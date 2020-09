Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bírósággal helyeztetné vissza a Fortnite-ot az App Store-ba a játék kiadója, miután pár héten belül elpárolgott a játékot korábban letöltő felhasználók jelentős része.","shortLead":"Bírósággal helyeztetné vissza a Fortnite-ot az App Store-ba a játék kiadója, miután pár héten belül elpárolgott...","id":"20200907_epic_games_fortnite_apple_ios_tiltas_jatekosok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1064a4d8-708e-4ff8-bbad-f6f7e6f92c6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_epic_games_fortnite_apple_ios_tiltas_jatekosok_szama","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:13","title":"60%-kal zuhant az iPhone-os Fortnite-játékosok száma, bíróság beavatkozását kéri a kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40aa318-a886-4d7a-abf9-6c0066ac4cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István agrárminisztert a DK parlamenti képviselője kérdezte meg.","shortLead":"Nagy István agrárminisztert a DK parlamenti képviselője kérdezte meg.","id":"20200907_forintarfolyam_gyumolcs_elelmiszer_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d40aa318-a886-4d7a-abf9-6c0066ac4cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a941790-a70b-4016-9f59-355e402abc0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200907_forintarfolyam_gyumolcs_elelmiszer_arak","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:10","title":"A kormány szerint a gyenge forint miatt is drága a gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e04c23-30ea-47d8-bde2-afbf96bdd572","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emelkedik az átlagkereset, amihez a képviselői alapbért kötötték. ","shortLead":"Emelkedik az átlagkereset, amihez a képviselői alapbért kötötték. ","id":"20200908_kepviseloi_beremelkedes_alapber_atlagber_orszaggyulesi_kepviselok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e04c23-30ea-47d8-bde2-afbf96bdd572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d20584-3ea2-4403-9111-41b1127760ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_kepviseloi_beremelkedes_alapber_atlagber_orszaggyulesi_kepviselok","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:47","title":"Jövőre százezrekkel többet vihetnek haza a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált az orosz lakosság számára is az új koronavírus-fertőzés megelőzését szolgáló Gam-Kovid-Vak (Szputnyik V) vakcina első tétele – közölte az orosz egészségügyi minisztérium keddre virradóra. A védőoltást eddig mindössze pár tucat önkéntesen tesztelték.","shortLead":"Elérhetővé vált az orosz lakosság számára is az új koronavírus-fertőzés megelőzését szolgáló Gam-Kovid-Vak (Szputnyik...","id":"20200908_koronavirus_orosz_vakcina_forgalomba_hozatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687f0633-d4c3-4abb-878b-7ad73910d4b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_koronavirus_orosz_vakcina_forgalomba_hozatal","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:03","title":"Forgalomba került a koronavírus elleni orosz vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65d16e3-289d-408d-a405-ba68bd5aa13f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szegedi diák van karanténban, akik valószínűleg egy születésnapi bulin kapták el a koronavírust.","shortLead":"Több szegedi diák van karanténban, akik valószínűleg egy születésnapi bulin kapták el a koronavírust.","id":"20200907_Ugyanabbol_az_osztalybol_fertozodott_meg_tobb_diak_koronavirussal_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c65d16e3-289d-408d-a405-ba68bd5aa13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4e2d41-1659-4d08-916c-44433246e54d","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ugyanabbol_az_osztalybol_fertozodott_meg_tobb_diak_koronavirussal_Szegeden","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:04","title":"Ugyanabból az osztályból fertőződött meg több diák koronavírussal Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összesen 182 bejelentés érkezett a járvánnyal kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériumához iskolákból és óvodákból, de csak tíz intézményben kellett szünetet elrendelni.","shortLead":"Összesen 182 bejelentés érkezett a járvánnyal kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériumához iskolákból és...","id":"20200906_jarvany_koronavirus_ovoda_iskola_szunet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92bde00d-4a6e-435b-b475-488618c81686","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_jarvany_koronavirus_ovoda_iskola_szunet","timestamp":"2020. szeptember. 06. 18:16","title":"Négy óvodában és hat iskolában van rendkívüli szünet a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cc2df6-0e86-4e35-936d-f52f16a01569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Doom első verzióját mindenféle kütyün elindították már a lelkes modderek. Ezúttal egy olyan terméken sikerült, amire valószínűleg nem sokan gondolnának.","shortLead":"A Doom első verzióját mindenféle kütyün elindították már a lelkes modderek. Ezúttal egy olyan terméken sikerült, amire...","id":"20200907_doom_futtatasa_terhessegi_teszt_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9cc2df6-0e86-4e35-936d-f52f16a01569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8d6e00-a24d-4e1a-9028-dc9ea1a1cad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_doom_futtatasa_terhessegi_teszt_jatek","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:03","title":"Ott is elfut a Doom, ahol nem gondolná: egy terhességi teszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább fél tucatszor találkoztak a kormányközeli elitet gyakran utaztató járművek a nyáron – derül ki az Átlátszó összeállításából.","shortLead":"Legalább fél tucatszor találkoztak a kormányközeli elitet gyakran utaztató járművek a nyáron – derül ki az Átlátszó...","id":"20200907_maganrepulo_luxusjacht_ner_nyaralas_horvatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ea650e-c42b-49e1-9ff7-4548ae75677b","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_maganrepulo_luxusjacht_ner_nyaralas_horvatban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:40","title":"Együtt járta a tengerpartokat a NER magánrepülője és luxusjachtja idén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]