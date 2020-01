Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c06434b-b60b-4422-b24d-d39a036548cc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A NOB egyik tagja szerint a felfüggesztés lenne a megoldás, amíg tisztázzák a vádakat. Az Aján Tamás vezette szövetség válságtanácskozást tart.","shortLead":"A NOB egyik tagja szerint a felfüggesztés lenne a megoldás, amíg tisztázzák a vádakat. Az Aján Tamás vezette szövetség...","id":"20200119_Kizarnak_az_olimpiarol_a_sulyemelest_a_szovetseg_doppingbotranya_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c06434b-b60b-4422-b24d-d39a036548cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344b3b2c-5a59-4046-b9d1-4824b0a6c0ca","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Kizarnak_az_olimpiarol_a_sulyemelest_a_szovetseg_doppingbotranya_miatt","timestamp":"2020. január. 19. 16:22","title":"Kizárnák az olimpiáról a súlyemelést a szövetség doppingbotránya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b60e85e-ac07-4dc3-84a3-2f98c2c6ca15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eredményesnek nevezte a berlini Líbia-konferencián kollégáival folytatott párbeszédet Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter viszont úgy vélte, nem kezdődött igazi párbeszéd.","shortLead":"Eredményesnek nevezte a berlini Líbia-konferencián kollégáival folytatott párbeszédet Mike Pompeo amerikai...","id":"20200119_Megoszlik_a_resztvevok_velemenye_a_berlini_Libiakonferenciarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b60e85e-ac07-4dc3-84a3-2f98c2c6ca15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dbfcc1-e023-4533-9837-c337ed7f332b","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Megoszlik_a_resztvevok_velemenye_a_berlini_Libiakonferenciarol","timestamp":"2020. január. 19. 21:37","title":"Megoszlik a résztvevők véleménye a berlini Líbia-konferenciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18209b02-34b1-49f6-bce5-a616b8a24182","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik a Yaris GR, amelyben egy 261 lóerős háromhengeres van. Milyen lenne egy még szabadabb verzióban? ","shortLead":"Hamarosan érkezik a Yaris GR, amelyben egy 261 lóerős háromhengeres van. Milyen lenne egy még szabadabb verzióban? ","id":"20200120_Magyar_tervezo_maris_kabriot_csinalt_a_Toyota_haromhengeres_izomautojabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18209b02-34b1-49f6-bce5-a616b8a24182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fd2e23-b726-4032-a976-e1c73a081560","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Magyar_tervezo_maris_kabriot_csinalt_a_Toyota_haromhengeres_izomautojabol","timestamp":"2020. január. 20. 09:27","title":"Magyar tervező máris kabriót csinált a Toyota háromhengeres „izomautójából”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405fab3c-6f47-400a-aef3-55162469c095","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A robotika három alaptörvényét és a Galaktikus Birodalmat hagyta örökül a sci-fi kedvelőinek a száz éve született Isaac Asimov, akinek munkássága nagyrészt Magyarországon kevéssé ismert tudományos ismeretterjesztő könyvekből állt.","shortLead":"A robotika három alaptörvényét és a Galaktikus Birodalmat hagyta örökül a sci-fi kedvelőinek a száz éve született Isaac...","id":"202003__isaac_asimov__alapitvany_es_irodalom__tudomany_es_kepzelet__gepember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405fab3c-6f47-400a-aef3-55162469c095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaed9130-62ba-4939-9d5f-2c6a92f291c9","keywords":null,"link":"/360/202003__isaac_asimov__alapitvany_es_irodalom__tudomany_es_kepzelet__gepember","timestamp":"2020. január. 19. 16:20","title":"Az író, aki megalkotta a Galaktikus Birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szélsőséges hetünk lesz: sokat fog sütni a nap, de zimankós éjszakákra számítsunk. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 9 fok lesz várhatóan. ","shortLead":"Szélsőséges hetünk lesz: sokat fog sütni a nap, de zimankós éjszakákra számítsunk. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz...","id":"20200119_Minusz_9_fokig_is_lehulhet_a_levego_jovo_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8cf412-2dfc-4ff7-9c65-35b426e6c85a","keywords":null,"link":"/elet/20200119_Minusz_9_fokig_is_lehulhet_a_levego_jovo_heten","timestamp":"2020. január. 19. 16:00","title":"Mínusz 9 fokig is lehűlhet a levegő jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb adatokat kért be a kukaholding az FKF-től, amíg azok nem érkeznek meg, addig nem fizet.","shortLead":"Újabb adatokat kért be a kukaholding az FKF-től, amíg azok nem érkeznek meg, addig nem fizet.","id":"20200120_fkf_budapest_szemet_nhkv_kukaholding","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b59187-1803-4601-9f78-e880dfd7f46f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_fkf_budapest_szemet_nhkv_kukaholding","timestamp":"2020. január. 20. 06:42","title":"Nem fizetett a kukaholding Budapestnek, február közepéig vannak csak tartalékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előzetesben már nem maradhatott a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, de a bűnügyi felügyeletét meghosszabbíthatják.","shortLead":"Előzetesben már nem maradhatott a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, de a bűnügyi felügyeletét meghosszabbíthatják.","id":"20200120_Bunugyi_felugyelet_Broker_Marcsi_kun_mediator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46f740d-d430-40ad-9377-1d3d7d61da0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Bunugyi_felugyelet_Broker_Marcsi_kun_mediator","timestamp":"2020. január. 20. 08:38","title":"Bűnügyi felügyelet alatt tartanák Bróker Marcsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a021793-72d0-4fcc-8086-dc01a000521d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gleccserek közelében zajló mezőgazdasági termelés jelentős szerepet játszhat abban, hogy bizonyos dél-ázsiai jégmezők stabilak maradtak vagy még gyarapodtak is az elmúlt 25 évben, miközben a térség döntő részében a jégárak visszahúzódnak – derült ki egy új kutatásból.","shortLead":"A gleccserek közelében zajló mezőgazdasági termelés jelentős szerepet játszhat abban, hogy bizonyos dél-ázsiai jégmezők...","id":"20200119_olvado_gleccserek_jegolvadas_lassitasa_del_azsia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a021793-72d0-4fcc-8086-dc01a000521d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618aea01-3cd1-40d3-858d-f3bab53279e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_olvado_gleccserek_jegolvadas_lassitasa_del_azsia","timestamp":"2020. január. 19. 14:03","title":"Őrült sebességgel olvadnak a gleccserek, de találtak valamit, ami lassíthatja ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]