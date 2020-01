Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi ingyenes böngészőbővítménnyel átugorhatjuk a YouTube-videók sokszor bosszantó szponzorált részeit.","shortLead":"Az alábbi ingyenes böngészőbővítménnyel átugorhatjuk a YouTube-videók sokszor bosszantó szponzorált részeit.","id":"20200119_sponsorblock_for_youtube_chrome_bovitmeny_reklamblokkolo_youtubehoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acafb0f4-8023-4a6e-ba67-53d8b95afb72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_sponsorblock_for_youtube_chrome_bovitmeny_reklamblokkolo_youtubehoz","timestamp":"2020. január. 19. 09:03","title":"Idegesítik a hirdetések a YouTube-videókban? Ezzel a bővítménnyel letilthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kunágotai lelkészt az egyház január 9-én felfüggesztette.","shortLead":"A kunágotai lelkészt az egyház január 9-én felfüggesztette.","id":"20200118_Szexualis_eroszak_gyanujaval_letartoztattak_egy_reformatus_lelkeszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28bdfaf-8196-4dce-beab-5c9f128c9d07","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Szexualis_eroszak_gyanujaval_letartoztattak_egy_reformatus_lelkeszt","timestamp":"2020. január. 18. 10:50","title":"Szexuális erőszak gyanújával letartóztattak egy református lelkészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60058b79-f148-4bf3-a32d-c01c5f7e5b85","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kér a kötelező kvótákból, de úgy véli, hogy Lengyelországnak be kell fogadnia menekülteket, különben nem számíthat Brüsszel segítségére. Varsó liberális polgármesterét, Rafal Trzaskowskit generációja egyik legígéretesebb politikusaként tartják számon.","shortLead":"Nem kér a kötelező kvótákból, de úgy véli, hogy Lengyelországnak be kell fogadnia menekülteket, különben nem számíthat...","id":"202003_rafal_trzaskowski_liberalis_varsoi_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60058b79-f148-4bf3-a32d-c01c5f7e5b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e951bd-da21-4623-9eec-01ff1e235b0f","keywords":null,"link":"/360/202003_rafal_trzaskowski_liberalis_varsoi_polgarmester","timestamp":"2020. január. 19. 09:00","title":"Karácsonnyal együtt küzd a populizmus ellen Varsó liberális polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748054f-0774-4cb8-bf99-9ce9e0c2e870","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A köztársasági elnök még mosolygott is a magyar vízilabda-válogatott meccsén. ","shortLead":"A köztársasági elnök még mosolygott is a magyar vízilabda-válogatott meccsén. ","id":"20200118_Igy_hullamzik_egyutt_Ader_Janos_es_Varga_Mihaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5748054f-0774-4cb8-bf99-9ce9e0c2e870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1cbda2-4f01-46a1-b7ca-cc2b4a9dfd33","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Igy_hullamzik_egyutt_Ader_Janos_es_Varga_Mihaly","timestamp":"2020. január. 18. 20:58","title":"Így hullámzik együtt Áder János és Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46743454-f12b-494c-87da-7ad4e57480c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 26-0-ra győzte le a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően a világbajnoki ezüstérmes spanyolokat megelőzve nyerte a C csoportot és jutott közvetlenül a negyeddöntőbe a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 26-0-ra győzte le a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően...","id":"20200118_Galamerkozesen_lett_csoportelso_a_magyar_valogatott_a_ferfi_vizilabda_Ebn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46743454-f12b-494c-87da-7ad4e57480c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1f83eb-7616-4366-81cb-56911f52fd33","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Galamerkozesen_lett_csoportelso_a_magyar_valogatott_a_ferfi_vizilabda_Ebn","timestamp":"2020. január. 18. 20:11","title":"Gálamérkőzésen lett csoportelső a magyar válogatott a férfi vízilabda Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1829cba2-8d5d-4525-b8c5-063671976ed3","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A müncheni cég konzekvensen próbál lépést tartani a zöld autózás legfontosabb irányaival. Nagyon nem mindegy azonban, milyen minőségű alternatív hajtású termékkel rukkolnak ki a márka alapmodelljeit jelentő típusoknál, mint a 3-as széria. Az, hogy lenyűgöző emissziós értékeket produkál, még elég kevés lenne egy BMW-től, kéne valami kicsi plusz is. ","shortLead":"A müncheni cég konzekvensen próbál lépést tartani a zöld autózás legfontosabb irányaival. Nagyon nem mindegy azonban...","id":"20200118_BMW_330e_plugin_hibrid_teszt_ahogy_tetszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1829cba2-8d5d-4525-b8c5-063671976ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa9962c-97ff-4368-91c3-1eabc37b986f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_BMW_330e_plugin_hibrid_teszt_ahogy_tetszik","timestamp":"2020. január. 18. 16:30","title":"BMW 330e plugin teszt – mint egy Prius, amit vezetni is jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d6d997-0f1e-40aa-95c8-b814970e7f87","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hőszabályozó, energiát megtakarító, a szennyező anyagokat felfaló és a szén-dioxid-kibocsátás csökkenését segítő falfestékeket fejlesztettek ki kutatók.","shortLead":"Hőszabályozó, energiát megtakarító, a szennyező anyagokat felfaló és a szén-dioxid-kibocsátás csökkenését segítő...","id":"20200117_falfestek_kutatas_karos_anyag_energiahatekonysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7d6d997-0f1e-40aa-95c8-b814970e7f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4669ff5a-6166-4bb6-bd6e-8ed21048676e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_falfestek_kutatas_karos_anyag_energiahatekonysag","timestamp":"2020. január. 17. 22:14","title":"Különleges falfestékek segíthetnek a klímaharcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcc9928-e96d-4964-98cc-de4926d26b9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most a víz és a hüllők elől kell menteni őket.","shortLead":"Most a víz és a hüllők elől kell menteni őket.","id":"20200117_Az_eso_is_csak_bajt_hoz_a_koalakra_meg_aligatorokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fcc9928-e96d-4964-98cc-de4926d26b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48732000-505e-4407-bcd6-def58a688a5f","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Az_eso_is_csak_bajt_hoz_a_koalakra_meg_aligatorokat","timestamp":"2020. január. 17. 14:20","title":"Az eső is csak bajt hoz a koalákra, meg aligátorokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]