[{"available":true,"c_guid":"1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Atlético Madrid a tabella élére lépett a spanyol labdarúgó-élvonalban, miután a 12. forduló szombati játéknapján 2-0-ra legyőzte vendégét, a Real Valladolidot.","shortLead":"Az Atlético Madrid a tabella élére lépett a spanyol labdarúgó-élvonalban, miután a 12. forduló szombati játéknapján...","id":"20201205_Az_Atletico_Madrid_kerult_a_spanol_bajnkseg_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cc8861-25ef-48d1-8316-ab518c9e49c4","keywords":null,"link":"/sport/20201205_Az_Atletico_Madrid_kerult_a_spanol_bajnkseg_elere","timestamp":"2020. december. 05. 21:07","title":"Az Atletico Madrid került a spanyol bajnokság élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e1398f-9cc2-48a3-b0ad-121664f660cc","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Speciális gyászfeldolgozó csoportok segíthetnek azoknak, akik a járvány miatt egyik napról a másikra vesztették el szerettüket. ","shortLead":"Speciális gyászfeldolgozó csoportok segíthetnek azoknak, akik a járvány miatt egyik napról a másikra vesztették el...","id":"202049__gyaszfeldolgozas__vesztesegek__vigaszkereses__hirtelen_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18e1398f-9cc2-48a3-b0ad-121664f660cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b87df73-c2c5-4bf4-a88f-8bb4087b19a0","keywords":null,"link":"/360/202049__gyaszfeldolgozas__vesztesegek__vigaszkereses__hirtelen_halal","timestamp":"2020. december. 06. 11:00","title":"\"Azon dolgozunk, hogy ne legyen tabutéma a gyász és a halál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének új közép-európai kutatása szerint Magyarországon több mint domináns szerepe van a Facebooknak: az itt élők mintha nem is ismernének más oldalakat. A ránk jellemző internethasználatról is kiderült pár érdekesség.","shortLead":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének új közép-európai kutatása szerint...","id":"20201204_facebook_kozossegi_media_oldalak_internetetes_nke_felmeres_kutatas_magyarorszag_internethasznalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f54837-55e3-4772-9cea-42d673f27cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_facebook_kozossegi_media_oldalak_internetetes_nke_felmeres_kutatas_magyarorszag_internethasznalat","timestamp":"2020. december. 04. 17:15","title":"Meglepő új kutatás jött a magyar facebookozókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acb0a33-1c70-4d79-abb1-c146aa45187d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Péntek este előzetes letartóztatásba helyezték az egyik leggazdagabb szlovák üzletembert, Jaroslav Hascákot. A komoly politikai befolyást is szerzett befektetőt pénzmosással és vesztegetéssel vádolják. Úgy tűnik, a szlovák rendőrség újabb letartóztatási hullámot indított. ","shortLead":"Péntek este előzetes letartóztatásba helyezték az egyik leggazdagabb szlovák üzletembert, Jaroslav Hascákot. A komoly...","id":"20201205_Sorra_veszik_orizetbe_az_elit_korrupcion_kapott_tagjait__Szlovakiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5acb0a33-1c70-4d79-abb1-c146aa45187d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eadce9a-7c9c-49d0-a67c-85c2eeb170ba","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Sorra_veszik_orizetbe_az_elit_korrupcion_kapott_tagjait__Szlovakiaban","timestamp":"2020. december. 05. 20:00","title":"Sorra veszik őrizetbe az elit korrupción kapott tagjait – Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Az RMDSZ hangjaként vett részt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a romániai választási kampányban, magyar nyelvű üzenetét számos román választó is megkapta, sokan felháborodtak. A román politikusok is tiltakoznak, szerintük a budapesti kormány nem tartja tiszteletben Románia szuverenitását.

","shortLead":"Az RMDSZ hangjaként vett részt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a romániai választási kampányban, magyar nyelvű...","id":"20201206_Szijjarto_telefonos_kampanyuzenete_okozott_botranyt_a_romaniai_valasztasi_kampanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c284d2c0-d577-4417-a59b-87e6e520bd01","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Szijjarto_telefonos_kampanyuzenete_okozott_botranyt_a_romaniai_valasztasi_kampanyban","timestamp":"2020. december. 06. 10:49","title":"Szijjártó telefonos kampányüzenete okozott botrányt a román választási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64667e9-9946-4260-9ea5-64e161ab3cef","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Fontos követni, ami Magyarországon történik, mert az a környező országokban figyelmeztetést jelent, legyen szó akár a médiáról, akár a Színház- és Filmművészeti Egyetemről – mondja a Vígszínházba sokadszor visszatérő rendező, Michal Dočekal, aki a történelem meghamisításáról rendezett most előadást. Interjú.","shortLead":"Fontos követni, ami Magyarországon történik, mert az a környező országokban figyelmeztetést jelent, legyen szó akár...","id":"20201204_Michal_Docekal_interju_vigszinhaz_a_ko_pesti_szinhaz_eszenyi_eniko_rudolf_peter_szfe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e64667e9-9946-4260-9ea5-64e161ab3cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328e6ec-d8e5-417f-bc25-8788cf90328c","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Michal_Docekal_interju_vigszinhaz_a_ko_pesti_szinhaz_eszenyi_eniko_rudolf_peter_szfe","timestamp":"2020. december. 04. 20:00","title":"Harminc évvel ezelőtt egyáltalán nem számoltunk a posztdemokrácia megjelenésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201206_romania_femoszlop_arecibo_osszeomlas_koronavirus_kohoges_szaglas_perseverance_hangok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bb1d96-0e50-4f84-b464-74c7c95eae19","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_romania_femoszlop_arecibo_osszeomlas_koronavirus_kohoges_szaglas_perseverance_hangok","timestamp":"2020. december. 06. 12:03","title":"Ez történt: Romániában is feltűnt egy rejtélyes fémoszlop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazából nem, a második meccsén eltiltották egy évre.","shortLead":"Igazából nem, a második meccsén eltiltották egy évre.","id":"20201204_curtis_foci_labdarugas_ujpest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7459aa93-c861-4d4d-bc6b-7b94ed6e2ddd","keywords":null,"link":"/elet/20201204_curtis_foci_labdarugas_ujpest","timestamp":"2020. december. 04. 19:45","title":"Curtisnek a foci is \"jól megy\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]