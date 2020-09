Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nyilatkozatban fejezték ki szolidaritásukat a szlovákiai magyar filmes és színházi szakma jeles képviselői. ","shortLead":"Egy nyilatkozatban fejezték ki szolidaritásukat a szlovákiai magyar filmes és színházi szakma jeles képviselői. ","id":"20200906_A_szlovakiai_magyar_szinhazi_es_filmmuveszek_is_kialltak_az_SZFE_szabadsaga_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af85bd0c-d397-442c-b00e-bc485b60d305","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_A_szlovakiai_magyar_szinhazi_es_filmmuveszek_is_kialltak_az_SZFE_szabadsaga_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:36","title":"A szlovákiai magyar színházi és filmművészek is kiálltak az SZFE szabadsága mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8cc5a-4148-450b-b980-d596d3e4ec6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Linas Linkevicius szerint a fehérorosz válság kezelése az EU külpolitikájának hitelességét is aláássa.","shortLead":"Linas Linkevicius szerint a fehérorosz válság kezelése az EU külpolitikájának hitelességét is aláássa.","id":"20200906_A_litvan_kulugyminiszter_tetlenseggel_vadolta_az_Europai_Uniot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8cc5a-4148-450b-b980-d596d3e4ec6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528ab576-9063-4449-b874-c4b02847f659","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_A_litvan_kulugyminiszter_tetlenseggel_vadolta_az_Europai_Uniot","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:15","title":"A litván külügyminiszter tétlenséggel vádolja az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d337e3-7b9b-428d-88ad-9a773c606d97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derült ki a jobbikos Stummer János írásbeli kérdésére adott belügyminisztériumi válaszból.\r

\r

","shortLead":"Ez derült ki a jobbikos Stummer János írásbeli kérdésére adott belügyminisztériumi válaszból.\r

\r

","id":"20200904_jachtos_nyaralas_szijjarto_peter_terrorelharitasi_kozpont_testorok_stummer_janos_kontrat_karoly_irasbeli_kerdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85d337e3-7b9b-428d-88ad-9a773c606d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8efa80-e27d-4ef9-8b6d-72103468721d","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_jachtos_nyaralas_szijjarto_peter_terrorelharitasi_kozpont_testorok_stummer_janos_kontrat_karoly_irasbeli_kerdes","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:52","title":"A TEK-esek nem jachtoztak Szijjártóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5811e617-6d21-412c-8a23-5f525ed898b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kizárták az első helyen kiemelt Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettőst az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyéből.","shortLead":"Kizárták az első helyen kiemelt Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettőst az amerikai nyílt teniszbajnokság női...","id":"20200905_Kizartak_Babosekat_az_USA_Openrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5811e617-6d21-412c-8a23-5f525ed898b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb7d204-be3a-49d4-95af-6fe93487c245","keywords":null,"link":"/sport/20200905_Kizartak_Babosekat_az_USA_Openrol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:27","title":"Kizárták Babosékat az US Openről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újból megválasztott elnöke, aki a Népszavának adott interjúban most először a Borkai-botrányt is kommentálta.","shortLead":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki...","id":"20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a0c09-fd9b-436c-a407-916dcddba9af","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:20","title":"Veres András püspök a Borkai-ügyről: Számomra elfogadhatatlan, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94442a3-8505-408d-a898-df6f334004b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök megerősítették, hogy egy férfi meghalt, ketten súlyosan és még öten megsérültek a vasárnap hajnalban a Birminghamben történt késelés során.","shortLead":"A rendőrök megerősítették, hogy egy férfi meghalt, ketten súlyosan és még öten megsérültek a vasárnap hajnalban...","id":"20200906_Tobb_embert_is_megkeseltek_Birminghamben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f94442a3-8505-408d-a898-df6f334004b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ab6500-d109-4cef-8321-6057a903754f","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Tobb_embert_is_megkeseltek_Birminghamben","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:00","title":"Egy férfi meghalt a birminghami késelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak száma is emelkedik.","shortLead":"A kórházban ápoltak száma is emelkedik.","id":"20200905_510_uj_fertozott_van_itthon_elhunyt_harom_beteg_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1892768-297f-48e6-b410-0acfea3f5a18","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_510_uj_fertozott_van_itthon_elhunyt_harom_beteg_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:21","title":"510 új fertőzött van itthon, elhunyt három beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f578fa4-c918-449a-93a0-6ac93128ef2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még egy szezonra marad a csapatban az argentin klasszis.","shortLead":"Még egy szezonra marad a csapatban az argentin klasszis.","id":"20200904_messi_barcelona_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f578fa4-c918-449a-93a0-6ac93128ef2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19429d41-0a17-46b7-956e-5ba782502e8b","keywords":null,"link":"/sport/20200904_messi_barcelona_marad","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:21","title":"Messi a Barcelona játékosa marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]