[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Suzuki 69 éves vezetője szerint nem hajtott gyorsan, és nem érti, hogyan került elé a kerékpáros.","shortLead":"A Suzuki 69 éves vezetője szerint nem hajtott gyorsan, és nem érti, hogyan került elé a kerékpáros.","id":"20200612_kerekparos_halalos_baleset_gazolas_suzuki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca4495b-7199-43fe-984b-ce98f21ab335","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_kerekparos_halalos_baleset_gazolas_suzuki","timestamp":"2020. június. 12. 20:36","title":"Két gyermekét is elgázolták a férfinak, aki most elütött egy kerékpárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97ad006-093d-4cdf-840f-ee0bb2f4e5ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány idején a szervezettbűnözés is rákapcsolt - ezt veszi górcső alá ezúttal a Duma Aktuál. A jótékonykodó maffiózóktól egészen máshogy hangzik, ha azt mondják, itt van két guriga. ","shortLead":"A járvány idején a szervezettbűnözés is rákapcsolt - ezt veszi górcső alá ezúttal a Duma Aktuál. A jótékonykodó...","id":"20200611_Duma_Aktual_Bunozes_karanten_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e97ad006-093d-4cdf-840f-ee0bb2f4e5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b787e1-4213-4cc3-85ff-ba0e5cc27ed8","keywords":null,"link":"/360/20200611_Duma_Aktual_Bunozes_karanten_idejen","timestamp":"2020. június. 13. 19:00","title":"Duma Aktuál: A maffiától kapott liszttel nem jön fel úgy a piskóta ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb4f399-e497-4c65-a7c8-601ee5b809de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hat évtized után lemond a Hello Kitty figurát kitaláló japán vállalat alapítója, és a bajban lévő cég irányítását az unokájára bízza.","shortLead":"Hat évtized után lemond a Hello Kitty figurát kitaláló japán vállalat alapítója, és a bajban lévő cég irányítását...","id":"20200613_A_Hello_Kitty_japan_mesefigura_uj_fonokot_kap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fb4f399-e497-4c65-a7c8-601ee5b809de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce24174-fdd7-4bc7-86ae-126be3fbf1de","keywords":null,"link":"/kkv/20200613_A_Hello_Kitty_japan_mesefigura_uj_fonokot_kap","timestamp":"2020. június. 13. 17:34","title":"Új főnököt kap Hello Kitty","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A MÁV vezérigazgatója is azon a véleményen van, hogy felül kell vizsgálni a járatritkításokat.","shortLead":"A MÁV vezérigazgatója is azon a véleményen van, hogy felül kell vizsgálni a járatritkításokat.","id":"20200612_vonat_potlobusz_vasuti_vonalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853dfada-3edf-453f-a4d6-0ec06aced7d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_vonat_potlobusz_vasuti_vonalon","timestamp":"2020. június. 12. 12:05","title":"Együtt jár az üres vonat és a pótlóbusza több magyar vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eedbf75-f61d-493e-bb56-a6e45ef0cd60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csapatoknak virtuális környezetben kellett olyan ipari robotot programozniuk, amely váratlan feladatokra is bevethető.","shortLead":"A csapatoknak virtuális környezetben kellett olyan ipari robotot programozniuk, amely váratlan feladatokra is bevethető.","id":"20200612_nasa_bme_verseny_nist_robotika_robotverseny_programozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eedbf75-f61d-493e-bb56-a6e45ef0cd60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e37624-3658-45f1-b563-5f56b79e4f08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_nasa_bme_verseny_nist_robotika_robotverseny_programozas","timestamp":"2020. június. 12. 15:03","title":"A NASA csapatát is sikerült legyőznie a BME-nek a nemzetközi robotversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést és riasztást is kiadott.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést és riasztást is kiadott.","id":"20200612_Jegeso_es_zivatarveszely_marad_a_viharos_idojaras_penteken_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4cdf59-8f7e-4b4c-89d3-924322e4750c","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Jegeso_es_zivatarveszely_marad_a_viharos_idojaras_penteken_is","timestamp":"2020. június. 12. 06:01","title":"Jégeső és zivatarveszély: marad a viharos időjárás pénteken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros csak a harmadik, Simicska a lista közepéig csúszott, egy incifinci kecskefarmmal.","shortLead":"Mészáros csak a harmadik, Simicska a lista közepéig csúszott, egy incifinci kecskefarmmal.","id":"20200612_leggazdagabb_magyarok_csanyi_sandor_meszaros_lorinc_gattyan_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe8f932-db35-4217-88bb-4b41610cdd4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_leggazdagabb_magyarok_csanyi_sandor_meszaros_lorinc_gattyan_gyorgy","timestamp":"2020. június. 12. 09:58","title":"Még mindig Csányi a leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook olyan tudáspanel megjelenítésével kísérletezik a keresőjének találati oldalán, mint amilyet a Google is használ. A panelre az adott kereséshez tartozó Wikipédia-szócikk jelenik meg.","shortLead":"A Facebook olyan tudáspanel megjelenítésével kísérletezik a keresőjének találati oldalán, mint amilyet a Google is...","id":"20200612_facebook_google_kereses_talalati_oldal_wikipedia_szocikk_tudaspanel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61425101-ea74-4912-b9da-8f0d2eb649a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_facebook_google_kereses_talalati_oldal_wikipedia_szocikk_tudaspanel","timestamp":"2020. június. 12. 11:33","title":"Önnél már működik? Lemásolta a Facebook a Google kereső egyik leghasznosabb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]