Két fővel nőtt a koronavírustól megfertőzödött betegek száma Magyarországon, így már 9 fertőzött van - jelentette be Lakatos Tibor ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője, aki szerint egész Közép-Európában emelkedik a betegek száma. Globálisan több mint 110 ezer beteg ember van.

Lakatos elmondta azt is, hogy életbe lépett az a korlátozás, amely alapján az észak-olasz repterekről a Ferihegyi reptér és a debreceni reptér nem fogad gépeket. Ezt addig tartják hatályban, amíg az észak-olasz helyzet nem javul. A reptereken folytatják az ellenőrzést, több mint 6 ezer embert ellenőriztek a reptéren, a közúti határon több mint 400-at.

A zöld számot több mint 4 ezren hívták - mondja Lakatos, hozzátéve, hogy ez a vonal nem a betegség bejelentésére szolgál.

A Szent Lászlóban megfigyelés alatt lévő irániak egy része nem hajlandók alávetni magukat a rendszabályoknak. "Az éjszaka folyamán és ma is több esetben nem megengedhető magatartást tanúsítottak, megpróbálták kijátszani a szabályokat. Rendőri jelenléttel tudják a biztonságot garantálni a kórházban" - mondta Lakatos.

Az ezredes elárulta azt is, hogy az Emmi már készíti a rendezvényekre vonatkozó javaslatcsomagot, ezt holnap tárgyalja majd az operatív törzs. A védekezéshez szükséges erőforrások és anyagi eszközök mindenesetre a rendelkezésre állnak Lakatos szerint.

"A járványügyi szabályok be nem tartása bűncselekmény" - emelte ki, hozzátéve, hogy a nem magyar állampolgárokat ki is utasíthatják. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az irániak már nem kapnak vízumot, amit most azzal egészítették ki, hogy a már megítélt, de még ki nem adott vízumot sem adják már ki. Azok az iráni állampolgárok, akik érvényes vízummal vannak itt, nem esnek retorzió alá, ha nem sértik meg a törvényeket.

Kiss Attila, az Országos idegenrendészeti főigazgatóság vezetője arról beszél, akik megsértik a közegészségügyi szabályokat, vagy garázdaságot követnek el, az idegenrendészeti főigazgatóság kiutasítja őket. A karantén után idegenrendészeti őrizetbe is lehet őket venni. Majd kitoloncolják őket Magyarországról, ha a feltételek fennállnak. Kiss azt is elmondta, hogy az Idegenrendészeti főigazgatóság munkatársai az elmúlt két napban is tájékoztatták az irániakat, hogy működjenek együtt az orvosokkal, és tájékoztatták őket, hogy mivel jár, ha ezt megszegik. Mit csináltak? Például székeket dobáltak ki a kórteremből - hangzott el.

Lakatos: ehhez hozzátette, hogy a megfigyelés alatt álló irániaknak angol nyelven adtak tájékoztatást, a külügy pedig intézkedett az iráni nagykövetségnél, hogy tájékoztassák az állampolgáraikat.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy az Emmi - az Operatív Törzs javaslatára - látogatási tilalmat vezetett be a kórházakban, idősotthonokban, a szociális otthonokban.

Két fővel nőtt az ismert koronavírussal fertőzöttek száma, egyik iráni diák, a másik az intenzíven kezelt férfi felesége - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. A jó hír, hogy az intenzíven ápolt, súlyos, életveszélyes betegen kívül mindenki jól van. Intézkedtek arról, hogy őt is szállítsák ide. Jelenleg egyébként 54 ember van karanténban, hiszen sokan már elhagyhatták a karantént, pl az Olaszországban járt diákcsoportot, tanárokkal és kísérőkkel, de 2 egészségügyi dolgozó is elhagyhatta a kórházat.

A Szent Lászlóban gondoskodtak a kapacitásbővítésről, hogy a karanténhelyzetet és a kezelést meg tudják oldani - ígéri Szlávik.

Lakatos elismerte, hogy az álhírek nagy problémát okozhatnak, a Nemzeti Nyomozóiroda figyeli az oldalakat, ha olyan híreket, posztokat találnak, ami alkalmas pánikkeltésre, akkor az NMHH-val együttműködve intézkednek. Jelenleg egyébként 4 büntetőeljárás zajlik közveszéllyel fenyegetés miatt, egy elkövetőt beazonosítottak.

Cikkünk folyamatosan frissül.