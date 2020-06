Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba elmagyarázta mi az összefüggés a migráció és a járvány között.","shortLead":"Dömötör Csaba elmagyarázta mi az összefüggés a migráció és a járvány között.","id":"20200614_Jovo_heten_erkeznek_a_konzultacios_kerdoivek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223ec6c9-0285-4081-b6ad-456bd151bf9b","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Jovo_heten_erkeznek_a_konzultacios_kerdoivek","timestamp":"2020. június. 14. 15:05","title":"Jövő héten érkeznek a konzultációs kérdőívek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84df8d-e289-4582-9ee4-a44f3d942ace","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az erőszakba torkolló demonstrációk idejére több történelmi személyiség szobrát is körbedeszkázták. ","shortLead":"Az erőszakba torkolló demonstrációk idejére több történelmi személyiség szobrát is körbedeszkázták. ","id":"20200613_Londoni_osszecsapasok_Churchillszobrok_veszelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d84df8d-e289-4582-9ee4-a44f3d942ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee69cb3-1d35-480f-9ccb-b1d67dc7a2df","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Londoni_osszecsapasok_Churchillszobrok_veszelyben","timestamp":"2020. június. 13. 20:57","title":"Antirasszisták és szélsőjobboldaliak csaptak össze Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfc6765-3b5a-4f7b-ae44-bc53cf05e76c","c_author":"Balla Györgyi - Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A tatai Öreg-tó partjára egy 120 szobás luxushotelt építenének, ami ellen aláírásgyűjtés is indult a városban. Tatának ugyan jól jönne a helyi adó, amit az új szálló fizetne, ám nem mindenki szerint érné meg ezért feltúrni a mostani természetvédelmi területet. Az építtető állítása szerint nem érti az ellenállást, hiszen eddig csak egy, a tulajdonukban lévő magánterületen elképzelt előzetes vízió egy változatát mutatták be, amit a tiltakozók úgy állítanak be, mintha végleges és eldöntött, konkrét tervvel álltak volna elő. Volt, aki népszavazást akart az ügyben, de felmondott a helyi választási bizottság több tagja, így azt nem lehetett megtartani. Később a polgármester saját hatáskörben ismét kinevezett tagokat, de erről az ellenzéki képviselő állítása szerint csak a hvg.hu-tól értesült. Közben a háttérben felsejlik Mészáros Lőrinc is. ","shortLead":"A tatai Öreg-tó partjára egy 120 szobás luxushotelt építenének, ami ellen aláírásgyűjtés is indult a városban. Tatának...","id":"20200615_tata_szalloda_avalon_hell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfc6765-3b5a-4f7b-ae44-bc53cf05e76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb441f1-9b9c-4a76-8854-f52347f79252","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_tata_szalloda_avalon_hell","timestamp":"2020. június. 15. 06:30","title":"A vadludak, az évi 100 millió forint és egy kisváros turisztikai vonzereje – avagy miért forrong Tata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepte a Semmelweis Egyetem rektorát, hogy a válogatott több tagja is elkapta a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"Meglepte a Semmelweis Egyetem rektorát, hogy a válogatott több tagja is elkapta a koronavírus-fertőzést.","id":"20200613_Dr_Merkely_Bela_egy_honapos_kihagyast_harom_honapos_munkaval_lehet_potolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fc2002-af5f-4fd1-b2f4-c54a80dad8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_Dr_Merkely_Bela_egy_honapos_kihagyast_harom_honapos_munkaval_lehet_potolni","timestamp":"2020. június. 13. 21:31","title":"Merkely szerint szuperfertőző lehetett az úszók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A termelés ismét a feldolgozóiparban nőtt a legjobban.","shortLead":"A termelés ismét a feldolgozóiparban nőtt a legjobban.","id":"20200615_ipari_termeles_kina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b128d6-680b-43d6-805b-02fd2e3b18e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_ipari_termeles_kina_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 06:15","title":"A vártnál kisebb mértékben, de nőtt az ipari termelés Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dade2c25-d872-456a-9c71-eb4d9337c028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó vegyes hajtásláncú újdonságát az ígéretek szerint minden korábbinál ritkábban kell majd töltőre dugni.","shortLead":"A bajor gyártó vegyes hajtásláncú újdonságát az ígéretek szerint minden korábbinál ritkábban kell majd töltőre dugni.","id":"20200614_100_kilometer_elektromosan_a_tobbit_benzinnel_ezt_tudja_a_bmw_uj_hibridje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dade2c25-d872-456a-9c71-eb4d9337c028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a385fd6-b1d4-494c-a875-65c0073ee941","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_100_kilometer_elektromosan_a_tobbit_benzinnel_ezt_tudja_a_bmw_uj_hibridje","timestamp":"2020. június. 14. 09:21","title":"100 kilométer elektromosan, a többi benzinnel: ezt tudja a BMW új hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az amerikai szankciók nem csak hardveres, hanem szoftveres erőforrásoktól is elszakítottk Huaweit, a kínai vállalat kénytelen magára hagyatkozni, és saját programokat készít. Például a koronavírusos kontaktok követésére alkalmas alkalmazásprogramozási felületet (API).","shortLead":"Miután az amerikai szankciók nem csak hardveres, hanem szoftveres erőforrásoktól is elszakítottk Huaweit, a kínai...","id":"20200614_huawei_covid19_kontaktkutato_api","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ca558b-ecc7-43b8-aa66-7351f6961dae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_huawei_covid19_kontaktkutato_api","timestamp":"2020. június. 14. 16:03","title":"A Huawei ebben is különutas: saját koronakontakt-kutató API-t fejleszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerencséje volt annak, aki a hatos számokkal próbálkozott. ","shortLead":"Szerencséje volt annak, aki a hatos számokkal próbálkozott. ","id":"20200614_Hatos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62adef49-e202-48b1-97a6-5413a4ccc37e","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Hatos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2020. június. 14. 16:52","title":"Ketten is eltalálták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]