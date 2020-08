Performansszal egybekötött sajtótájékoztatót tartott a Budapest Pride, amelyen felszólalt Karácsony Gergely is. A Márce tudósítása szerint a főpolgármester köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt évtizedekben az leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek (LMBT) jogegyenlőségéért küzdő mozgalmakat szervezték, és azoknak az önkormányzatoknak is, akik idén kihelyezték a szivárványzászlót.

„Azok az emberek, akik 25 éve elkezdték a Pride-ot szervezni, nagyon sokat tettek azért, hogy Budapest egy elfogadóbb város legyen, mert egy elfogadóbb város mindannyiunk számára sokkal jobb” – mondta.

Karácsony szerint az lenne a jó, ha a szeretet a politikai közhelyszótárból bekerülne a hétköznapjainkba, és ez nem csupán az LMBT emberek elfogadása esetében fontos, de akkor is, amikor parkolunk, amikor vigyázunk a közterületeinkre, vagy amikor maszkot hordunk nemcsak önmagunk, de mások egészségének védelme érdekében.

A főpolgármester arra is emlékeztetett, tavaly egy olyan programmal szerezte meg a budapestiek többségének támogatását, amely azt hirdette, „Budapest mindenkié”. Ennek a programnak a szellemiségében ment el a Budapest Pride sajtótájékoztatójára, és ígéretet tett arra, hogy az elkövetkező években is így tesz.

A koronavírus-fertőzés veszélye miatt a Budapest Pride szervezői idén úgy döntöttek, elmarad a szokásos felvonulás, amely az elmúlt években több tízezer embert vitt ki az utcára. A Budapest Pride így idén az online térbe költözött.

Az idei évben sem maradtak el a szélsőjobboldali homofób provokációk, több helyen is letépték az önkormányzatok által kifüggesztett szivárványzászlókat. A Légió Hungária szélsőjobboldali szervezet ma is akciózott a Főpolgármesteri Hivatal előtt, egyik tagja „Stop LMBTQstb Propaganda” feliratot festett az épület elé, amelyre a városvezetés nemrégiben a szivárványos zászlót is kihelyezte.

A koronavírus-fertőzés veszélye miatt a Budapest Pride szervezői idén úgy döntöttek, elmarad a szokásos felvonulás, amely az elmúlt években több tízezer embert vitt ki az utcára. Az idei évben sem maradtak el a szélsőjobboldali homofób provokációk, több helyen is letépték az önkormányzatok által kifüggesztett szivárványzászlókat. A Légió Hungária szélsőjobboldali szervezet ma is akciózott a Főpolgármesteri Hivatal előtt, egyik tagja „Stop LMBTQstb Propaganda" feliratot festett az épület elé, amelyre a városvezetés nemrégiben a szivárványos zászlót is kihelyezte.