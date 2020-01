Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Befizették a megemelt bankadót a szlovák pénzintézetek, de az alkotmánybírósághoz fordulnak miatta.

","shortLead":"Befizették a megemelt bankadót a szlovák pénzintézetek, de az alkotmánybírósághoz fordulnak miatta.

","id":"20200131_A_bankok_az_alkotmanybirosag_ele_viszik_a_kulonadojukat_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febae39d-a338-4ffe-81a1-fe26592a93dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_A_bankok_az_alkotmanybirosag_ele_viszik_a_kulonadojukat_Szlovakiaban","timestamp":"2020. január. 31. 09:38","title":"A bankok az alkotmánybíróság elé viszik a különadójukat Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","shortLead":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","id":"20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4418ff-d061-4f7a-83a1-f331c0e0d2b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","timestamp":"2020. január. 30. 09:21","title":"Frankfurt elbukta a világ egyik legnagyobb autókiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8a4310-f130-47bf-995b-b0001e731f15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik leghíresebb NASA-eszközt még 2003 augusztusában állította pályára az űrügynökség. A számos remek felvételt készítő Spitzer ma örökre elcsendesedett.","shortLead":"Az egyik leghíresebb NASA-eszközt még 2003 augusztusában állította pályára az űrügynökség. A számos remek felvételt...","id":"20200131_nasa_spitzer_urtavcso_exobolyo_james_webb_urteleszkop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc8a4310-f130-47bf-995b-b0001e731f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439c190c-8883-4977-8128-007c9fa1d1d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_nasa_spitzer_urtavcso_exobolyo_james_webb_urteleszkop","timestamp":"2020. január. 31. 18:03","title":"16 év után nyugdíjazta legendás űrtávcsövét a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b41b8a3-3632-4fb1-ad62-d490b4a359a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hont Andrást lökdöste a Vadhajtások szélsőjobboldali portál munkatársa.","shortLead":"Hont Andrást lökdöste a Vadhajtások szélsőjobboldali portál munkatársa.","id":"20200130_Inzultaltak_a_HVG_publicistajat_a_Niedermuller_elleni_tuntetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b41b8a3-3632-4fb1-ad62-d490b4a359a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3018598e-2a00-46b9-b8e9-e14cbad4ecb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Inzultaltak_a_HVG_publicistajat_a_Niedermuller_elleni_tuntetesen","timestamp":"2020. január. 30. 17:25","title":"Inzultálták a HVG publicistáját a Niedermüller elleni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d614ad-8f4d-4618-9363-45adc2ede03d","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Több országban megelőző jellegű intézkedéseket vezetnek be kínai éttermekben, sőt egyes helyeket ideiglenesen be is zárnak.\r

","shortLead":"Több országban megelőző jellegű intézkedéseket vezetnek be kínai éttermekben, sőt egyes helyeket ideiglenesen be is...","id":"20200131_Egyre_tobb_vendeglatohelyet_zarnak_be_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12d614ad-8f4d-4618-9363-45adc2ede03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b05c52-7cf3-4d7d-92b6-fe0b720dd7a0","keywords":null,"link":"/elet/20200131_Egyre_tobb_vendeglatohelyet_zarnak_be_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. január. 31. 14:19","title":"Egyre több vendéglátóhelyet zárnak be a koronavírus miatt szerte a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Keleti szomszédunknál az elmúlt 30 évben mindössze egy új állami kórház épült. Ezt és az általános állapotokat unta még néhány vállalkozó kedvű román.","shortLead":"Keleti szomszédunknál az elmúlt 30 évben mindössze egy új állami kórház épült. Ezt és az általános állapotokat unta még...","id":"20200130_Annyira_nincs_penz_korhazfejlesztesre_hogy_civilek_epitenek_uj_szarnyat_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71cf2811-c2e7-4ea7-bda2-8204f79bda1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Annyira_nincs_penz_korhazfejlesztesre_hogy_civilek_epitenek_uj_szarnyat_Romaniaban","timestamp":"2020. január. 30. 15:11","title":"Annyira nincs pénz kórházfejlesztésre, hogy civilek építenek új szárnyat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740607c7-c943-4273-a5bc-c41c90dc8281","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hogyan tekint a Brexitre Nádasdy Ádám költő, aki élete nagyobb részét már Londonban tölti? Shakespeare fordítójával beszélgettünk angol érzékenységről, brit hülyeségről és állandóan pattogó európaiakról.","shortLead":"Hogyan tekint a Brexitre Nádasdy Ádám költő, aki élete nagyobb részét már Londonban tölti? Shakespeare fordítójával...","id":"202005__nadasdy_adam_iro__londoni_eleterol_azangolok_vilaglatasarol__az_orszag_amelyre_felneztem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=740607c7-c943-4273-a5bc-c41c90dc8281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa150cc-ce20-47e7-96f3-a57d4390c8f5","keywords":null,"link":"/360/202005__nadasdy_adam_iro__londoni_eleterol_azangolok_vilaglatasarol__az_orszag_amelyre_felneztem","timestamp":"2020. január. 31. 07:00","title":"Nádasdy Ádám: Az ország, amelyre felnéztem, így lealjasodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azonnali hatállyal felfüggesztette az első igazgatója, Alfred Bauer nevét viselő Ezüst Medve-díjat a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál vezetősége.\r

\r

","shortLead":"Azonnali hatállyal felfüggesztette az első igazgatója, Alfred Bauer nevét viselő Ezüst Medve-díjat a Berlini Nemzetközi...","id":"20200130_Naci_szimpatizansrol_kapta_a_nevet_a_Berlinale_egyik_dija","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c973c48d-c394-4531-b720-03edb37c6c60","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Naci_szimpatizansrol_kapta_a_nevet_a_Berlinale_egyik_dija","timestamp":"2020. január. 30. 09:00","title":"Náciszimpatizánsról kapta a nevét a Berlinale egyik díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]