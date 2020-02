Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelenleg megfigyelés alatt tartják Szalonikiben.","shortLead":"Jelenleg megfigyelés alatt tartják Szalonikiben.","id":"20200226_Gorogorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577f537f-b9b7-471f-b1d3-cb0aef5f6866","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Gorogorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 13:15","title":"Görögországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badf52cc-f432-4b7c-92ab-bc71a38febfd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Váratlanul bejelentette lemondását Bob Iger, aki 15 éve volt a Disney-vezérigazgatója.","shortLead":"Váratlanul bejelentette lemondását Bob Iger, aki 15 éve volt a Disney-vezérigazgatója.","id":"20200226_disney_vezerigazgato_lemondas_bob_iger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=badf52cc-f432-4b7c-92ab-bc71a38febfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d437c8c6-e2dc-4fc6-8f0c-2104f2a1d6f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_disney_vezerigazgato_lemondas_bob_iger","timestamp":"2020. február. 26. 10:46","title":"Lemondott a Disney vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súrolnak, mosnak, fertőtlenítenek.","shortLead":"Súrolnak, mosnak, fertőtlenítenek.","id":"20200226_mav_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce26138-9a0a-41cc-bd87-595c2a41dc09","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_mav_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 18:56","title":"A MÁV büszkén jelenti, felkészültek a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0365ff-a8da-43e7-b32d-93b1847c0cf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lazacokban élő parazita több jellemzője miatt is felkeltette a kutatók érdeklődést. Az egyik ilyen, hogy soha nem vesz levegőt, nincs rá szüksége.","shortLead":"Egy lazacokban élő parazita több jellemzője miatt is felkeltette a kutatók érdeklődést. Az egyik ilyen, hogy soha nem...","id":"20200227_oxigen_legzes_parazita_lazac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af0365ff-a8da-43e7-b32d-93b1847c0cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e08a8-8ea4-4de1-ba2b-e3d32ae32b76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_oxigen_legzes_parazita_lazac","timestamp":"2020. február. 27. 11:03","title":"Megtalálták az első olyan állatot, amelyik egyáltalán nem lélegzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a128c505-c80c-48ff-bb44-0ef130b15878","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200226_Marabu_Feknyuz_Hozzank_mar_felkeszult_virusok_erkeznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a128c505-c80c-48ff-bb44-0ef130b15878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0541c24-97bb-4048-9e09-52da44a0d9bf","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Marabu_Feknyuz_Hozzank_mar_felkeszult_virusok_erkeznek","timestamp":"2020. február. 26. 22:29","title":"Marabu Féknyúz: Hozzánk már felkészült vírusok érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d8f07a-2dee-43c5-827f-a8f2ee934775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdték az iráni állampolgárok egészségügyi szűrését is a fővárosi Liszt Ferenc-repülőtéren a koronavírus-fertőzés veszélye miatt.","shortLead":"Megkezdték az iráni állampolgárok egészségügyi szűrését is a fővárosi Liszt Ferenc-repülőtéren a koronavírus-fertőzés...","id":"20200227_Mar_az_iraniakat_is_ellenorzik_a_ferihegyi_repuloteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90d8f07a-2dee-43c5-827f-a8f2ee934775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3b161b-2185-4553-9601-1e2d66342b0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Mar_az_iraniakat_is_ellenorzik_a_ferihegyi_repuloteren","timestamp":"2020. február. 27. 19:35","title":"Már az irániakat is ellenőrzik a ferihegyi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1aa888-6a9e-4f72-9b88-ac0bfb36e721","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A technológia fejlődésével egyidőben folyamatosan erősödnek azok a hangok, melyek szerint az újfajta világ az emberek elmagányosodásához vezet, közösségek bomlanak fel, a virtuális valóság pedig bekebelezi lelkünket. De valóban igazak ezek a félelmek? Lauter Adrienn pszichológussal beszélgettünk.\r

","shortLead":"A technológia fejlődésével egyidőben folyamatosan erősödnek azok a hangok, melyek szerint az újfajta világ az emberek...","id":"samsungbch_20200226_technologia_magany_pozitiv_hatasok_pszichologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb1aa888-6a9e-4f72-9b88-ac0bfb36e721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891ef86a-8e82-40fc-ba13-42b7512abfe2","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200226_technologia_magany_pozitiv_hatasok_pszichologus","timestamp":"2020. február. 26. 07:30","title":"Valóban bekebelezi a lelkünket a virtuális valóság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"75ea87c8-6867-46f9-8686-9fb3261f4c60","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ahhoz, hogy ne üres és teljesíthetetlen célokat tűzzünk ki magunk elé, ismernünk kell saját értékrendünket, és emellett jövőképre is szükség van. A jövőkép egyfajta világítótorony: segítségével menet közben újra és újra ellenőrizhetjük, milyen irányba tartunk. ","shortLead":"Ahhoz, hogy ne üres és teljesíthetetlen célokat tűzzünk ki magunk elé, ismernünk kell saját értékrendünket, és emellett...","id":"20200226_Miert_van_szuksegunk_jovokepre_a_boldogulasunkhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ea87c8-6867-46f9-8686-9fb3261f4c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866811ff-27f0-4c95-9624-c582ee9c4ad9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200226_Miert_van_szuksegunk_jovokepre_a_boldogulasunkhoz","timestamp":"2020. február. 26. 14:15","title":"Hogyan alakítsuk ki a jövőképünket a siker elérése érdekében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]