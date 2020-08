Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81f962c9-0293-4e5b-bec7-2ed8984ec520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség különleges alakulatainak (OMON) védelme alá helyezték szombat este Minszkben a fehérorosz állami rádió és televízió székházát - jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség.","shortLead":"A rendőrség különleges alakulatainak (OMON) védelme alá helyezték szombat este Minszkben a fehérorosz állami rádió és...","id":"20200816_Rohamrendoroket_vezenyeltek_a_feherorosz_allami_media_epuletehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81f962c9-0293-4e5b-bec7-2ed8984ec520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd640c7-4fc9-4766-8280-ac6b2118bac2","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Rohamrendoroket_vezenyeltek_a_feherorosz_allami_media_epuletehez","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:45","title":"Rohamrendőröket vezényeltek a fehérorosz állami média épületéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ilja Skurin addig nem hajlandó játszani a nemzeti csapatban, amíg az ország elnöke, Aljakszandr Lukasenka le nem mond tisztségéről.","shortLead":"Ilja Skurin addig nem hajlandó játszani a nemzeti csapatban, amíg az ország elnöke, Aljakszandr Lukasenka le nem mond...","id":"20200816_A_CSZKA_Moszkva_feherorosz_labdarugoja_addig_nem_lep_palyara_amig_Lukasenka_az_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34afeeaf-65b2-44c4-88f4-d708789de194","keywords":null,"link":"/sport/20200816_A_CSZKA_Moszkva_feherorosz_labdarugoja_addig_nem_lep_palyara_amig_Lukasenka_az_elnok","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:55","title":"A CSZKA Moszkva fehérorosz labdarúgója addig nem lép pályára a válogatottban, amíg Lukasenka az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c295d-113f-4f78-b0a6-8a9e82ce4815","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Város fölé magasodó felhőkarcoló, panorámás látképet eltakaró paplancsarnok, vagy világörökségi helyszínre épített NER-erkély – van miből válogatni, ha az elmúlt évek legmeghatározóbb építkezéseit és felújításait keressük Budapesten. Cikkünkben azt a tíz (plusz egy) projektet gyűjtöttük össze, ami a legjobban változtatott a főváros látképén az elmúlt évtizedben. Bár nemcsak rossz példák léteznek, az feltűnő, hogy a legvitatottabb építkezések nem a fővároshoz, hanem a kormányhoz köthetők. ","shortLead":"Város fölé magasodó felhőkarcoló, panorámás látképet eltakaró paplancsarnok, vagy világörökségi helyszínre épített...","id":"20200811_Felhokarcolo_NERerkely_es_gigastadion_igy_valtozott_meg_Budapest_latkepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45c295d-113f-4f78-b0a6-8a9e82ce4815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac72063e-6451-49e7-aa9b-d74ee54d1acc","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Felhokarcolo_NERerkely_es_gigastadion_igy_valtozott_meg_Budapest_latkepe","timestamp":"2020. augusztus. 15. 07:00","title":"Felhőkarcoló, NER-erkély és gigastadion: így változott meg 10 év alatt Budapest látképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4228e06-8145-40a7-b31b-4db9432774eb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Változatlan stabil kilátással megerősítette pénteken Magyarország államadós-osztályzatát a Fitch Ratings és a Standard & Poor's.","shortLead":"Változatlan stabil kilátással megerősítette pénteken Magyarország államadós-osztályzatát a Fitch Ratings és a Standard...","id":"20200815_Nem_valtozott_Magyarorszag_hitelminositese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4228e06-8145-40a7-b31b-4db9432774eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98376bcd-15e8-41d7-88ca-7e99e9b562b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Nem_valtozott_Magyarorszag_hitelminositese","timestamp":"2020. augusztus. 15. 10:09","title":"Nem változott Magyarország hitelminősítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16192a-ef29-4f3e-8f12-f9b285799b4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghalt egy navigátor a Miskolc-ralin, amikor versenybalesetet szenvedett kocsijuk a Rally1-es kategóriában. A sofőr sokkos állapotba került, a Miskolc-ralit leállították.","shortLead":"Meghalt egy navigátor a Miskolc-ralin, amikor versenybalesetet szenvedett kocsijuk a Rally1-es kategóriában. A sofőr...","id":"20200815_ralibaleset_halalos_baleset_miskolcrali_leallitottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b16192a-ef29-4f3e-8f12-f9b285799b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f94a2a-f347-41ff-8933-1a9477ed697a","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_ralibaleset_halalos_baleset_miskolcrali_leallitottak","timestamp":"2020. augusztus. 15. 11:24","title":"Halálos baleset miatt leállították a Miskolc-ralit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0499c13b-3f75-43fb-8cfa-1c6fc51da27c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csapatok várják a következő tesztelést. ","shortLead":"A csapatok várják a következő tesztelést. ","id":"20200815_Vizilabdazo_koronavirus_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0499c13b-3f75-43fb-8cfa-1c6fc51da27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce3dca8-bfa7-4610-9c29-bc5b11ae18d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Vizilabdazo_koronavirus_teszteles","timestamp":"2020. augusztus. 15. 15:52","title":"Egy egri és egy debreceni vízilabdázó is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdec1ad7-1c40-452e-9c7c-f1d8bd442024","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint tízezren vonultak az utcára Bangkokban.","shortLead":"Több mint tízezren vonultak az utcára Bangkokban.","id":"20200816_Thaifoldon_is_a_kormany_ellen_tuntetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdec1ad7-1c40-452e-9c7c-f1d8bd442024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f00057-6733-4c5a-9d8d-ad474e6e28ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Thaifoldon_is_a_kormany_ellen_tuntetnek","timestamp":"2020. augusztus. 16. 18:37","title":"Thaiföldön is a kormány ellen tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ismeretlen társait jelenleg is keresik. ","shortLead":"A férfi ismeretlen társait jelenleg is keresik. ","id":"20200815_Rendorseg_Ferencvaros_szivarvanyzaszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1858a5d6-cb3d-4a93-9516-59412441794c","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Rendorseg_Ferencvaros_szivarvanyzaszlo","timestamp":"2020. augusztus. 15. 20:54","title":"Elfogta a rendőrség a ferencvárosi zászlóégetés egyik feltételezett elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]