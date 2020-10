Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre 3 milliárd forintból gazdálkodhat a Színház- és Filmművészeti Egyetem – hangzott el a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint azok a hallgatók és dolgozók, akik tiltakozni akarnak, továbbra is megtehetik. ","shortLead":"Jövőre 3 milliárd forintból gazdálkodhat a Színház- és Filmművészeti Egyetem – hangzott el a kormányinfón. Gulyás...","id":"20201001_szfe_kormany_koltsegvetes_vidnyanszky_attila_kuratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c501232-dec6-45b8-9b32-c0e3ebee2aca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_szfe_kormany_koltsegvetes_vidnyanszky_attila_kuratorium","timestamp":"2020. október. 01. 13:41","title":"Vidnyánszkyék kérésére megduplázta a kormány a Színművészeti költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e55387-5940-48ca-aaff-992b29c380bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump úgy gondolja, az első szópárbajt ő nyerte demokrata ellenfelével szemben.\r

","shortLead":"Donald Trump úgy gondolja, az első szópárbajt ő nyerte demokrata ellenfelével szemben.\r

","id":"20201002_Fox_Biden_gyakornok_elnokjelolti_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05e55387-5940-48ca-aaff-992b29c380bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7e6d7a-428c-41be-83af-decbbba3313b","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Fox_Biden_gyakornok_elnokjelolti_vita","timestamp":"2020. október. 02. 05:51","title":"Fox: Biden volt gyakornoka lesz a második elnökjelölti vita műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Klebelsberg Ösztöndíj Program révén lehet megkapni a támogatást. ","shortLead":"A Klebelsberg Ösztöndíj Program révén lehet megkapni a támogatást. ","id":"20201002_klebelsberg_osztondij_program_pedagugos_tanarok_tanito_kepzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103d5f1c-ce57-4dea-8bd6-4dde0bb326e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_klebelsberg_osztondij_program_pedagugos_tanarok_tanito_kepzes","timestamp":"2020. október. 02. 17:19","title":"75 ezer forinthoz juthatnak a pedagógusi pályát választók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy azt várni lehetett, ezermilliárd forintnál is nagyobb hiányról számolt be a KSH, amikor összegezte az első féléves adatokat.","shortLead":"Ahogy azt várni lehetett, ezermilliárd forintnál is nagyobb hiányról számolt be a KSH, amikor összegezte az első...","id":"20201001_hiany_ksh_kiadasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed42f00-748b-4bde-a6fb-0e43857281ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_hiany_ksh_kiadasok","timestamp":"2020. október. 01. 10:21","title":"1219 milliárd forint volt a kormányzati szektor hiánya az első félévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"tudomany","description":"Brit kutatók közös tanulmánya ábrándította ki a reménykedőket.","shortLead":"Brit kutatók közös tanulmánya ábrándította ki a reménykedőket.","id":"20201002_vakcina_covid_royal_society","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9dc63b-620a-454d-861e-b4593e3e877e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_vakcina_covid_royal_society","timestamp":"2020. október. 02. 15:50","title":"A vakcina önmagában nem szabadít meg minket a maszkviseléstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újabb tizenegyesgóllal segítette hozzá Szoboszlai a Salzburgot a BL-részvételhez.","shortLead":"Újabb tizenegyesgóllal segítette hozzá Szoboszlai a Salzburgot a BL-részvételhez.","id":"20201001_Szoboszlai_Dominik_bajnokok_ligaja_foci_salzburg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48dd05c-3ea5-4572-97d0-512f24695e61","keywords":null,"link":"/sport/20201001_Szoboszlai_Dominik_bajnokok_ligaja_foci_salzburg","timestamp":"2020. október. 01. 05:41","title":"Szoboszlai Dominik csapata is bejutott a Bajnokok Ligájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fca5e9-2162-4df1-8f99-e955ebd8bea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-s autóúton is csak araszolva lehet haladni.","shortLead":"Az M0-s autóúton is csak araszolva lehet haladni.","id":"20201002_Torlodas_M7es_Mos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00fca5e9-2162-4df1-8f99-e955ebd8bea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6a33ff-95fc-4741-9b1b-dc68f32b60f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_Torlodas_M7es_Mos","timestamp":"2020. október. 02. 08:15","title":"Nagy a dugó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az erasmusos diákok költenek a legtöbbet.","shortLead":"Az erasmusos diákok költenek a legtöbbet.","id":"20201002_Kulfoldi_hallgato_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8d47db-3d7c-469a-b3e2-0832ca4d11f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_Kulfoldi_hallgato_Magyarorszag","timestamp":"2020. október. 02. 07:13","title":"Két évtized alatt háromszorosára nőtt a külföldi hallgatók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]