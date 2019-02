Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e736d42-f94c-4802-a8ac-9d5bcc90650a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába tiltották be, Nepál egyes részein még mindig él a szokás, hogy a menstruáló nőket kiközösítik. Ennek nem egyszer tragikus következményei lehetnek.","shortLead":"Hiába tiltották be, Nepál egyes részein még mindig él a szokás, hogy a menstruáló nőket kiközösítik. Ennek nem egyszer...","id":"20190204_Megfulladt_egy_no_akit_kikozositettek_mert_menstrualt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e736d42-f94c-4802-a8ac-9d5bcc90650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e247808-7289-45b2-9a5c-518276722aea","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Megfulladt_egy_no_akit_kikozositettek_mert_menstrualt","timestamp":"2019. február. 04. 13:15","title":"Megfulladt egy nő, akit kiközösítettek, mert menstruált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába hívtak segítséget egy Gyáli úti hajléktalanhoz, senki, még az egyesületek munkatársai sem mentek ki hozzá – így szól az újabb álhír, amely a Facebook mellett egyre több kamuhíroldalon is felbukkan. Az Utcáról Lakásba Egyesület munkatársa szerint az ilyen írások súlyosan csorbítják a létező ellátási rendszer hitelességét, a férfi ugyanis él.","shortLead":"Hiába hívtak segítséget egy Gyáli úti hajléktalanhoz, senki, még az egyesületek munkatársai sem mentek ki hozzá –...","id":"20190204_alhir_hazugsag_hajlektalan_budapest_gyali_ut_kihules_szocialis_munkas_hajlektalanellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51e578c-1b17-4a94-83ce-cd3762130300","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_alhir_hazugsag_hajlektalan_budapest_gyali_ut_kihules_szocialis_munkas_hajlektalanellatas","timestamp":"2019. február. 04. 09:03","title":"Most egy budapesti hajléktalanról terjed óriási hazugság a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új kerítés építésébe kezdett Izrael a Gázai övezet határán - jelentette be vasárnap Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő és ideiglenes védelmi miniszter.","shortLead":"Új kerítés építésébe kezdett Izrael a Gázai övezet határán - jelentette be vasárnap Benjámin Netanjahu izraeli...","id":"20190203_Uj_kerites_epul_Izrael_es_Gaza_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a62d49-80b3-4ce5-828d-0ada643d4267","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_Uj_kerites_epul_Izrael_es_Gaza_kozott","timestamp":"2019. február. 03. 18:13","title":"Új kerítés épül Izrael és Gáza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasította és \"nem építő jellegűnek\" minősítette Teherán kedden azokat az aggodalmakat, amelyeket az Európai Unió (EU) fogalmazott meg az iráni rakétaprogram és az ország emberi jogi gyakorlata miatt.","shortLead":"Elutasította és \"nem építő jellegűnek\" minősítette Teherán kedden azokat az aggodalmakat, amelyeket az Európai Unió...","id":"20190205_Iran_visszautasitja_a_raketaprogramja_es_az_emberi_jogi_gyakorlata_miatti_EUs_aggodalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d92dd3-4c27-4222-84e3-e434f4e6fdc2","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Iran_visszautasitja_a_raketaprogramja_es_az_emberi_jogi_gyakorlata_miatti_EUs_aggodalmat","timestamp":"2019. február. 05. 08:52","title":"Irán visszautasítja a rakétaprogramja és az emberi jogi gyakorlata miatti EU-s aggodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b39d8c-0cb5-4a1b-9392-cfa654cc0af7","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Miközben Európa nagy része lezárta a határait, Leszbosz szigetére továbbra is százával érkeznek a menedékkérők. A helyszínen néztük meg, milyen hatással van a török-EU megállapodás a 86 ezres görög szigetre, amelynek menekülttáboraiból sokan évekig nem szabadulnak. Embertelen körülmények, kilátástalanság és szolidaritás. ","shortLead":"Miközben Európa nagy része lezárta a határait, Leszbosz szigetére továbbra is százával érkeznek a menedékkérők...","id":"20190205_Kerjuk_nyissatok_meg_a_magyar_hatart_igy_lesz_egy_menekulttaborbol_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2b39d8c-0cb5-4a1b-9392-cfa654cc0af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a1e530-1333-46e8-9870-adbf07d9f5e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Kerjuk_nyissatok_meg_a_magyar_hatart_igy_lesz_egy_menekulttaborbol_borton","timestamp":"2019. február. 05. 06:30","title":"„Kérjük, nyissátok meg a magyar határt”: így lesz egy menekülttáborból börtön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltűnhet a téli jégtakaró a Föld északi féltekéjén lévő több ezer tó felszínéről a globális átlaghőmérséklet emelkedése miatt – figyelmeztetnek kutatók, akik szerint a jég eltűnése komoly hatással lesz a környéken élő több millió ember életére, valamint fenyegetést jelenthet az ivóvízellátásra és a halfajokra is.","shortLead":"Eltűnhet a téli jégtakaró a Föld északi féltekéjén lévő több ezer tó felszínéről a globális átlaghőmérséklet emelkedése...","id":"20190204_eszaki_felteke_teli_jegtakaro_eltunese_tavak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ca4572-5e99-4541-bd1d-405bfecf234f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_eszaki_felteke_teli_jegtakaro_eltunese_tavak","timestamp":"2019. február. 04. 00:03","title":"Ez nem előrejelzés, ez már a valóság: bejelzett a globális felmelegedés egyik fontos indikátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa511bc-8557-4e10-b791-03084d4c37c5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azonnali hatállyal beszünteti tevékenységét.","shortLead":"Azonnali hatállyal beszünteti tevékenységét.","id":"20190205_Csodeljarast_kert_maga_ellen_a_Germania_nemet_legitarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fa511bc-8557-4e10-b791-03084d4c37c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8ba84a-3b70-4235-bf55-d551489def41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Csodeljarast_kert_maga_ellen_a_Germania_nemet_legitarsasag","timestamp":"2019. február. 05. 07:05","title":"Csődeljárást kért maga ellen a Germania német légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ea051e-c66b-4981-9c28-e20bbf465283","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Ne kényeskedjünk! Ereszkedjünk alá a hétköznapi politika mélységeibe.","shortLead":"Ne kényeskedjünk! Ereszkedjünk alá a hétköznapi politika mélységeibe.","id":"20190204_tgm_karacsony_hunvald_elovalasztas_jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0ea051e-c66b-4981-9c28-e20bbf465283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60c99e3-c2a3-4d30-bfb4-563422f454cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_tgm_karacsony_hunvald_elovalasztas_jobbik","timestamp":"2019. február. 04. 10:30","title":"TGM: Karácsony és Hunvald","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]