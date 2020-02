Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fca4752-5986-4d45-9e26-7bb59c301fbd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó hamarosan leleplezi új GTD modelljét.","shortLead":"A német gyártó hamarosan leleplezi új GTD modelljét.","id":"20200217_a_dizelbotrany_utan_egy_botranyosan_jo_dizelt_iger_a_volkswagen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fca4752-5986-4d45-9e26-7bb59c301fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4bb5827-69fa-4052-a279-defd4afad8d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_a_dizelbotrany_utan_egy_botranyosan_jo_dizelt_iger_a_volkswagen","timestamp":"2020. február. 17. 11:21","title":"A dízelbotrány után egy botrányosan jó dízelt ígér a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Renato Sanchest és Moussa Diabyt is kiszemelték a milánóiak.","shortLead":"Renato Sanchest és Moussa Diabyt is kiszemelték a milánóiak.","id":"20200217_A_Milan_a_Juventus_es_a_Lazio_meg_akarja_szerezni_Szoboszlait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb0ba57-a83e-4ae8-8143-5b12b9cf6d0d","keywords":null,"link":"/sport/20200217_A_Milan_a_Juventus_es_a_Lazio_meg_akarja_szerezni_Szoboszlait","timestamp":"2020. február. 17. 05:40","title":"A Milan, a Juventus és a Lazio is meg akarja szerezni Szoboszlait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A GDP 2,1 százaléka lehetett az államháztartási hiány 2019-ben az első becslés szerint, az államadósság a GDP 66,4 százalékára csökkent.","shortLead":"A GDP 2,1 százaléka lehetett az államháztartási hiány 2019-ben az első becslés szerint, az államadósság a GDP 66,4...","id":"20200217_Kozel_4_szazalekponttal_csokkent_egy_ev_alatt_az_allamadossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab9dcab-c1d3-422d-b420-9ae90b7624bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_Kozel_4_szazalekponttal_csokkent_egy_ev_alatt_az_allamadossag","timestamp":"2020. február. 17. 09:50","title":"Közel 4 százalékponttal csökkent egy év alatt az államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362ce67c-0e35-457e-8922-d60d8732ad52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több ezer kamiont és buszt ellenőriztek a múlt héten, minden negyediknél találtak valami problémát.","shortLead":"Több ezer kamiont és buszt ellenőriztek a múlt héten, minden negyediknél találtak valami problémát.","id":"20200218_833_teheruto_es_buszsofort_meszeltek_le_a_rendorok_egy_het_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=362ce67c-0e35-457e-8922-d60d8732ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7697362-8d1f-4785-852e-d3ec0d55ca18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_833_teheruto_es_buszsofort_meszeltek_le_a_rendorok_egy_het_alatt","timestamp":"2020. február. 18. 13:54","title":"833 szabálytalankodó teherautóst és buszsofőrt csíptek el a rendőrök egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19935e20-a6c5-406b-a457-6bf6838dc6b5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alig egy nap alatt több mint egymillióan írták alá azt a két nagy-britanniai petíciót, amely a celebek magánéletének erőteljes törvényi védelmét követeli.\r

\r

","shortLead":"Alig egy nap alatt több mint egymillióan írták alá azt a két nagy-britanniai petíciót, amely a celebek magánéletének...","id":"20200218_Betiltatnak_a_britek_a_bosszupornot_es_a_lesipuskasfotokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19935e20-a6c5-406b-a457-6bf6838dc6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e07d08-5931-436c-adee-fddc2f7be7b6","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Betiltatnak_a_britek_a_bosszupornot_es_a_lesipuskasfotokat","timestamp":"2020. február. 18. 09:14","title":"Betiltatnák a britek a bosszúpornót és a paparazzi fotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5d8fe9-ca11-4e1a-9103-a26886a8ef70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik egy zöld rendszámos új Dacia, mely sokat segíthet a márkának a CO2-kvóta teljesítésében. ","shortLead":"Hamarosan érkezik egy zöld rendszámos új Dacia, mely sokat segíthet a márkának a CO2-kvóta teljesítésében. ","id":"20200217_mar_biztos_jon_a_dacia_elerheto_aru_villanyautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f5d8fe9-ca11-4e1a-9103-a26886a8ef70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145e5240-796d-4f3b-bebb-0d3b7cd69386","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_mar_biztos_jon_a_dacia_elerheto_aru_villanyautoja","timestamp":"2020. február. 17. 09:21","title":"Már biztos: jön a Dacia elérhető árú villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az összeget kilenc tagállam között osztják szét.","shortLead":"Az összeget kilenc tagállam között osztják szét.","id":"20200217_Tobb_mint_100_millio_eurot_szan_kornyezetvedelemre_az_Europai_Unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc84bc4-c071-4121-8b9a-8713b68297cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_Tobb_mint_100_millio_eurot_szan_kornyezetvedelemre_az_Europai_Unio","timestamp":"2020. február. 17. 14:27","title":"Újabb 100 millió eurót költ környezetvédelemre az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros alapot hozott létre, a pénzt kizárólag környezetvédelemi célokra fordítja.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros alapot hozott létre, a pénzt kizárólag környezetvédelemi célokra...","id":"20200218_jeff_bezos_klimavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f685ef9b-49d8-41df-8663-fdaad38053b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_jeff_bezos_klimavedelem","timestamp":"2020. február. 18. 05:01","title":"Jeff Bezos elképesztő összeget ajánlott fel a klímavédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]