[{"available":true,"c_guid":"d476e59c-f6c8-46aa-8385-e2574ae19f5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra figyelmeztet az ENSZ, hogy ijesztő mértékben termeljük a mérgező elektronikai hulladékokat, ami nemcsak a környezetre, hanem az egészségre is káros.","shortLead":"Arra figyelmeztet az ENSZ, hogy ijesztő mértékben termeljük a mérgező elektronikai hulladékokat, ami nemcsak...","id":"20200703_Korai_gyerekhalalozashoz_is_vezethet_az_elektronikai_hulladekbol_eredo_szennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d476e59c-f6c8-46aa-8385-e2574ae19f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c450d-829c-4fc6-8375-54435f9661ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20200703_Korai_gyerekhalalozashoz_is_vezethet_az_elektronikai_hulladekbol_eredo_szennyezes","timestamp":"2020. július. 03. 11:22","title":"Korai gyerekhalálozáshoz vezethet az elektronikai hulladékból eredő szennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszázharminc éve, 1790. július 4-én született Sir George Everest, aki India első feltérképezőjeként szerzett érdemeket, neve mégsem ezért maradt fenn örökre: róla nevezték el a Föld legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas Mount Everestet, melyet az ő módszerével sikerült feltérképezni.","shortLead":"Kétszázharminc éve, 1790. július 4-én született Sir George Everest, aki India első feltérképezőjeként szerzett...","id":"20200704_230_eve_szuletett_sir_george_everest_a_fold_legmagasabb_hegyenek_nevadoja_mount_everest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5e02f8-8c55-4035-945f-e94b97141c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_230_eve_szuletett_sir_george_everest_a_fold_legmagasabb_hegyenek_nevadoja_mount_everest","timestamp":"2020. július. 04. 11:03","title":"230 éve született Everest, akiről nem véletlenül nevezték el a Föld legmagasabb hegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f227aaa7-2da1-40f5-a636-e4adc00d2d30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"110 tonna tűzijáték lehetett az üzem raktárában. Legalább 97-en megsérültek, több mint 40 ember eltűnt.","shortLead":"110 tonna tűzijáték lehetett az üzem raktárában. nincs közel a végéhez.","shortLead":"Hiába a javuló számok, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint...","id":"20200704_A_WHO_szerint_sokan_felreertik_a_mostani_helyzetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207fbb0-5980-4467-a45c-9ba236f28a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_A_WHO_szerint_sokan_felreertik_a_mostani_helyzetet","timestamp":"2020. július. 04. 10:09","title":"A WHO szerint sokan félreértik a mostani helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnök bíróvá nevezett ki nyolc olyan alkotmánybírót, köztük Sulyok Tamás elnököt, akik még nem érték el az általános – az Alkotmánybíróság tagjaira egyébként nem érvényes – nyugdíjkorhatárt.","shortLead":"Áder János köztársasági elnök bíróvá nevezett ki nyolc olyan alkotmánybírót, köztük Sulyok Tamás elnököt, akik még nem...","id":"20200703_Birova_kinevezett_alkotmanybirok__irany_a_Kuria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76edd6ac-c72d-4180-a472-740f107fc6de","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Birova_kinevezett_alkotmanybirok__irany_a_Kuria","timestamp":"2020. július. 03. 20:15","title":"Bíróvá kinevezett alkotmánybírók – irány a Kúria?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője felháborítóan enyhének tartja a volt perui nagykövet ügyében hozott ítéletet.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője felháborítóan enyhének tartja a volt perui nagykövet ügyében hozott ítéletet.","id":"20200702_kaleta_gabor_deutsch_tamas_itelet_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5635db60-6b7a-4799-bb33-e775b3fd2ee4","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_kaleta_gabor_deutsch_tamas_itelet_birosag","timestamp":"2020. július. 02. 21:44","title":"Deutsch: „Van ez az aberrált, pedofil képeket tonnaszám gyűjtögető Kaleta nevű volt nagykövet” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c164f5-eea8-457c-9e84-5e0c1c4d9c45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hajszálon múlt, hogy még vannak Parma-kenguruk, és nem vitte el mindet a róka.","shortLead":"Egy hajszálon múlt, hogy még vannak Parma-kenguruk, és nem vitte el mindet a róka.","id":"20200703_Majdnem_kihalt_a_Budapesti_allatkert_uj_kenguruja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7c164f5-eea8-457c-9e84-5e0c1c4d9c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cb243a-623e-436f-8157-24d77096dad4","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Majdnem_kihalt_a_Budapesti_allatkert_uj_kenguruja","timestamp":"2020. július. 03. 13:05","title":"Majdnem kihalt a Budapesti állatkert új kenguruja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93860d-62d1-4115-8fd4-39f679e927d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néha nem pontosan érteni, most akkor melyik is a jó irány.","shortLead":"Néha nem pontosan érteni, most akkor melyik is a jó irány.","id":"20200703_Betiltottak_egy_elektromos_kerekpar_reklamjat_mert_tulzott_okoszorongast_okoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de93860d-62d1-4115-8fd4-39f679e927d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172cd835-54e9-4d04-8fdb-a0f376e7db46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Betiltottak_egy_elektromos_kerekpar_reklamjat_mert_tulzott_okoszorongast_okoz","timestamp":"2020. július. 03. 15:05","title":"Betiltották egy elektromos kerékpár reklámját, mert túlzott „ökoszorongást” okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]