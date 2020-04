Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egyre türelmetlenebbül várják a diákok és tanárok, mi lesz az idei érettségivel. Egy, a helyzetre rálátó forrás a hvg.hu-nak azt mondta, a kormány ezen a héten bejelentheti a döntést. Nagyon sok forgatókönyv szóba jöhet. Egy, a helyzetre rálátó forrás a hvg.hu-nak azt mondta, a kormány ezen a héten bejelentheti a döntést. Nagyon sok forgatókönyv szóba jöhet. Az érettségi időpontja részletkérdés, vannak ennél nagyobb problémák is Nem mindegy, ki honnan indul, az egészségügy finanszírozására Magyarország nem lehet büszke. Szlovénia nagyvonalúan, kétszeresére emelte az egészségügyi dolgozók bérét a járvány idejére, nálunk idén félmilliós kiegészítést kaphatnak. Nem mindegy, ki honnan indul, az egészségügy finanszírozására Magyarország nem lehet büszke. Terjed, hogy az orvosok és ápolók hősiességét nem csak az ablakból tapsolva honorálják Csak akkor tűnt elő, amikor alá kellett írnia a felhatalmazási törvényt. Egy korábbi nyilatkozat alapján az Alaptörvényben rögzített feladatait látja el. Az pedig már évek óta megfigyelhető, ha válsághelyzet van, akkor nem a köztársasági elnök, hanem Orbán a védekezés irányítója. Egy korábbi nyilatkozat alapján az Alaptörvényben rögzített feladatait látja el. Az pedig már évek óta megfigyelhető, ha válsághelyzet van, akkor nem a köztársasági elnök, hanem Orbán a védekezés irányítója. Áder még láthatatlanabb lett a járvány idejére A hatósági karanténra figyelmeztető vörös jelzést viszont óvatosságból még kint hagyják az intézmény kapuján. A hatósági karanténra figyelmeztető vörös jelzést viszont óvatosságból még kint hagyják az intézmény kapuján. Mégsem koronavírusos az érdi idősotthon lakója, feloldották a karantént A kormány gyorsan meggondolta magát, mégsem köti gúzsba a polgármesterek kezét a veszélyhelyzet alatt. A módosító javaslat is megérkezett. Gulyás Gergely benyújtotta a módosítót, nem veszik el a polgármesterek jogait