Vera Jourová helyreigazítja Orbánt, és hangsúlyozza, hogy Brüsszelben éberen figyelik, mit tesznek Orbánék a jogállammal. A Bizottság alelnöke bízik abban, hogy a magyarok nem akarnak újra szocializmust

Nemcsak elvették a pénzt a nőktől, de bántalmazták is őket. Németországban nőket futtató magyar bandát számolt fel a rendőrség

Ma már nem feltétlenül kell sokat fizetnünk, ha nagykijelzős okostelefont szeretnénk vásárolni. Megnéztük mit tud a gyakorlatban a Galaxy S20+-nál jelentősen olcsóbb, de méret tekintetében nagyon hasonló Galaxy A51 és A71. A csúcsmobilok harmadába kerülő nagykijelzős Samsungokat teszteltünk

Pánikvásárlás, az egészségügyi dolgozók ellátása és taps este nyolckor. Milyen hagyományai vannak itthon a közösségi segítségnyújtásnak és miért erősebb az összetartás, mint gondoljuk? Gagyi Ágnes katasztrófaszociológus azt mondja, ha a járvány legyőzése nem hoz morális váltást, akkor nem fogunk tudni védekezni egy súlyosabb katasztrófa ellen. "Nem elég visszatérni a normális kerékvágásba, hanem át kell gondolni, tényleg normális-e az"

Összesen 332 új áldozatról számolt be a brit állami egészségügyi szolgálat. A legidősebb elhunyt beteg 103 éves volt. Egy hathetes csecsemő is meghalt Angliában a koronavírus miatt

Hankiss Elemér társadalomkutatóként lett a rendszerváltás után a Magyar Televízió elnöke – miután többször is visszautasította a felkérést. Optimizmussal fogott a munkához. A HVG éppen a hírhedt médiaháború kitörése előtt pár héttel, 1990 októberében készített vele portréinterjút. Rendszerváltók30 – Hankiss Elemér: Ha nem lennék tévéelnök, ott szomorkodhatnék Kaliforniában

A német gyártó stuttgarti múzeuma korlátozott nyitvatartással és új előírásokkal, de ismét várja a látogatókat. Közel 2 hónap után ma újra kinyitott a Mercedes-Benz múzeum

Oroszországban egy nap alatt 10 817-tel 198 676-ra nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma a szombaton közölt hivatalos adatok szerint, az új esetek 40,7 százaléka tünetmentes. Megint 10 ezer felett a napi fertőzésbővülés Oroszországban Megnéztük mit tud a gyakorlatban a Galaxy S20+-nál jelentősen olcsóbb, de méret tekintetében nagyon hasonló Galaxy A51 és A71.","shortLead":"Ma már nem feltétlenül kell sokat fizetnünk, ha nagykijelzős okostelefont szeretnénk vásárolni. Megnéztük mit tud...","id":"20200509_samsung_galaxy_a51_a71_s20_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d36bb4-ffe9-41fe-85a1-c47fb460ae0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26925492-4c09-4aa4-8bbd-f793549fccc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200509_samsung_galaxy_a51_a71_s20_teszt_velemeny","timestamp":"2020. május. 09. 20:00","title":"A csúcsmobilok harmadába kerülő nagykijelzős Samsungokat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c527750a-4111-4143-a6bc-610e16252f3a","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Pánikvásárlás, az egészségügyi dolgozók ellátása és taps este nyolckor. Milyen hagyományai vannak itthon a közösségi segítségnyújtásnak és miért erősebb az összetartás, mint gondoljuk? Gagyi Ágnes katasztrófaszociológus azt mondja, ha a járvány legyőzése nem hoz morális váltást, akkor nem fogunk tudni védekezni egy súlyosabb katasztrófa ellen. Interjú.","shortLead":"Pánikvásárlás, az egészségügyi dolgozók ellátása és taps este nyolckor. Milyen hagyományai vannak itthon a közösségi...","id":"20200508_Hogyan_reagal_a_tarsadalom_a_koronavirusjarvanyra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c527750a-4111-4143-a6bc-610e16252f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5155aaa-c60b-428b-980a-e9810d7d1ac7","keywords":null,"link":"/360/20200508_Hogyan_reagal_a_tarsadalom_a_koronavirusjarvanyra","timestamp":"2020. május. 08. 19:30","title":"\"Nem elég visszatérni a normális kerékvágásba, hanem át kell gondolni, tényleg normális-e az\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 332 új áldozatról számolt be a brit állami egészségügyi szolgálat. A legidősebb elhunyt beteg 103 éves volt.","shortLead":"Összesen 332 új áldozatról számolt be a brit állami egészségügyi szolgálat. A legidősebb elhunyt beteg 103 éves volt.","id":"20200508_anglia_korhaz_koronavirus_csecsemo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb1aa89-5aa6-4847-b7fc-47bebc001c78","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_anglia_korhaz_koronavirus_csecsemo","timestamp":"2020. május. 08. 16:59","title":"Egy hathetes csecsemő is meghalt Angliában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093aaf67-c3c5-4009-bfe2-788766406e45","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Hankiss Elemér társadalomkutatóként lett a rendszerváltás után a Magyar Televízió elnöke – miután többször is visszautasította a felkérést. Optimizmussal fogott a munkához. A HVG éppen a hírhedt médiaháború kitörése előtt pár héttel, 1990 októberében készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Hankiss Elemér társadalomkutatóként lett a rendszerváltás után a Magyar Televízió elnöke – miután többször is...","id":"20200508_Rendszervaltok30__Hankiss_Elemer_1990_HVGportre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=093aaf67-c3c5-4009-bfe2-788766406e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad78f78d-b2df-4032-95c4-095b45ea5adb","keywords":null,"link":"/360/20200508_Rendszervaltok30__Hankiss_Elemer_1990_HVGportre","timestamp":"2020. május. 08. 17:45","title":"Rendszerváltók30 – Hankiss Elemér: Ha nem lennék tévéelnök, ott szomorkodhatnék Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93814e-84cf-48d1-ba31-8c9890ddfbf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó stuttgarti múzeuma korlátozott nyitvatartással és új előírásokkal, de ismét várja a látogatókat. ","shortLead":"A német gyártó stuttgarti múzeuma korlátozott nyitvatartással és új előírásokkal, de ismét várja a látogatókat. ","id":"20200509_kozel_2_honap_utan_holnap_ujra_kinyitott_a_mercedesbenz_muzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a93814e-84cf-48d1-ba31-8c9890ddfbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed8939f-fae1-492f-8bcc-26b2611b6320","keywords":null,"link":"/cegauto/20200509_kozel_2_honap_utan_holnap_ujra_kinyitott_a_mercedesbenz_muzeum","timestamp":"2020. május. 09. 10:08","title":"Közel 2 hónap után ma újra kinyitott a Mercedes-Benz múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban egy nap alatt 10 817-tel 198 676-ra nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma a szombaton közölt hivatalos adatok szerint, az új esetek 40,7 százaléka tünetmentes.","shortLead":"Oroszországban egy nap alatt 10 817-tel 198 676-ra nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma a szombaton közölt...","id":"20200509_Megint_10_ezer_felett_a_napi_fertozesbovules_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72042a4f-e53d-49ff-bcd8-7df73f6c7a5f","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Megint_10_ezer_felett_a_napi_fertozesbovules_Oroszorszagban","timestamp":"2020. május. 09. 12:29","title":"Megint 10 ezer felett a napi fertőzésbővülés Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]