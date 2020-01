2019 utolsó napján az MTVA aláírt egy szerződést egy olyan céggel, amely Mészáros Lőrinc érdekeltsége: újabb három éven át a Media Services Company (MSC) Magyarország Kft. értékesíti a közmédia reklámidejét és reklámfelületeit, írta Hadházy Ákos a Facebookon.

A független képviselő a közösségi oldalán közzétette az ezt rögzítő szerződést is, amelyet az MTVA 2019. utolsó napján írta alá a céggel.

Hadházy emlékeztetett, hogy 2018-ban a közmédia annak ellenére volt veszteséges, hogy több mint 100 milliárd forinttal tömték ki, és még reklámbevételei is voltak/vannak.

Az MSC egyébként annak az Atmedia nevű cégnek a leányvállalata, amelynek tulajdonosa Mészáros mellett a „Habony Árpád hiteletőjeként” ismertté vált Tombor András. A cég mára a legnagyobb „sales house” lett, ők értékesítik a legtöbb tévécsatorna reklámidejét.

A mostani szerződéssel a felcsúti cég évente több százmilliót kaszálhat, hisz minél többet hirdet az állam a közmédián, annál több pénzt tehet zsebre Orbán Viktor „baráti köre”, írja Hadházy, aki szerint már maga az eljárás is nagyon furcsa volt.

"Két közbeszerzést is lefolytattak: az elsőn csak az MSC adott ajánlatot és érvénytelenül zárult, a másodikra pedig - a Közbeszerzési Hatóság engedélyével! - csak az MSC-t hívták meg. Ebbe a „nemes versenybe” ment bele az adóforintokból fenntartott „közmédia” immár másodszor, mintha ők maguk nem tudnák értékesíteni a reklámidejüket (amelyben idén lesz egy olimpia, egy foci EB, illetve a Bajnokok Ligája és a Forma-1 közvetítések is!). Ez a történet is azt mutatja, hogy az ellenzéknek minden erejével a propaganda ellen kellene fordulnia és kikényszeríteni a hírhamisító távozását. Akkor nem csak tisztább lenne a verseny, de lehetőség lenne az ehhez hasonó szerződések felülvizsgálatára is!"

-írta bejegyzésében a képviselő.

A szerződést itt lehet elolvasni.