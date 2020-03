Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehezen értelmezhető számok szerepelnek az atlétikai vb hatástanulmányában, például az atlétikai központot nem számolják a vb költségei közé, és a forintárfolyam is irreális. Még egy ilyen optimista becslés szerint is 31 milliárd forint állami támogatásra lesz szükség.","shortLead":"Nehezen értelmezhető számok szerepelnek az atlétikai vb hatástanulmányában, például az atlétikai központot nem...","id":"20200302_atletika_vb_stadion_budapest_pwc_hatastanulmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a3fee0-9aa6-4f5f-9ec8-b7335d49608b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_atletika_vb_stadion_budapest_pwc_hatastanulmany","timestamp":"2020. március. 02. 08:18","title":"Úgy jött ki 38 milliárdra a 2023-as vb ára, hogy az atlétikai központot kihagyták a számításból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e04bb3-b7e3-424b-8353-e3db6f613d00","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az Adnan Polat vezette Gül Baba Türbéje Alapítvány épp azt az ügyvédi irodát bízta meg egy törökországi rendezvényszervezés intézésével, amelyik a kereskedőházas szerződésekkel foglalkozott 2016-ban. A törökországi kereskedőházat mind a mai napig Polat cége üzemelteti, a türbe közbeszerzését pedig mintha csak rá szabták volna.","shortLead":"Az Adnan Polat vezette Gül Baba Türbéje Alapítvány épp azt az ügyvédi irodát bízta meg egy törökországi...","id":"20200302_gul_baba_adnan_polat_sarhegyi_ugyvedi_iroda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86e04bb3-b7e3-424b-8353-e3db6f613d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6da65b9-f532-4a42-aef7-e46ad28910ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_gul_baba_adnan_polat_sarhegyi_ugyvedi_iroda","timestamp":"2020. március. 02. 12:00","title":"A Fidesz ügyvédjei kopipészteltek egy nyert szerződést Orbán török barátjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d17590-d258-46ef-bf84-e3c1dd97420b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elemében volt a miniszterelnök.","shortLead":"Elemében volt a miniszterelnök.","id":"20200302_Orban_a_Jobbikot_Gyurcsany_a_baloldalt_a_Jobbik_miatt_zrikalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92d17590-d258-46ef-bf84-e3c1dd97420b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2687bc93-2a6f-4779-9031-bb6d06b2f150","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Orban_a_Jobbikot_Gyurcsany_a_baloldalt_a_Jobbik_miatt_zrikalja","timestamp":"2020. március. 02. 18:01","title":"Orbán a Jobbikot Gyurcsány, a baloldalt a Jobbik miatt zrikálja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 90 000-en betegedtek meg a járványban világszerte.","shortLead":"Már 90 000-en betegedtek meg a járványban világszerte.","id":"20200302_Koronavirus_atlepte_a_3000et_a_halalos_esetek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b177247c-5f5b-4499-bfb3-46f6ea3dff08","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Koronavirus_atlepte_a_3000et_a_halalos_esetek_szama","timestamp":"2020. március. 02. 06:12","title":"Koronavírus: átlépte a 3000-et a halálos esetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sok helyen interneten keresztül tartottak vasárnap istentiszteletet.\r

","shortLead":"Sok helyen interneten keresztül tartottak vasárnap istentiszteletet.\r

","id":"20200301_DelKorea_bezart_templom_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d41ff-1783-4576-9910-2cc26f4ec4d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_DelKorea_bezart_templom_koronavirus","timestamp":"2020. március. 01. 17:52","title":"Dél-Koreában bezártak a templomok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954c1793-15e1-4eff-9b7a-14ede4b91349","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb országgyűlési képviselő döntött úgy, hogy elhagyja a pártot. Bana Tibor a mandátumáról nem mond le, függetlenként folytatja.","shortLead":"Újabb országgyűlési képviselő döntött úgy, hogy elhagyja a pártot. Bana Tibor a mandátumáról nem mond le, függetlenként...","id":"20200302_Kilepett_a_Jobbikbol_a_part_volt_alelnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=954c1793-15e1-4eff-9b7a-14ede4b91349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866e9a17-076c-4911-9f3c-ed4a87842687","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Kilepett_a_Jobbikbol_a_part_volt_alelnoke","timestamp":"2020. március. 02. 17:37","title":"Kilépett a Jobbikból a párt volt alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de9a8ab-04e1-4f27-b899-71b703faf376","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lúgos támadás áldozatának eddig férfi bírák előtt kellett beszélnie.","shortLead":"A lúgos támadás áldozatának eddig férfi bírák előtt kellett beszélnie.","id":"20200302_Levaltottak_Renner_Erika_karteritesi_perenek_targyalo_birojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6de9a8ab-04e1-4f27-b899-71b703faf376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad56b23d-fdfd-40b5-b36b-a974da5d8952","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Levaltottak_Renner_Erika_karteritesi_perenek_targyalo_birojat","timestamp":"2020. március. 02. 14:11","title":"Leváltották Renner Erika kártérítési perének tárgyaló bíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbfejlesztették a Facebook 3D-s hatást keltő algoritmusát, így már az egyszerű fényképeket is képes átkonvertálni a rendszer.","shortLead":"Továbbfejlesztették a Facebook 3D-s hatást keltő algoritmusát, így már az egyszerű fényképeket is képes átkonvertálni...","id":"20200302_facebook_3d_fotok_keszitese_hirfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c00b07f-ceec-4be3-b4bb-99b9ce551bbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_facebook_3d_fotok_keszitese_hirfolyam","timestamp":"2020. március. 02. 11:03","title":"Van egy jól sikerült fotója? Most már azt is kiteheti 3D-ben a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]