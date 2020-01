Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c39a931e-4f0c-47a5-9ea7-0fe1f3f9cec8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az 56 éves férfi az év utolsó napján egy buli közben halt meg.","shortLead":"Az 56 éves férfi az év utolsó napján egy buli közben halt meg.","id":"20200112_Megoltek_szilveszterkor_egy_dunavarsanyi_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c39a931e-4f0c-47a5-9ea7-0fe1f3f9cec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab330f6-c9db-4417-a9f7-916719e52c6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Megoltek_szilveszterkor_egy_dunavarsanyi_ferfit","timestamp":"2020. január. 12. 12:21","title":"Egy család ölt meg szilveszterkor egy dunavarsányi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a04b3-cfff-4bfe-8d0d-ecd1225fe38e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi legdrágább vasúti szakaszon ott volt egy Tisza-híd is, most folyó nélkül is megdöntik a rekordot.","shortLead":"Az eddigi legdrágább vasúti szakaszon ott volt egy Tisza-híd is, most folyó nélkül is megdöntik a rekordot.","id":"20200111_Meszaros_rekordot_dont_Soha_nem_epult_egy_kilometer_magyar_vasut_ennyire_dragan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db8a04b3-cfff-4bfe-8d0d-ecd1225fe38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def968a5-1eea-41b8-82bb-d211a5313dae","keywords":null,"link":"/kkv/20200111_Meszaros_rekordot_dont_Soha_nem_epult_egy_kilometer_magyar_vasut_ennyire_dragan","timestamp":"2020. január. 11. 10:43","title":"Mészáros rekordot dönt: Soha nem épült egy kilométer magyar vasút ennyire drágán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Banán, Cserépváralján és Esztergályhorvátiban polgármestert, Lakhegyen polgármestert és képviselőket, Orosházán és Lendvadedesen pedig önkormányzati képviselőt választanak.","shortLead":"Banán, Cserépváralján és Esztergályhorvátiban polgármestert, Lakhegyen polgármestert és képviselőket, Orosházán és...","id":"20200112_Az_ev_elso_idokozi_valasztasait_rendezik_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08804bc0-ca08-46bd-9341-38a4320742fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Az_ev_elso_idokozi_valasztasait_rendezik_ma","timestamp":"2020. január. 12. 08:43","title":"Az év első időközi választásait rendezik ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","shortLead":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","id":"20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b83accb-126d-4e9e-9101-8ede8de55dee","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","timestamp":"2020. január. 13. 07:05","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ponton is szigorított felhasználási feltételein a Facebook. Úgy tűnik, egy kicsit jobb hely lehet a közösségi oldal. De fontos, hogy mindenki odafigyeljen az új szabályokra, bizonyos témákban a viccnek szánt durvaságok is szankciókat vonnak maguk után.","shortLead":"Több ponton is szigorított felhasználási feltételein a Facebook. Úgy tűnik, egy kicsit jobb hely lehet a közösségi...","id":"20200113_facebook_felhasznalasi_feltetelek_frissitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31ba028-f905-4001-bee0-5b2a43a2127e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_facebook_felhasznalasi_feltetelek_frissitese","timestamp":"2020. január. 13. 09:03","title":"Tucatnyi új szabályt vezetett be a Facebook, tudjon róluk, mielőtt letiltják a profilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Gyerekek, idősek és betegek ha csak lehet, ne menjenek ki az utcára - kéri a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"Gyerekek, idősek és betegek ha csak lehet, ne menjenek ki az utcára - kéri a Főpolgármesteri Hivatal.","id":"20200111_Marad_a_szmogriado_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65da354-d36c-49f2-a3a5-e8d9ed353bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Marad_a_szmogriado_Budapesten","timestamp":"2020. január. 11. 13:42","title":"Marad a szmogriadó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A rezsiutalványok ötödét hagyták az utolsó három hónapra.","shortLead":"A rezsiutalványok ötödét hagyták az utolsó három hónapra.","id":"20200111_18_milliard_forint_erteku_rezsiutalvanyt_valtottak_be_eddig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101161fb-cddc-480b-a6ed-8fa1111c07da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_18_milliard_forint_erteku_rezsiutalvanyt_valtottak_be_eddig","timestamp":"2020. január. 11. 11:29","title":"18 milliárd forint értékű rezsiutalványt váltottak be eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825a0ce1-966f-4cdc-8d66-c465f02a9af3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Eb csoportkörének első fordulójában az orosz csapatot győzték le.","shortLead":"Az Eb csoportkörének első fordulójában az orosz csapatot győzték le.","id":"20200111_Szoros_eredmennyel_nyert_a_magyar_kezilabdacsapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=825a0ce1-966f-4cdc-8d66-c465f02a9af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7019d084-454b-4432-8a45-2360738f39bd","keywords":null,"link":"/sport/20200111_Szoros_eredmennyel_nyert_a_magyar_kezilabdacsapat","timestamp":"2020. január. 11. 17:44","title":"Szoros eredménnyel nyert a magyar kézilabda-csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]