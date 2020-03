Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) néhány hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, naponta ezrek fertőződnek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

„A kormány újabb rendkívüli intézkedést hozott a magyar emberek egészségügyi ellátása védelme érdekében a veszélyhelyzet idejére. Megtiltotta egy a koronavírus-betegek gyógyításában alkalmazott gyógyszer-alapanyag kivitelét Magyarországról” – írja közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Egy most megjelent kormányrendelet szerint „a veszélyhelyzet idején tilos hydroxychloroquine-sulfate hatóanyagot, valamint ilyen hatóanyagot tartalmazó gyógyszert és gyógyszergyártás köztes termékét Magyarországról kereskedelmi forgalomban kivinni”.

A tájékoztató szerint ezt az alapanyagot olyan gyógyszer előállítására használják, amelyet a koronavírus-betegek kezelése során is alkalmaznak már több országban is. Miután Magyarország a világ egyik legnagyobb exportőre ennek az alapanyagnak, most első a magyar lakosság védelme és gyógyszerellátásának biztosítása – írták.

A tilalom szerda délután 4 órakor már hatályba is lép. „Az e rendelet szerinti tilalmat a gyógyszernek az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő kereskedelmi forgalomban történő kivitelére is alkalmazni kell” – áll a Magyar Közlönyben.

A kormányrendelet szerint a tilalom nem vonatkozik a gyógyszernek a kormány külön engedélyével a nemzetközi kötelezettségeken alapuló humanitárius segítségnyújtás keretében végzett kereskedelmi forgalomban történő kivitelére, valamint azon gyógyszerek kereskedelmi forgalomban történő kivitelére, amelyekből a magyarországi ellátás zavartalansága biztosításához szükséges mennyiség rendelkezésre áll, és erről az ügyfél kérésére az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) igazolást állított ki. Azonban ez az igazolás visszavonható.

Orbán Viktor kedden arról tájékoztatta a közvéleményt közösségi oldalon, hogy védőfelszerelés és lélegeztetőgép érkezett az országba külföldről: