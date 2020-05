Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ac20271-c7e0-4669-97e4-72cac3539c03","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Magyar-német nosztalgia 30 évvel ezelőttről. A németek a lengyeleket nem látták annyira szívesen.","shortLead":"Magyar-német nosztalgia 30 évvel ezelőttről. A németek a lengyeleket nem látták annyira szívesen.","id":"20200523_Antall_Kohl_lengyelek_Eljott_a_paradicsom_1990_majus_26","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ac20271-c7e0-4669-97e4-72cac3539c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edaab4b-1262-4392-8f22-bde46cc42641","keywords":null,"link":"/360/20200523_Antall_Kohl_lengyelek_Eljott_a_paradicsom_1990_majus_26","timestamp":"2020. május. 23. 17:00","title":"Antall József és a lengyel seftelők Nyugat-Berlinben – \"Eljött a paradicsom\", 1990. május 26.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombatra egy nap alatt 432 új esetet azonosítottak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma elérte a 20 580-at ","shortLead":"Szombatra egy nap alatt 432 új esetet azonosítottak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma elérte a 20 580-at ","id":"20200523_Nem_lassul_a_koronavirusfertozes_terjedese_Ukrajnaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a967990-9ab9-47bb-89f4-fa139df90be0","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Nem_lassul_a_koronavirusfertozes_terjedese_Ukrajnaban","timestamp":"2020. május. 23. 15:06","title":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faf4ff9-b84c-4cd2-9a91-b0c2f43ade3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy 4400 négyzetméteres területről van szó, a lebontott Olimpia szálló helyén alakították ki.","shortLead":"Egy 4400 négyzetméteres területről van szó, a lebontott Olimpia szálló helyén alakították ki.","id":"20200522_normafa_eotvos_lorand_park_hotel_olimpia_gulyas_gergely_vago_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5faf4ff9-b84c-4cd2-9a91-b0c2f43ade3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc086db-678a-4f6d-91eb-5ae8e8e5feb1","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_normafa_eotvos_lorand_park_hotel_olimpia_gulyas_gergely_vago_istvan","timestamp":"2020. május. 22. 21:10","title":"Új park várja a kirándulókat Normafán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877ef883-a1c0-453e-bae2-fbfd46281916","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatok jogainak elvétele, a korrupció, a koronavírus utáni helyreállítással kapcsolatos bizonytalanságok, de még az e-cigaretták jó részének betiltása is borzolta a kedélyeket a héten. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az önkormányzatok jogainak elvétele, a korrupció, a koronavírus utáni helyreállítással kapcsolatos bizonytalanságok, de...","id":"20200524_es_akkor_koronavirus_korrupcio_muanyagtilalom_munkanelkuliseg_korlatozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=877ef883-a1c0-453e-bae2-fbfd46281916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882ee74d-84d2-4b84-946d-85dd5a25cb20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200524_es_akkor_koronavirus_korrupcio_muanyagtilalom_munkanelkuliseg_korlatozasok","timestamp":"2020. május. 24. 07:00","title":"És akkor rájöttünk, vannak nagyobb bajok is a koronavírusnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04430d23-2683-4518-bb0e-95e9f38d0416","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lőtt fejsebbel holtan találták Valerij Davidenko ukrán független parlamenti képviselőt szombaton kijevi irodájának WC-jében - tette közzé a Facebookon Anton Herascsenko ukrán belügyminiszter-helyettes.","shortLead":"Lőtt fejsebbel holtan találták Valerij Davidenko ukrán független parlamenti képviselőt szombaton kijevi irodájának...","id":"20200523_Lott_fejsebbel_holtan_talaltak_egy_fuggetlen_ukran_parlamenti_kepviselot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04430d23-2683-4518-bb0e-95e9f38d0416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1c343c-bc72-4271-badd-b8b7461600c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Lott_fejsebbel_holtan_talaltak_egy_fuggetlen_ukran_parlamenti_kepviselot","timestamp":"2020. május. 23. 21:18","title":"Lőtt fejsebbel holtan találtak egy független ukrán parlamenti képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200524_facebook_tavmunka_mebizhato_telefonok_listaja_heic_ap_vizsga_huawei_tsmc_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892df959-f23b-4282-86f1-6256632501df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_facebook_tavmunka_mebizhato_telefonok_listaja_heic_ap_vizsga_huawei_tsmc_usa","timestamp":"2020. május. 24. 12:03","title":"Ez történt: kiadták a listát a legmegbízhatóbb telefonokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe6e4ae-07f8-47fb-8aba-a054468ed3f8","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"40 év távollét után tért haza, és nem tétlenkedett. Újraélesztette cégét, elnökségi tag lett a Fradiban, majd diplomatának állt. A HVG 1990 decemberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"40 év távollét után tért haza, és nem tétlenkedett. Újraélesztette cégét, elnökségi tag lett a Fradiban, majd...","id":"20200522_Rendszervaltok30__Zwack_Peter_hvgportre_1990","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbe6e4ae-07f8-47fb-8aba-a054468ed3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cafe87-b013-4b95-a07d-24d7126e3468","keywords":null,"link":"/360/20200522_Rendszervaltok30__Zwack_Peter_hvgportre_1990","timestamp":"2020. május. 22. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Zwack Péter: Az Unicum a kedvenc italom, jól alszom tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bangóné Borbély Ildikó hívta fel a figyelmet az esztergomi nő halálára, a kormánypárt szerint a baloldal akadályozza a védekezést.","shortLead":"Bangóné Borbély Ildikó hívta fel a figyelmet az esztergomi nő halálára, a kormánypárt szerint a baloldal akadályozza...","id":"20200522_Dudalgatas_hatbatamadas_Brusszel__reagalt_a_Fidesz_a_korhazban_elhunyt_33_eves_no_ugyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0d7644-423f-4e5c-97e4-90bf2eada6b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Dudalgatas_hatbatamadas_Brusszel__reagalt_a_Fidesz_a_korhazban_elhunyt_33_eves_no_ugyere","timestamp":"2020. május. 22. 16:30","title":"Dudálgatás, hátbatámadás, Brüsszel – reagált a Fidesz a kórházban elhunyt 33 éves nő ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]