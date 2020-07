Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c904807-2db6-4b3f-bf83-f32505066f15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kísérleti jelleggel megváltozik a VII. kerület Nagykörúton belüli forgalmi rendje. A cél az, hogy a helyiek kapjanak parkolóhelyeket, aki pedig csak áthaladna a kerületen, az inkább a főútvonalakat vagy a tömegközlekedést válassza.","shortLead":"Kísérleti jelleggel megváltozik a VII. kerület Nagykörúton belüli forgalmi rendje. A cél az, hogy a helyiek kapjanak...","id":"20200720_erzsebetvaros_kozlekedes_forgalom_niedermuller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c904807-2db6-4b3f-bf83-f32505066f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bdd0b2-53ab-4410-a088-e725610ee5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_erzsebetvaros_kozlekedes_forgalom_niedermuller","timestamp":"2020. július. 20. 12:47","title":"Átszervezik az erzsébetvárosi közlekedési rendet, megszűnik száz parkolóhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdda4c5-0bdb-4c14-b4f0-699c0416a273","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tanulság: a töltőt jobb visszarakni a helyére. Lehetőleg indulás előtt.","shortLead":"A tanulság: a töltőt jobb visszarakni a helyére. Lehetőleg indulás előtt.","id":"20200721_benzinkut_toltopisztoly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cdda4c5-0bdb-4c14-b4f0-699c0416a273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bd245c-e0ad-454b-91a5-91312828edbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_benzinkut_toltopisztoly","timestamp":"2020. július. 21. 20:48","title":"Kisebb csoda, hogy ebből a benzinkutas manőverből nem lett komoly baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szokásához híven Twitteren osztott meg néhány információt arról, miként is kell elképzelni a Neuralink nevű cége által fejlesztett agy-számítógép interfész működését.","shortLead":"Elon Musk szokásához híven Twitteren osztott meg néhány információt arról, miként is kell elképzelni a Neuralink nevű...","id":"20200721_elon_muks_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_zene_streaming","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636f6fd5-9b5a-4a9b-a6dd-c6ed8fb64272","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_elon_muks_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_zene_streaming","timestamp":"2020. július. 21. 10:06","title":"Közvetlenül az agyba sugározná a zenét Elon Musk új találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatóknak első alkalommal sikerült olyan vulkanikus struktúrákat azonosítaniuk a bolygón, amelyek geológiailag aktívak.","shortLead":"Kutatóknak első alkalommal sikerült olyan vulkanikus struktúrákat azonosítaniuk a bolygón, amelyek geológiailag aktívak.","id":"20200721_venusz_aktiv_vulkanok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055a39a4-829b-40e3-89ed-37cb915cc2a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_venusz_aktiv_vulkanok","timestamp":"2020. július. 21. 15:03","title":"Most már bizonyítékunk is van arra, hogy a Vénusz tele van aktív vulkánokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90c1d92-ab84-4ecd-8a2a-ca9d42ddb6d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ennyire végletes autó, mint a Lamborghini szabadidőautója, egyébként is határokat feszegeti. ","shortLead":"Egy ennyire végletes autó, mint a Lamborghini szabadidőautója, egyébként is határokat feszegeti. ","id":"20200720_Teljes_szenszalas_Lamborghni_Urus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b90c1d92-ab84-4ecd-8a2a-ca9d42ddb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beffc0ab-ae07-4c87-96c1-89bb219f1360","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_Teljes_szenszalas_Lamborghni_Urus","timestamp":"2020. július. 21. 04:23","title":"Jól áll a Lamborghini Urusnak, ha minél extrémebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaafa932-8a6a-42d7-b6dd-b86727819150","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyot ment ma Heves megye \"átadásban\".","shortLead":"Nagyot ment ma Heves megye \"átadásban\".","id":"20200720_atadas_eger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaafa932-8a6a-42d7-b6dd-b86727819150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c08a29-1342-45e0-915f-42564c17ab66","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_atadas_eger","timestamp":"2020. július. 20. 22:09","title":"Egerben lecserélték a hostesseket végvári vitézekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A futamgyőztes még mindig elégedetlen azzal, ahogy a társai a rasszizmus elleni küzdelemhez állnak.","shortLead":"A futamgyőztes még mindig elégedetlen azzal, ahogy a társai a rasszizmus elleni küzdelemhez állnak.","id":"20200720_Lewis_Hamilton_szerint_kinos_ami_a_Magyar_Nagydij_elott_tortent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b944b8-5664-45db-b5f9-437ca35b5870","keywords":null,"link":"/elet/20200720_Lewis_Hamilton_szerint_kinos_ami_a_Magyar_Nagydij_elott_tortent","timestamp":"2020. július. 20. 10:27","title":"Lewis Hamilton szerint kínos, ami a Magyar Nagydíj előtt történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0dcbd3-f8ca-4338-8744-5b0c54db7590","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kivégezték Iránban hétfőn azt a férfit, aki elárulta az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz elitegységét vezető Kászim Szulejmáni tartózkodási helyét az amerikai és az izraeli hírszerzésnek – közölte az állami televízió.","shortLead":"Kivégezték Iránban hétfőn azt a férfit, aki elárulta az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz elitegységét vezető Kászim...","id":"20200720_Iranban_kivegeztek_a_Szulejmani_holletet_elarulo_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b0dcbd3-f8ca-4338-8744-5b0c54db7590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e5c4e5-c673-4486-9dcc-3b64a6ccda6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_Iranban_kivegeztek_a_Szulejmani_holletet_elarulo_ferfit","timestamp":"2020. július. 20. 10:22","title":"Iránban kivégezték a Szulejmáni hollétét eláruló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]