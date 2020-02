Bencsik János, a Jobbik budapesti elnöke, országgyűlési képviselő a Facebookon jelentette be, hogy szerdán kilépett a pártból és független parlamenti képviselőként folytatja. Azt mondta, azért csak most jelentette be a kilépését, mert nem akarta gyengíteni Kálló Gergely esélyeit a vasárnapi dunaújvárosi időközi választáson.

A döntését azzal indokolta, hogy szerinte a Jobbik tisztújító kongresszusán Jakab Péter és Gyöngyösi Márton politikai bosszúhadjáratot hirdetett azon jobbikos vezetők és munkatársak ellen, akik nem az ő csapatukat erősítették.

A képviselő azt is elmondta, a döntésében szerepet játszott az is, hogy február elején egy frakcióülésen Jakab azt mondta, a továbbiakban nincs szükség nemzetpolitikai és emlékezetpolitikai témákra, mert megosztók, akadályozzák a baloldali szavazóknak megfelelést. Bencsik ezt az irányvonalat elfogadhatatlannak tartja.

A jövőjéről azt mondta, hogy nemzeti ellenzékiként továbbra is a fideszes pártállam lebontásáért fog küzdeni, és ennek a célnak az érdekében kész együttműködni minden valódi ellenzéki erővel. A korábbi szakadár jobbikosokkal ellentétben ő nem a Mi Hazánk Mozgalomba tart, le is szögezte, hogy egy álellenzéki pártnak tartja őket.

Bencsik János nem töltött túl sok időt a Jobbik parlamenti frakciójában, tavaly a párt listájáról került be az országgyűlésbe, Szávay István mandátumát vette át.

A Jobbik elnöksége közleményben reagált Bencsik kilépésére, azt írták, tudomásul vették és sok sikert kívánnak neki, a mandátumának sorsát a lelkiismeretére bízzák.

Két napja került nyilvánosságra Jakab Péter beszéde, amit a Jobbik januári tisztújító kongresszusán mondott. Abból kiderült, hogy a párt elnöke nehezményezi, hogy az őszi választmányi ülésen, ahogy fogalmazott "megpuccsolták őt". Azt mondta: ott egy titkos szavazáson 22 bátor harcos a hátába szúrta a kést.

Jakab arról is beszélt, nem érdekli, korábban kik támadták be, de sejti, kik lesznek azok, akik a hátába szúrják a kést. Felsorolta azokat a jelölteket, akikben maradéktalanul megbízik, majd elmondta, kikkel nem akar együtt dolgozni. Utóbbiak között Bencsik János neve is elhangzott.