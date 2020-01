Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közel 150 embert vittek el Washingtonban a rendőrök egy tüntetésről, közöttük világsztárokat is.","shortLead":"Közel 150 embert vittek el Washingtonban a rendőrök egy tüntetésről, közöttük világsztárokat is.","id":"20200111_Joaquin_Phoenixet_es_Martin_Sheent_is_letartoztattak_egy_washingtoni_klimatuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c776c9f2-e7fe-479c-8b2b-82a6a31a5b98","keywords":null,"link":"/kultura/20200111_Joaquin_Phoenixet_es_Martin_Sheent_is_letartoztattak_egy_washingtoni_klimatuntetesen","timestamp":"2020. január. 11. 10:54","title":"Joaquin Phoenixet és Martin Sheent is letartóztatták egy washingtoni klímatüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f497d221-e9fa-4d64-9623-9193e81c27d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A plüss változat marad, a tangás jelmez helyett nem csináltak újat.","shortLead":"A plüss változat marad, a tangás jelmez helyett nem csináltak újat.","id":"20200110_vizipok_csodapok_vizilabda_eb_kabala_jelmez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f497d221-e9fa-4d64-9623-9193e81c27d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935389ec-c3d0-477a-9e85-7e3f9f9491ca","keywords":null,"link":"/sport/20200110_vizipok_csodapok_vizilabda_eb_kabala_jelmez","timestamp":"2020. január. 10. 13:07","title":"Végleg kivonták a forgalomból az ember nagyságú Vízipókot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2","c_author":"Márton Szilárd","category":"360","description":"A budapesti ingatlanok relatív ára a New York-i lakásokéival vetekszik, és megelőzi olyan felkapott nagyvárosok árait, mint Amszterdam, Frankfurt vagy éppen San Francisco. A svájci UBS befektetési bank elemzését vetettük össze hazai adatokkal. Nem a nominális árakat hasonlítottuk össze, mert ezek alapján Budapest még mindig olcsó, hanem azt, hogy a hazai kereslethez, a helyi bérekhez képest mennyire drága az ingatlanpiac. ","shortLead":"A budapesti ingatlanok relatív ára a New York-i lakásokéival vetekszik, és megelőzi olyan felkapott nagyvárosok árait...","id":"20200110_ingatlanpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29378864-1fbf-4d64-bcb2-2095ba73be20","keywords":null,"link":"/360/20200110_ingatlanpiac","timestamp":"2020. január. 10. 11:00","title":"Hol kell a legtöbbet dolgozni egy lakásért? Ha a budapestiek megtudják, nem fognak örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040bfd1b-7227-441e-b1cd-bd00951cb19f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elképesztően nagy adminisztrációs terhet zúdít a négygyerekes anyák nyakába az szja-mentesség, ha a kedvezményre való jogosultsága nem áll fenn az egész évben – állítja Angyal József okleveles adószakértő.","shortLead":"Elképesztően nagy adminisztrációs terhet zúdít a négygyerekes anyák nyakába az szja-mentesség, ha a kedvezményre való...","id":"20200110_Negygyermekesek_szjamentessege_oriasi_bakira_hivja_fel_a_figyelmet_az_adoszakerto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=040bfd1b-7227-441e-b1cd-bd00951cb19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b269ac-b55a-4ab7-880b-ca5eeff39af0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Negygyermekesek_szjamentessege_oriasi_bakira_hivja_fel_a_figyelmet_az_adoszakerto","timestamp":"2020. január. 10. 11:52","title":"Négygyermekesek szja-mentessége: óriási bakira hívja fel a figyelmet az adószakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"François Fiedler, azaz Fiedler Ferenc festményeit Amerikában annak idején az egyik legfontosabb galéria állította ki. Az absztrakt expresszionizmus mesterének munkáiból most a Műcsarnok válogatott.","shortLead":"François Fiedler, azaz Fiedler Ferenc festményeit Amerikában annak idején az egyik legfontosabb galéria állította ki...","id":"202002_tarlat__afenyek_festoje_francois_fiedler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d55afb-205b-4bf6-9344-4f0273df79d0","keywords":null,"link":"/360/202002_tarlat__afenyek_festoje_francois_fiedler","timestamp":"2020. január. 11. 17:15","title":"Újra itthon a sokáig csak külföldön világhírű magyar Jackson Pollock","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5df391-3fdb-4a08-bd93-ca16bc67d848","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton még csak a keleti megyékben van életben figyelmeztetés, vasárnapra viszont fél Magyarország ködbe borulhat.","shortLead":"Szombaton még csak a keleti megyékben van életben figyelmeztetés, vasárnapra viszont fél Magyarország ködbe borulhat.","id":"20200111_Elnyeli_a_kod_KeletMagyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f5df391-3fdb-4a08-bd93-ca16bc67d848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708dd84e-7319-4141-bffb-8bfdc2379071","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Elnyeli_a_kod_KeletMagyarorszagot","timestamp":"2020. január. 11. 11:07","title":"Elnyeli a köd Kelet-Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d873f63-365c-4300-a612-ba560cc27b94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Simán megszavazták a megállapodást. A törvényjavaslat ezután a felső kamara, a Lordok Háza elé kerül.","shortLead":"Simán megszavazták a megállapodást. A törvényjavaslat ezután a felső kamara, a Lordok Háza elé kerül.","id":"20200109_Megszavazta_a_londoni_alsohaz_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d873f63-365c-4300-a612-ba560cc27b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccde114-bd98-4e32-87ef-19abff56b804","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_Megszavazta_a_londoni_alsohaz_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2020. január. 09. 20:45","title":"Megszavazta a londoni alsóház a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKV levelekkel bombázza a Metrowagonmasht, hogy javítsák ki a rozsdásodó metrókocsikat és térítsék meg a kárukat.","shortLead":"A BKV levelekkel bombázza a Metrowagonmasht, hogy javítsák ki a rozsdásodó metrókocsikat és térítsék meg a kárukat.","id":"20200109_A_BKV_megterittetne_a_rohado_metrokocsik_karat_az_orosz_gyartoval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb11d6e-4a3b-43e9-83fe-62bb463943b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_A_BKV_megterittetne_a_rohado_metrokocsik_karat_az_orosz_gyartoval","timestamp":"2020. január. 09. 21:40","title":"A BKV megtéríttetné a rohadó metrókocsik kárát az orosz gyártóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]