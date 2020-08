Bár a hivatalos statisztikák szerint Magyarország nem áll rosszul a koronavírussal folytatott harcban, nagyon úgy tűnik, hogy a gyanús esetek tesztelése alatt is ropog a rendszer: a hvg.hu-hoz János küldött el egy olvasói levelet, ami arról számolt be, hogy bár a háziorvosa az ízlelés és szaglóképesség elvesztése, influenzaszarű tünetek megjelenése után küldte COVID-tesztre.

Bár a hivatalos statisztikák szerint Magyarország nem áll rosszul a koronavírussal folytatott harcban, nagyon úgy tűnik, hogy a gyanús esetek tesztelése alatt is ropog a rendszer: a hvg.hu-t egy olvasója, János kereste meg azzal, hogy bár a ízlelésének és szaglóképességének elvesztése, illetve influenzaszerű tünetek megjelenése után a háziorvosa kért számára koronavírustesztet, végül önállóan kellett bemennie a Dévai utcai szűrőállomásra.

“Két hete kezdődtek a tüneteim. Július 24-re, péntekre már igazán lebetegedtem: hidegrázás, köhögés, ami után a levegőt is csak kapkodni tudtam. Vasárnap hívtam fel az ügyeletet, ahol azt mondták, szerintük COVID-gyanú, de nekik nincs jogosultságuk tesztet kérni, és érdeklődjek a 1820-as számon. Ott furán 'néztek' rám, hiszen ez egy központi szám, ahol a mentőt lehet kérni és a tesztelést, de ezt csak a háziorvos teheti meg elvileg.

A következő hétfő (július 27.) délután 16:00-ig vártam, hogy megkezdődjön a háziorvosom rendelése, ő is kikérdezett, és kiderült, hogy az esetdiagnózis alapján gyanúsnak számítok, és jelezte, hogy kéri a tesztelésem. Mondta, hogy egy-két nap múlva kijönnek, és majd hívnak.

Szerdán hívott fel egy kedves hölgy az OMSZ-től, aki közölte, hogy leterheltség miatt augusztus 1-ig biztos nem tudnak kijönni tesztelni, de ha tünetmentes vagyok, menjek be a Dévai utcai szűrőállomásra.

Mivel ameddig nincs negatív tesztem, dolgozni sem mehetek, ráadásul antibiotikumot sem mertek felírni, végül gyalog indultam el a Dévaiba, hogy ne találkozzak senkivel” – mesélte János, akit végül leteszteltek az állomáson, az eredménye pedig szerencsésen negatív lett. Olvasónk még hangsúlyozta, hogy az OMSZ-től kezdve a személyzetig mindenki nagyon kedves volt, de ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mennyire vannak letesztelve a mentők, ha több, mint egy hétig kell várni egy otthoni tesztre.

Egy mentős forrásunk szerint ezekről egy átlagos mentős maximum pletykákat hall, mivel a teszteket külön egységek végzik, amelyekbe önként lehetett jelentkezni. Hogy ezekből mennyi van, arra pontos számot nem tudott mondani.

A kialakult helyzetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot és az Emberi Erőforrások Minisztériumát is, de csak utóbbi élt a válaszadás lehetőségével: a minisztérium nem tagadta, hogy történhetett ilyen, bár valamiért inkább a külföldi utazáshoz kapcsolódó információkat hangsúlyozták. “Az utóbbi napokban országosan átlagosan napi 1000 mintavételt végeztünk.

A feladat ellátásához pluszkapacitást veszünk igénybe (több, mint 30 egység), így az nincs hatással az alaptevékenységünkre”

– áll a válaszban, kiemelve, hogy “az utazáshoz kapcsolódó, állami finanszírozású mintavételezés nem sürgősségi beavatkozás, az Országos Mentőszolgálat a beérkezett megrendelések számától függően, logisztikai terv alapján végzi a feladatot”.

Az operatív törzs tájékoztató honlapja azt kéri a potenciális fertőzöttektől, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon, és ne személyesen menjenek be a háziorvosi rendelőbe, hanem várják meg a mentőket. Bár azt valóban nem írják sehol, hogy pontosan meddig kell rájuk várni. Azért is lenne fontos a minél rövidebb idő, mert a vírus a WHO szerint bizonyítottan nem kezelhető antibiotikumokkal, legfeljebb pár tünet enyhítésére jó.

A szervezet egy útmutatót is kiadott arról, hogy hogy a gyenge vagy közepes tüneteket produkáló koronavírusos betegeknél ne alkalmazzák az antibiotikumos kezelést vagy megelőzést, mivel ez megnöveli az esélyét a baktériumok ellenállóképességének. Jánosnak sem írt fel semmit háziorvosa az eredményig.

Magyarországon augusztus 1-től léptek életbe az új tesztelési szabályok, igaz, azok főleg a külföldre utazókat, illetve az onnan hazatérőket érintik: a továbbiakban a kormányzat által sárga vagy piros zónává nyilvánított országokból hazaérkező magyaroknak maguknak kell állniuk a koronavírustesztek költségeit hazatéréskor, ha 14 napnál korábban ki akarnak kerülni a karanténból. A sárga jelzésű országokból hazatérve egy, a pirosból két negatív PCR-tesztet kell bemutatni a karantén elhagyásához.

