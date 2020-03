Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef51d3a9-fb1d-46bd-bea7-cb6da42fc5b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Romániában betiltották az ezer fősnél nagyobb tömegrendezvényeket, ezért a Facebookon adott koncertet Falusi Mariann.","shortLead":"Romániában betiltották az ezer fősnél nagyobb tömegrendezvényeket, ezért a Facebookon adott koncertet Falusi Mariann.","id":"20200308_koronavirus_falusi_mariann_csikszereda_koncert_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef51d3a9-fb1d-46bd-bea7-cb6da42fc5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c8f6d4-3ec5-44ae-bd89-567185af3151","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_koronavirus_falusi_mariann_csikszereda_koncert_facebook","timestamp":"2020. március. 08. 22:20","title":"A vírus miatt lefújták a koncertjét, a Facebookon zenélt Falusi Mariann","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301708ff-0d72-4e9a-b5cc-8dd23849d1f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak fosszilizálódott növényi gumit. A tudósok a borostyánszerű anyagot 110 millió éve megkövült leveleken mutatták ki. \"Nem gondoltuk, hogy a növényi gumi ilyen sokáig megőrződhet\" – mondta a kutatásban résztvevő Leyla Seyfullah, a Bécsi Egyetem tudósa, a fosszilis növények specialistája.","shortLead":"Először találtak fosszilizálódott növényi gumit. A tudósok a borostyánszerű anyagot 110 millió éve megkövült leveleken...","id":"20200307_fosszilis_novenyi_gumi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=301708ff-0d72-4e9a-b5cc-8dd23849d1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ec4218-d286-4642-b43e-bd53706b5b4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_fosszilis_novenyi_gumi","timestamp":"2020. március. 07. 13:03","title":"A tudósok is meglepődtek, amikor előkerült a 110 millió éves gumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99c384f-9ec8-413a-bcef-7d74e3f8c7df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehéz feladatnak bizonyult kialakítani olyan csomagolást, amelyik fenntartható, és ki is lehet nyomni belőle a fogkrémet.","shortLead":"Nehéz feladatnak bizonyult kialakítani olyan csomagolást, amelyik fenntartható, és ki is lehet nyomni belőle...","id":"20200308_Mar_ujrahasznosithato_tubusban_is_kaphato_fogkrem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a99c384f-9ec8-413a-bcef-7d74e3f8c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7241df0e-50d8-4222-815a-64eb0d8c4170","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Mar_ujrahasznosithato_tubusban_is_kaphato_fogkrem","timestamp":"2020. március. 08. 11:35","title":"Már újrahasznosítható tubusban is kapható fogkrém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) vasárnap reggeli összesítése szerint 847 embernél mutatták ki a kórokozót. Egy nappal korábban 795, egy héttel korábban 101 fertőzöttet tartottak számon.","shortLead":"A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) vasárnap reggeli összesítése szerint 847 embernél mutatták ki...","id":"20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6708ce5-06c9-41d5-ba5a-776324669738","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_nemetorszag","timestamp":"2020. március. 08. 12:04","title":"Koronavírus: 800 fölött a fertőzöttek száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80dac5e5-4d52-4a36-bf99-5bad938559c2","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A koronavírus terjedése újra előtérbe helyezte a kézmosás fontosságát. A Semmelweis Ignác által elterjesztett szokás ma már nem csak az egészségügyben számít mindennaposnak – ám az emberek elsöprő többsége nem megfelelően végzi a kézmosást, így csökkentve annak hatékonyságát.","shortLead":"A koronavírus terjedése újra előtérbe helyezte a kézmosás fontosságát. A Semmelweis Ignác által elterjesztett szokás ma...","id":"201828__higienia__korhazi_fertozesek__otthoni_hanyagsag__kez_kezet_nem_mos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80dac5e5-4d52-4a36-bf99-5bad938559c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95284fca-8e0b-475d-a8f2-cf8f1315d3f0","keywords":null,"link":"/360/201828__higienia__korhazi_fertozesek__otthoni_hanyagsag__kez_kezet_nem_mos","timestamp":"2020. március. 07. 13:00","title":"95-97% esély van rá, hogy eddig ön is rosszul mosott kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","shortLead":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818f4189-621f-49c3-bf90-3eebe2716b40","keywords":null,"link":"/sport/20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","timestamp":"2020. március. 07. 19:12","title":"Újabb világbajnokságot fújtak le a járvány miatt, magyarokat is érint a döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két kamion összeütközött a 42-es számú főúton Püspökladány és Báránd között szombat délután.","shortLead":"Két kamion összeütközött a 42-es számú főúton Püspökladány és Báránd között szombat délután.","id":"20200307_Kamionok_balesete_miatt_lezartak_a_42es_foutat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f89bda1-720c-4b03-9c00-aed9fda2c8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_Kamionok_balesete_miatt_lezartak_a_42es_foutat","timestamp":"2020. március. 07. 15:22","title":"Kamionok balesete miatt lezárták a 42-es főutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha valaki azt hitte volna, hogy véletlen, az tévedett. Nemsokára jön a párt TikTok-oldala. ","shortLead":"Ha valaki azt hitte volna, hogy véletlen, az tévedett. Nemsokára jön a párt TikTok-oldala. ","id":"20200308_Szanyi_tudatos_az_ISZOM","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a5efb5-a59b-428b-a183-6222f7f5230e","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_Szanyi_tudatos_az_ISZOM","timestamp":"2020. március. 08. 14:40","title":"Szanyi Tibor: Tudatos az ISZOM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]