note10 és S10 olcsóbb, de egyáltalán nem gyenge...","id":"20200103_samsung_galaxy_s10_lite_note10_lite_ar_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4e0ab41-8401-4e22-8b50-031e6b50eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4423c0-7489-449b-a847-55b2d70d2640","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_samsung_galaxy_s10_lite_note10_lite_ar_specifikacio","timestamp":"2020. január. 03. 17:55","title":"Alighogy elkezdődött 2020, a Samsung máris bemutatott két új mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2019-ben nőtt a szervadományozások száma az egy évvel korábbi helyzethez képest, szervátültetésből pedig több mint 400-at végeztek el az elmúlt esztendőben.","shortLead":"2019-ben nőtt a szervadományozások száma az egy évvel korábbi helyzethez képest, szervátültetésből pedig több mint...","id":"20200103_szivtranszplantacio_magyarorszag_sebeszet_szivsebeszet_szivatultetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f493d8bf-0720-4142-b1f9-1b0d56be818c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_szivtranszplantacio_magyarorszag_sebeszet_szivsebeszet_szivatultetes","timestamp":"2020. január. 03. 14:03","title":"Soha nem végeztek még ennyi szívátültetést Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]