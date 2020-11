Betegszállító és főorvos a járvány újabb áldozatai között

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"effb9559-b45e-4cb4-ae61-6fd6c92712f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rövid betegség után hunyt el, 85 évesen.","shortLead":"Rövid betegség után hunyt el, 85 évesen.","id":"20201129_meghalt_dave_prowse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=effb9559-b45e-4cb4-ae61-6fd6c92712f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47a3182-5396-4ead-809c-e3bcdc83751c","keywords":null,"link":"/kultura/20201129_meghalt_dave_prowse","timestamp":"2020. november. 29. 08:51","title":"Meghalt a klasszikus Star Wars Darth Vadere, Dave Prowse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"144edaad-2f6e-4c12-aaf2-fbeead0e4fa9","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Bár az előző generációra is megszerezhető, a next-gen élményhez a Sony legújabb masináján, a PlayStation 5-ön érdemes elindítani a Miles Morales alcímű, nemrég megjelent Pókember-játékot. Mi így tettünk. És nagyot néztünk.","shortLead":"Bár az előző generációra is megszerezhető, a next-gen élményhez a Sony legújabb masináján, a PlayStation 5-ön érdemes...","id":"20201128_marvel_spider_man_miles_morales_jatek_kritika_teszt_ps5_playstation_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=144edaad-2f6e-4c12-aaf2-fbeead0e4fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37160cc5-c8cf-4be2-bf6a-621a09a61018","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_marvel_spider_man_miles_morales_jatek_kritika_teszt_ps5_playstation_5","timestamp":"2020. november. 28. 20:03","title":"Kipróbáltuk az eddigi leglátványosabb Pókember-játékot, csak úgy hasít a PS5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz néhány pontja az országnak, ahol egész nap nem megy fagypont fölé a hőmérséklet, 5 foknál melegebb sehol nem várható.","shortLead":"Lesz néhány pontja az országnak, ahol egész nap nem megy fagypont fölé a hőmérséklet, 5 foknál melegebb sehol nem...","id":"20201128_idojaras_havazas_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66389641-3731-4e83-98d2-b3cf5b938364","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_idojaras_havazas_omsz","timestamp":"2020. november. 28. 08:22","title":"Borult marad az ég, az ország néhány helyén havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMIH vezető rabbija is elítélte a miniszteri biztos publicisztikáját.","shortLead":"Az EMIH vezető rabbija is elítélte a miniszteri biztos publicisztikáját.","id":"20201129_demeter_szilard_koves_slomo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81426cf-f2d0-4bfb-88c3-7e9b46035693","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_demeter_szilard_koves_slomo","timestamp":"2020. november. 29. 13:26","title":"Köves Slomó: Demeter Szilárd eszmefuttatása ízléstelen és méltatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3299a8-ff43-460f-8565-b2f9baf34283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google újdonsága a gépi tanulást veti be annak érdekében, hogy egyfajta automatikus ecsetként csökkentse azt az időt, ami alatt a digitális művész különleges szörnyeket készíthet.","shortLead":"A Google újdonsága a gépi tanulást veti be annak érdekében, hogy egyfajta automatikus ecsetként csökkentse azt az időt...","id":"20201128_google_chimera_painter_mesterseges_intelligencia_fantasy_krealmany_keszito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f3299a8-ff43-460f-8565-b2f9baf34283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc9a9dc-d1b7-4802-be31-cfccd32f2e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_google_chimera_painter_mesterseges_intelligencia_fantasy_krealmany_keszito","timestamp":"2020. november. 28. 19:03","title":"Ön is kipróbálhatja a Google szörnykészítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b33b24-58f8-451b-b112-0419ef94142c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 7590 koronavírus-fertőzöttet ápolnak.","shortLead":"Kórházban 7590 koronavírus-fertőzöttet ápolnak.","id":"20201129_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55b33b24-58f8-451b-b112-0419ef94142c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca54d1c-67e6-4180-a081-15d0afd417d0","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 29. 09:27","title":"156 koronavírusos beteg hunyt el, 6819 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf581191-7e68-4b80-bb8f-2317e434f27c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók európai forgalma 153 százalékkal ugrott meg idén októberre a tavalyi azonos időszakkal összevetve, megtörve a koronavírus-világjárvány miatt kialakult csökkenő trendet.","shortLead":"Az elektromos autók európai forgalma 153 százalékkal ugrott meg idén októberre a tavalyi azonos időszakkal összevetve...","id":"20201129_Meglodult_az_elektromosautopiac_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf581191-7e68-4b80-bb8f-2317e434f27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38b0805-af45-4cc6-9157-6ae060d7be87","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_Meglodult_az_elektromosautopiac_Europaban","timestamp":"2020. november. 29. 15:19","title":"Meglódult az elektromosautó-piac Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tony Hsieh amerikai nagybefektető lakástűzben halt meg.","shortLead":"Tony Hsieh amerikai nagybefektető lakástűzben halt meg.","id":"20201128_Tony_Hsieh_halalhir_Zappos_Ivanka_Trump_Las_Vegas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c045840-f73b-4c67-9a84-ef31522fa04b","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_Tony_Hsieh_halalhir_Zappos_Ivanka_Trump_Las_Vegas","timestamp":"2020. november. 28. 19:43","title":"Ivanka Trump is gyászolja a 46 évesen meghalt amerikai sztárvállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]