Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"259b01bf-bb61-4f9a-b205-f8e1a113b5f2","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Fehéroroszország nem kap több orosz kőolajat, ám a rajta keresztül Európába áramló, Magyarországra is szánt szállítmányokat egyelőre átengedi. Az újabb olajvita része lehet annak, hogy Moszkva el akarja érni Oroszország és Fehéroroszország uniójának szorosabbra fonását. Az is kiderült, hogy az év kezdete óta Európa a korábbinál jóval kevesebb orosz gázt kap Ukrajnán keresztül, ezért az érintett országok hozzányúltak tartalékaikhoz.","shortLead":"Fehéroroszország nem kap több orosz kőolajat, ám a rajta keresztül Európába áramló, Magyarországra is szánt...","id":"20200103_Feheroroszorszag_nem_kap_orosz_olajat_Europa_meg_igen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=259b01bf-bb61-4f9a-b205-f8e1a113b5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ccb5f0-109a-4f95-b979-aaf2224e2f06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Feheroroszorszag_nem_kap_orosz_olajat_Europa_meg_igen","timestamp":"2020. január. 03. 15:16","title":"Fehéroroszország nem kap orosz olajat, Európa még igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Donald Trump elleni alkotmányos vádemelési eljárásról akartunk beszélni a Fülke első ez évi kiadásában, de egy rakéta közbeszólt. Szulejmáni iráni tábornok likvidálása után elkerülhető a háború? Volt Trumpnak más oka, mint a belpolitikai haszonszerzés? És hányasra emeljük a pánikszintet mi, magyarok? ","shortLead":"A Donald Trump elleni alkotmányos vádemelési eljárásról akartunk beszélni a Fülke első ez évi kiadásában, de egy rakéta...","id":"20200104_Fulke_Hogyan_uszhatjuk_meg_a_haborut_amikor_forrofejuek_feszulnek_egymasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682e20f8-61bd-4384-998c-3232ab6f2902","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Fulke_Hogyan_uszhatjuk_meg_a_haborut_amikor_forrofejuek_feszulnek_egymasnak","timestamp":"2020. január. 04. 07:00","title":"Fülke: Hogyan úszhatjuk meg a háborút, amikor forrófejűek feszülnek egymásnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 19 éves magyar focista jelenleg Salzburgban rúgja a bőrt.","shortLead":"A 19 éves magyar focista jelenleg Salzburgban rúgja a bőrt.","id":"20200104_A_Lazio_erdeklodik_Szoboszlai_Dominik_irant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71df9fbe-2031-4777-894e-16ad39a793f4","keywords":null,"link":"/sport/20200104_A_Lazio_erdeklodik_Szoboszlai_Dominik_irant","timestamp":"2020. január. 04. 13:48","title":"A Lazio érdeklődik Szoboszlai Dominik iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc87a9-0c6b-4ef2-b946-dd98a353260e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai sajtóban részletek jelentek meg Szulejmáni likvidálásának előzményeiről, eszerint a döntés nem csütörtökön, sőt még a bagdadi amerikai követséget ért támadás előtt született.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai sajtóban részletek jelentek meg Szulejmáni likvidálásának előzményeiről, eszerint a döntés nem csütörtökön...","id":"20200104_WSJ_Pompeo_meg_decemberben_beszelte_ra_Trumpot_az_irani_tabornok_megoletesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc87a9-0c6b-4ef2-b946-dd98a353260e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e05227-7976-4daa-9040-1a0301acb35f","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_WSJ_Pompeo_meg_decemberben_beszelte_ra_Trumpot_az_irani_tabornok_megoletesere","timestamp":"2020. január. 04. 08:25","title":"WSJ: Pompeo még decemberben beszélte rá Trumpot Szulejmáni megölésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebc030b-3ef3-430f-b062-f7d64f1e5bfe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy biztonsági kamerán látszik, hogyan haladt át egy úton, s tört át egy kerítést a kazah Bek Air Fokker 100-as gépe. A repülőt december 27-én érte baleset, fél perccel az után, hogy felszállt Almati repülőteréről.","shortLead":"Egy biztonsági kamerán látszik, hogyan haladt át egy úton, s tört át egy kerítést a kazah Bek Air Fokker 100-as gépe...","id":"20200104_Felvette_egy_kamera_a_kazah_utasszallito_balesetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ebc030b-3ef3-430f-b062-f7d64f1e5bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65446f59-1aad-43f8-8995-7741e279b685","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Felvette_egy_kamera_a_kazah_utasszallito_balesetet","timestamp":"2020. január. 04. 15:06","title":"Felvette egy kamera a kazah utasszállító balesetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71389a67-b3dc-4e2e-bbaf-2900d44f44bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy férfi késsel támadt a járókelőkre Franciaországban. ","shortLead":"Egy férfi késsel támadt a járókelőkre Franciaországban. ","id":"20200103_Tobb_embert_is_megkeseltek_Parizs_mellett_a_rendorseg_lelotte_az_elkovetot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71389a67-b3dc-4e2e-bbaf-2900d44f44bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546fbaec-5719-403a-9a20-82d137491c19","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_Tobb_embert_is_megkeseltek_Parizs_mellett_a_rendorseg_lelotte_az_elkovetot","timestamp":"2020. január. 03. 17:08","title":"Több embert is megkéseltek Párizs mellett, a rendőrség lelőtte az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2dbb76-ceb2-4231-a8cf-b89ff54d3541","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Miközben ma egyre kevesebbet érintjük meg egymást, egy budapesti társulat arra vállalkozott, hogy a test nyelvén szólítja meg a közönségét, és a nézőket „érzőkké” teszi. A bOdyssey projekt – Testodüsszeia célja, hogy miközben végigjárjuk Odüsszeusz csodákkal és kalandokkal teli útját, magunkat is megfigyeljük: kik vagyunk, miként döntünk és reagálunk az életre oly jellemző helyzetekben.","shortLead":"Miközben ma egyre kevesebbet érintjük meg egymást, egy budapesti társulat arra vállalkozott, hogy a test nyelvén...","id":"20200104_bOdyssey_project_TestOdusszeia_Escape_Odusszeusz_erintes_erintesterapia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef2dbb76-ceb2-4231-a8cf-b89ff54d3541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0ae2e9-268c-4fcd-859c-9dbfb473aedb","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_bOdyssey_project_TestOdusszeia_Escape_Odusszeusz_erintes_erintesterapia","timestamp":"2020. január. 04. 20:00","title":"Megtaníthat egy előadás az érintés nyelvére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69106238-97e7-4adb-8e22-ce36f3ac6c71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elsőre jó ötletnek tűnt a zenélő út, csakhogy van egy község, ahol folyamatosan hallani. A jóból is megárt a sok.","shortLead":"Elsőre jó ötletnek tűnt a zenélő út, csakhogy van egy község, ahol folyamatosan hallani. A jóból is megárt a sok.","id":"20200104_Eleguk_van_a_Republic_slagerebol_a_67es_ut_mellett_eloknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69106238-97e7-4adb-8e22-ce36f3ac6c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729c184f-704c-4d91-b438-bb1970916db6","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Eleguk_van_a_Republic_slagerebol_a_67es_ut_mellett_eloknek","timestamp":"2020. január. 04. 11:15","title":"Elegük van a Republic slágeréből a 67-es út mellett élőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]