A 80-as évek fiataljai még nem sokat értettek az amerikai rap zenékből, mert nekik még oroszul kellett tanulni. Sokan mégis rögtön érezték, hogy ez valami más. Rövid idő alatt Magyarországon is kibontakozott a hip-hop szubkultúra, a zene pedig magával hozva a vizuális művészetet és a táncot. BP Underground Hip-Hop, első rész. Polgárpukkasztó zöld rendszámos hatalmas SUV helyett egy aranyos városi törpével rúgja be a villanyautó-piac ajtaját a Honda. A hátul hajtó kocsi műszerfalát kijelzőkkel tapétázták ki és már nincs is hagyományos visszapillantó tükre. A hátul hajtó kocsi műszerfalát kijelzőkkel tapétázták ki és már nincs is hagyományos visszapillantó tükre. Az épület közvetlenül a tengerparton lesz, kiállításoknak, programoknak is helyet ad majd. ","shortLead":"Az épület közvetlenül a tengerparton lesz, kiállításoknak, programoknak is helyet ad majd. Egy francia férfit öltek meg szombaton hajnalban, a gyanúsítottat a Múzeum körúton fogták el - írja a police.hu. Csapongva kalandozó kísérőszövegekkel ezek a szerkentyűk is érdekesek és életközeliek. Minden, amit tudni akarsz a kopogtatókról, de nem merted megkérdezni

A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszónőt legyőzte Kathleen Baker 200 méter vegyesen Nizzában. Eredmények az OTP Bank Liga, 20. fordulójából. Gólözönt és győzelmet hozott az edzőváltás a Kisvárdának, nyert a Fehérvár. Funtek Frigyes történelmi korokon átívelő piaci játékkal, Bereményi Géza Eldorádó című filmjének színpadi változatával tért vissza rendezőként a József Attila Színházba. "A fiam, Sandor Funtek teljesíti be meg nem valósult filmes karrieremet. Világsztár lesz!"