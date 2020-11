Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbebd188-07f0-4c02-bc96-893ab29e5a94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még mindig nem tudjuk, ki nyert, de a jelöltek már kiálltak a nyilvánosság elé. Sok múlik a levélszavazatokon. A hvg360 rendkívüli hírei.","shortLead":"Még mindig nem tudjuk, ki nyert, de a jelöltek már kiálltak a nyilvánosság elé. Sok múlik a levélszavazatokon. A hvg360...","id":"20201104_Radar_360_az_USAelnokvalasztasrol_Trump_gyozelmet_hirdetett_pedig_nem_dolt_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbebd188-07f0-4c02-bc96-893ab29e5a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b333ca23-9296-43ee-a1e5-58724936430e","keywords":null,"link":"/360/20201104_Radar_360_az_USAelnokvalasztasrol_Trump_gyozelmet_hirdetett_pedig_nem_dolt_el","timestamp":"2020. november. 04. 09:45","title":"Radar 360 az USA-elnökválasztásról: Trump győzelmet hirdetett, pedig nem dőlt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c475a8c-221e-4df5-bbcc-80761f2b5c37","c_author":"Gránit Pólus","category":"brandchannel","description":"Lassan egy éve fenekestül felfordult az életünk. Amikor az első magyarországi koronavírus-fertőzöttet diagnosztizálták, még nem gondoltuk, hogy ilyen sokáig elhúzódik majd a járvány. Hogy az olyan mindennapi dolgok, mint a vásárlás vagy a nyilvános helyen étkezés komolyabb előkészítést fognak igényelni. Sajnos aztán mégis így lett. Összegyűjtöttük a legfontosabbakat ahhoz, hogy ideg-összeroppanás nélkül vásárolhassunk bakancsot és meleg ruhákat télire akár a kedvenc bevásárlóközpontunkban is. ","shortLead":"Lassan egy éve fenekestül felfordult az életünk. Amikor az első magyarországi koronavírus-fertőzöttet diagnosztizálták...","id":"20201030_Viselje_tartsa_fertotlenitse__igy_marad_kockazatmentes_a_bevasarlokozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c475a8c-221e-4df5-bbcc-80761f2b5c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fdf3694-01a2-43ee-b9e3-136aec8f352c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201030_Viselje_tartsa_fertotlenitse__igy_marad_kockazatmentes_a_bevasarlokozpont","timestamp":"2020. november. 04. 11:30","title":"Viselje, tartsa, fertőtlenítse! – így marad kockázatmentes a bevásárlóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Gránit-Pólus Zrt. ","c_partnerlogo":"525272ea-218e-4725-833e-f98dc1ad3378","c_partnertag":"Gránit Pólus"},{"available":true,"c_guid":"6b6691b2-c271-4498-a0cd-1cf9dafc3476","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnökválasztással egy időben rendezett kongresszusi választásokon újabb „elsők” is bekerültek a valószínűleg demokrata többségűként megmaradó képviselőházba.\r

","shortLead":"Az elnökválasztással egy időben rendezett kongresszusi választásokon újabb „elsők” is bekerültek a valószínűleg...","id":"20201104_amerikai_kongresszus_ujoncok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b6691b2-c271-4498-a0cd-1cf9dafc3476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c64d002-1b50-419e-9cc5-6000cbf0c043","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_amerikai_kongresszus_ujoncok","timestamp":"2020. november. 04. 12:16","title":"Összeesküvés-hívő, transzgender és nácigyanús – ők az amerikai kongresszus legérdekesebb újoncai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae82031-c2e4-4283-8183-873a3f45a0fe","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nagy a felzúdulás, hiszen az interneten nincs korlátozás.","shortLead":"Nagy a felzúdulás, hiszen az interneten nincs korlátozás.","id":"20201105_A_szupermarketek_csak_a_legszuksegesebb_dolgokat_arusithatjak_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dae82031-c2e4-4283-8183-873a3f45a0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf39438f-aa2d-467d-bd82-6daf227dd402","keywords":null,"link":"/kkv/20201105_A_szupermarketek_csak_a_legszuksegesebb_dolgokat_arusithatjak_Franciaorszagban","timestamp":"2020. november. 05. 15:20","title":"A szupermarketek csak a legszükségesebb dolgokat árusíthatják Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945dabad-cbf7-4a93-baab-6e08e95067b3","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Egy szempillantás alatt újra itt a rendeleti kormányzás, de a mindennapi élet nem sokban változik, a korlátozások enyhék, az iskolák sem zárnak be, egyre nehezebb helyzetbe kerül viszont egészségügy és a gazdaság.","shortLead":"Egy szempillantás alatt újra itt a rendeleti kormányzás, de a mindennapi élet nem sokban változik, a korlátozások...","id":"20201104_Korlatok_kozt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=945dabad-cbf7-4a93-baab-6e08e95067b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475fe296-df26-48f4-9cf4-0a8604dbd46b","keywords":null,"link":"/360/20201104_Korlatok_kozt","timestamp":"2020. november. 04. 13:00","title":"A szabadságjogokat gyorsan korlátozza a kormány, a vírus elleni lépései viszont lassúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus leküzdésével jelentkező antitestek az esetek nagy részében a szervezetet segítik. Azonban olyan pácienseket is találtak már, akiknél ennek ellenkezője történt, az antitestek a szervezettel szálltak harcba.","shortLead":"A koronavírus leküzdésével jelentkező antitestek az esetek nagy részében a szervezetet segítik. Azonban olyan...","id":"20201104_koronavirus_covid_19_antitest_autoantitest_autoellenanyag_autoimmun_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85956ce-ced5-42c4-ba0d-76b7159e6dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_koronavirus_covid_19_antitest_autoantitest_autoellenanyag_autoimmun_betegseg","timestamp":"2020. november. 04. 08:03","title":"Új koronavírus-jelenség: vannak, akiknél az antitestek tévedésből a szervezetet támadják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és a színházak a kötelezően üresen hagyott helyek miatt nehéz helyzetbe kerülhetnek. ","shortLead":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és...","id":"20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe1f7c9-ff82-4ebf-9ea2-5f9f6f962da4","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","timestamp":"2020. november. 04. 00:38","title":"A diszkó tilos, a kocsmázás nem: megjelent a rendelet a koronavírus miatti szigorításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el az adott SMS-ünket.","shortLead":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el...","id":"20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d0ce69-0122-4117-9e33-42337597a115","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","timestamp":"2020. november. 05. 13:03","title":"Szokott SMS-ezni? Hamarosan időzítve is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]