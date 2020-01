Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d49c33ee-a77c-4b6d-9449-79d220283fb4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vereséggel kezdett a középdöntőben a magyar válogatott: 36-29 lett a vége.","shortLead":"Vereséggel kezdett a középdöntőben a magyar válogatott: 36-29 lett a vége.","id":"20200117_kezilabda_eb_magyar_valogatott_norvegia_vereseg_kozepdonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d49c33ee-a77c-4b6d-9449-79d220283fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbe3f98-64b8-4831-b023-447007445e7f","keywords":null,"link":"/sport/20200117_kezilabda_eb_magyar_valogatott_norvegia_vereseg_kozepdonto","timestamp":"2020. január. 17. 19:53","title":"Kézilabda-Eb: tíz perc alatt eldőlt, hogy kikapunk a norvégoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f34fb0-cdb7-4c68-ac5d-faa660ba20db","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hova jártak nyaralni a melegek a rendszerváltás előtt? Hogyan titkolták a munkahelyükön a másságukat és hogyan tudta meg a családjuk? Meleg férfiak, hideg diktatúrák – harmadik rész. ","shortLead":"Hova jártak nyaralni a melegek a rendszerváltás előtt? Hogyan titkolták a munkahelyükön a másságukat és hogyan tudta...","id":"20200118_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9f34fb0-cdb7-4c68-ac5d-faa660ba20db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c258975b-6b74-4023-b2e5-0b23b7ff7927","keywords":null,"link":"/360/20200118_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_harmadik_resz","timestamp":"2020. január. 18. 19:00","title":"Doku360: \"Az életemnek volt két fele, amit fallal elválasztottam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f71e4c-d9f2-4365-abb5-313bd53b1176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Guardian kielemezte a Sussexi hercegné médiahelyzetét.","shortLead":"A Guardian kielemezte a Sussexi hercegné médiahelyzetét.","id":"20200118_Meghan_Marklerol_ketszer_tobb_negativ_cikk_szuletett_mint_pozitiv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f71e4c-d9f2-4365-abb5-313bd53b1176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46324101-d85e-42aa-ae94-7792c06bbec5","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Meghan_Marklerol_ketszer_tobb_negativ_cikk_szuletett_mint_pozitiv","timestamp":"2020. január. 18. 14:20","title":"Meghan Markle-ról kétszer több negatív cikk született, mint pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e617b-3523-4645-b105-82b60bd31d13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött Vácnál.","shortLead":"Két autó ütközött Vácnál.","id":"20200118_Baleset_az_M2esen_teljes_az_utzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e617b-3523-4645-b105-82b60bd31d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6e698d-1221-4853-8fe4-d78dab5326eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_Baleset_az_M2esen_teljes_az_utzar","timestamp":"2020. január. 18. 13:59","title":"Baleset az M2-esen, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyenge hidegfront érkezik, de mire eléri a Duna vonalát, meg is szűnik. Csapadék a Dunántúlon várható - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Gyenge hidegfront érkezik, de mire eléri a Duna vonalát, meg is szűnik. Csapadék a Dunántúlon várható - közölte...","id":"20200119_A_Dunantulon_enyhe_havazassal_bucsuzik_a_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6aacca-da53-44dc-a335-4a77e2a2ae06","keywords":null,"link":"/elet/20200119_A_Dunantulon_enyhe_havazassal_bucsuzik_a_het","timestamp":"2020. január. 19. 08:52","title":"A Dunántúlon enyhe havazással búcsúzik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748054f-0774-4cb8-bf99-9ce9e0c2e870","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A köztársasági elnök még mosolygott is a magyar vízilabda-válogatott meccsén. ","shortLead":"A köztársasági elnök még mosolygott is a magyar vízilabda-válogatott meccsén. ","id":"20200118_Igy_hullamzik_egyutt_Ader_Janos_es_Varga_Mihaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5748054f-0774-4cb8-bf99-9ce9e0c2e870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1cbda2-4f01-46a1-b7ca-cc2b4a9dfd33","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Igy_hullamzik_egyutt_Ader_Janos_es_Varga_Mihaly","timestamp":"2020. január. 18. 20:58","title":"Így hullámzik együtt Áder János és Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem ért egyet az orvoskamara javaslatával.","shortLead":"Nem ért egyet az orvoskamara javaslatával.","id":"20200118_Cser_Agnes_Igazsagtalan_es_etikatlan_a_halapenz_buntetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce2b75a-644f-4fde-b8ae-5d8a6283fb64","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Cser_Agnes_Igazsagtalan_es_etikatlan_a_halapenz_buntetese","timestamp":"2020. január. 18. 15:50","title":"Cser Ágnes: Igazságtalan és etikátlan a hálapénz büntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9308c4e-0fba-4e0e-bd0b-ad8c7c585f5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Blokád alá vettek egy nagyobb olajterminált szombaton a nemzetközileg elismert líbiai kormány ellen harcoló Líbiai Nemzeti Hadsereg (LNA) vezetőjének, Halífa Haftar tábornoknak a hívei.","shortLead":"Blokád alá vettek egy nagyobb olajterminált szombaton a nemzetközileg elismert líbiai kormány ellen harcoló Líbiai...","id":"20200118_Egy_nappal_a_bekekonferencia_elott_tortek_ki_a_harcok_Libiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9308c4e-0fba-4e0e-bd0b-ad8c7c585f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef92d00d-0222-46dc-9297-0209661f0a32","keywords":null,"link":"/vilag/20200118_Egy_nappal_a_bekekonferencia_elott_tortek_ki_a_harcok_Libiaban","timestamp":"2020. január. 18. 17:18","title":"Egy nappal a békekonferencia előtt törtek ki a harcok Líbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]